Lähes puolet tehohoidossa olleista koronapotilaista on alle 60-vuotiaita HUSin alueella – 11 potilasta on 20–39-vuotiaita

Sataa potilasta on hoidettu tehohoidossa koronaviruksen vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Luku sisältää jo hoidetut ja parhaillaan hoidossa olevat potilaat.

HUSin mukaan tehohoitopotilaista suurin osa on 60–69-vuotiaita. Heitä on ollut 30. Seuraavaksi eniten on 50–59-vuotiaita hoidettavia, 25 kappaletta. 70–79-vuotiaita on 17.

40–49-vuotiaita koronan takia tehohoidossa olleita on 11, samoin 20–39-vuotiaita.

Lähes puolet tehohoitopotilaista on ollut alle 60-vuotiaita. Enimmillään teho-osastoilla on ollut samanaikaisesti 46 potilasta. Tällä hetkellä HUSin teho-osastoilla on yhteensä 37 koronaviruspotilasta.

HUS tulee jatkossa julkaisemaan koronaviruspotilaiden hoitoon liittyvää tilastotietoa. Ensimmäiset tiedot julkaistaan tulevalla viikolla.

Yle uutisoi eilen, että HUS julkaisee ensimmäistä kertaa tarkempia tietoja tehohoidossa olevista ja olleista potilaista.

Ylen jutun jälkeen THL julkaisi eilen ensimmäistä kertaa tietoja (siirryt toiseen palveluun), että koronaan on kuollut myös nuorempia, kolme- ja nelikymppisiä ihmisiä.