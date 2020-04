Uusi tutkimus: Vastustuskykyiset lohipopulaatiot ovat heikoimpia välttämään loisia – tietoa voidaan hyödyntää istutuksissa

Tutkimus tukee ajatusta siitä, että lohikalat joutuvat tasapainottamaan eri puolustusmekanismejaan tarpeen mukaan: jos loispuolustus on tärkeää, puolustus taudinaiheuttajia vastaan voi olla heikommalla tasolla. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kalanistutuksissa.

Tutkimus tukee ajatusta siitä, että lohikalat joutuvat tasapainottamaan eri puolustusmekanismejaan tarpeen mukaan: jos loispuolustus on tärkeää, puolustus taudinaiheuttajia vastaan voi olla heikommalla tasolla. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kalanistutuksissa. Pekka Hyvärinen, Luonnonvarakeskus

Tutkijoiden johtopäätös on, että istutuksissa olisi tärkeää vapauttaa kalat niiden alkuperäisiin elinympäristöihin

Lohen puolustautumisesta loisia vastaan on saatu uutta tietoa.

Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa on selvinnyt, että vastustuskyvyltään parhaimmat lohikalapopulaatiot olivat heikoimpia välttämään loisia sekä korjaamaan loisen aiheuttamia vaurioita. Vastaavasti käyttäytymiseen ja loistartuntojen sietokykyyn satsaavilla populaatioilla oli heikoin vastustuskyky taudinaiheuttajaa vastaan.

– Tämä tukee ajatusta siitä, että eri puolustusmekanismeihin liittyy kustannuksia, mistä syystä kalat joutuvat tasapainottamaan puolustustaan näiden mekanismien välillä, kertoo tiedotteessa yliopistotutkija Ines Klemme Jyväskylän yliopistosta.

Tutkijoiden johtopäätös on, että uhanalaisten lohikalakantojen istutuksissa olisi tärkeää vapauttaa kalat niiden alkuperäisiin elinympäristöihin, joiden loisaltistuksen tasoon ne voivat olla parhaiten sopeutuneet.

– Tulokset viittaavat siihen, että jokaiselle lohikalapopulaatiolle voi olla kehittynyt omanlaisensa optimipuolustus, joka todennäköisesti vastaa niiden alkuperäisen elinympäristön loistartuntapainetta, Klemme sanoo.

Tutkimuksessa tutkittiin merilohi- ja meritaimenpopulaatioiden puolustautumista kalojen silmissä esiintyvää imumatoloista vastaan.

Eläinten puolustus loisia ja tauteja vastaan voidaan jakaa kolmeen päämekanismiin.

Käyttäytymispiirteet vähentävät altistumista loisille, kuten tällä hetkellä käynnissä oleva sosiaalinen eristäytyminen ihmisillä. Vastustuskyky hyökkää taudinaiheuttajaa vastaan (immuunijärjestelmä). Lisäksi eläimet voivat korjata tartuntojen aiheuttamia vaurioita (toleranssi eli sietokyky).

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Proceedings of the Royal Society B -julkaisusarjassa huhtikuussa 2020.