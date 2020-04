Norjan hallitus esitti uuden rajan öljynporaukselle – Ympäristöjärjestöt suuttuivat, hallituksen kaatuminen uhkaa

Norjan hallitus on tehnyt esityksen öljynporaukseen hyödynnettävistä alueista Barentsinmerellä.

Linjaus kulkee nimellä jääraja. Öljynporausta tulee harjoittaa vain merialueella, joka vain harvoin jäätyy.

Hallitus on päättänyt rajata öljynetsintäalueen pohjoisrajan siten, että öljyä ei saa porata alueella, jolla meri on jäässä 15 prosenttia huhtikuusta. Jäätymisala on määritelty vuosien 1988 – 2017 keskiarvona. Raja nähdään esimerkiksi Norjan yleisradion NRK:n uutisesta. (siirryt toiseen palveluun)

Aiemman määrittelyn mukaan ulkopuolelle jäi merialue, joka jäätyi 30 prosenttia huhtikuusta.

Hallitus joutuu tasapainoilemaan öljyteollisuuden ja ympäristönsuojelun toiveiden välillä. Öljy-yhtiöille on tärkeää saada toiminnalleen tarkka maantieteellinen raja.

Pelko ympäristön pilaantumisesta

Ympäristöjärjestöt pelkäävät öljy-yhtiöiden pilaavan herkkää arktista meriluontoa ja aiheuttavan hiilidioksidipäästöjä. Norja on myös sitoutunut vähentämään päästöjään.

Ympäristönsuojelijat olivat vaatineet, että öljynporausalueen pohjoisrajaa pitää siirtää selvästi etelämmäs, eli poispäin herkimmiltä merialueilta. Hallituksen esityksessä raja siirtyy vain niukasti, ja osittain siirtyy jopa pohjoisemmas.

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Tina Bru sanoo, että hallituksen esitys on hyvä kompromissi, sillä se turvaa hänen mukaansa Barentsinmeren luonnon, mutta ei vaikiuta öljy-yhtiöille tähän mennessä annettuihin porauslupiin.

Norjan valtion omat tutkimuslaitokset Merentutkimusinstituutti ja Polarinstitutt olivat ehdottaneet erilaista rajanvetolinjausta, joka olisi tuonut rajan etelämmäs.

Norjan luonnonsuojeluliitto on raivoissaan hallituksen esityksestä. Liitto katsoo porvarihallituksen olevan öljy-yhtiön sätkynukke, kertoo Verdens Gang -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Esityksen on saatava taakseen Norjan parlamentin, suurkäräjien enemmistö. Tämä tulee olemaan vaikeaa, koska Erna Solbergin johtamalla hallituksella ei ole suurkäräjien enemmistön tukea.

Vasemmistopuolueet ovat jo ilmoittaneet vastustavansa esitystä ympäristösyistä.

Solbergin hallituksessa oli aiemmin mukana oikeistopopulistinen Edistyspuolue. Se erosi hallituksesta tammikuussa maahanmuuttoa koskevan kiistan seurauksena.

Edistyspuolue on ilmoittanut, että se vastustaa hallituksen esitystä, mutta puolue haluaisi, että öljynporaukselle pitäisi antaa enemmän tilaa ja raja tulisi siten siirtää kauemmas pohjoiseen.

Lähteet: Reuters