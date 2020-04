Taas uusi hoivakoti, jossa 10 kuollutta – Ylen lähteet kertovat kaoottisista oloista: Vanhuksia kuollut yksin huoneissaan

Ensimmäinen asukas kuoli Kontulan seniorikeskuksessa koronavirukseen 9. huhtikuuta.

Tämän viikon perjantaihin mennessä keskuksessa on vahvistettu kymmenen koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Helsingin kaupungilla ei ole toistaiseksi tietoa, mistä Kontulan ensimmäinen tartunta on peräisin.

Ylen tietojen mukaan jo ennen ensimmäistä kuolemaa moni asia on Kontulassa mennyt pieleen. Tilanne on ollut paikoin kaoottinen ja koronan leviämiseen on reagoitu liian myöhään.

Yle on saanut runsaan määrän yhteydenottoja viime viikkojen aikana liittyen hoivakotien tilanteeseen. Korona on aiheuttanut paljon kuolemia hoivakodeissa ympäri Eurooppaa. Suomessa lukuisia koronainfektion aiheuttamia kuolemia on raportoitu julkisesti ainakin Espoossa, Kiuruvedellä ja Diakonissalaitoksen Sanervakodissa Helsingissä.

Myös Töölön seniorikeskuksessa on menehtynyt useita vanhuksia. Helsingin kaupungin mukaan vahvistettuja koronaan liittyviä kuolemia on Töölössä vähemmän kuin Kontulassa, mutta tarkemmin asiaa ei kommentoida.

Tässä jutussa käydään läpi yhden hoivakodin tapahtumia yksityiskohtaisesti, koska monet vanhustenhoitoon liittyvät huolet ympäri Suomen näyttävät konkretisoituvan Kontulan tapauksessa.

Tätä juttua varten on haastateltu useita Kontulan seniorikeskuksen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä sekä seniorikeskuksen asukkaiden omaisia. Hoivakodin tapahtumat näyttävät olevan tiedossa melko laajalti talon sisällä ja osittain sen ulkopuolellakin.

Yle ei kerro haastateltujen nimiä tai mitään muutakaan tunnistettavaa suojellakseen työntekijöitä ja hoivakodin asukkaiden omaisten yksityisyyttä.

Henkilökunnan versio tapahtumista poikkeaa merkittävästi Helsingin kaupungin virkamiesjohdon kertomasta.

Ylelle kerrotaan, että saattohoitopotilaita on kuollut yksin huoneessaan, sillä kukaan ei ole ehtinyt olla heidän kanssaan viime hetkillä.

Työntekijöiden mukaan seniorikeskuksen tukitoiminnot, kuten siivous ja pyykkäys, ovat jääneet hoitajien vastuulle. Suojavarusteista on ollut merkittävästi pulaa.

Työntekijät ovat olleet jaksamisensa äärirajoilla. He kokevat, että heidän työtään ei ole arvostettu poikkeustilanteessa ja että vastuuta epäonnistumisista on kipattu heidän niskaansa. Hoivakodin johtoon kuuluvan henkilön kerrotaan myös haukkuneen alaisiaan muiden nähden.

Ylen tavoittama johtohenkilö kiistää haukkuneensa tai syyllistäneensä työntekijöitä. Hän ei halua kommentoida muita seniorikeskuksen tapahtumia, sillä viestintävastuu on keskitetty hoivapalveluista vastaavalle johtajalle Seija Meripaadelle ylemmäs kaupungin virkamiesjohtoon.

Työntekijöiden mukaan koronatilanteeseen on havahduttu seniorikeskuksessa liian myöhään. Mielipide on se, että moni epäonnistuminen oltaisiin voitu välttää, jos keskuksen johto olisi ollut paremmin kartalla tilanteesta.

Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtaja Seija Meripaasi on saanut Kontulan tapahtumista täysin eri kuvan.

Meripaaden tiedossa ei ole, että tilanne olisi ollut kaoottinen. Hänen mukaansa ensimmäisten tartuntojen ilmaannuttua hoitajakaranteenit aiheuttivat ongelmia, mutta sittemmin tilanne on tasaantunut.

– Tilanne on ihan samalla lailla hallinnassa tällä hetkellä kuin missä muussa talossa tahansa. On oikeastaan koko tämän kuukauden aikana ollut, Meripaasi sanoo.

Työntekijöiden mukaan tilanne on kuitenkin ollut pahimmillaan huhtikuussa.

Myös Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (avi) on kanneltu Kontulan seniorikeskuksesta. Viime viikolla saapunut kantelu koskee seniorikeskuksen asumispalvelujen laatua ja sisältöä.

Hoitajat hyppivät yhä osastolta toiselle

Helvetillistä. Selvytymistaistelua. Järkyttävää.

Muun muassa näin Ylen haastattelemat työntekijät kuvailevat aikaa viimeisen reilun kuukauden sisällä Kontulan seniorikeskuksessa.

Kontulan seniorikeskus on valtava hoivakoti. Siellä on useita osastoja ja yhteensä 17 yksikköä eli ryhmäkotia. Seija Meripaaden mukaan tartuntoja on neljässä yksikössä. Asukaspaikkoja on Meripaaden mukaan yhteensä 235.

Yle kirjoitti Kontulan seniorikeskuksesta tiistaina 21. huhtikuuta. Tuolloin kävi ilmi, että paikassa on ollut useita koronakuolemia ja useissa ryhmäkodeissa on todettu koronatartuntoja. Tästä huolimatta Helsingin kaupunki ottaa Kontulaan uusia asukkaita niille osastoille, joissa ei ole todettu tartuntoja tai altistuksia.

Tuolloin johtaja Seija Meripaasi kertoi Ylelle, että kaikki ryhmäkodit, joissa on tartuntoja, on eristetty. Meripaaden mukaan hoitajat ja asukkaat eivät liiku osastolta toiselle.

Useiden Ylen haastateltavien mukaan Meripaaden esittämä kuva osastojen eristämisestä on virheellinen.

Haastateltavat kertovat, että työvuoroja on laadittu siten, että työntekijöitä on jouduttu siirtämään edestakaisin tartunnan saaneiden ja tartunnattomien osastojen välillä. Päätöksiä siirroista on ilmeisesti tehty myös vastoin hoitajien tahtoa.

– Mehän nähdään listoista, että kuka on missäkin ja ihmetellään, että “miten hän voi mennä sinne”, yksi hoitajista kertoo.

Työntekijöiden mukaan koronaosastoilta on myös palattu testaamatta ja ilman karanteenia takaisin muille osastoille.

Ylen haastattelemien henkilöiden mukaan kiertoa koronaosastojen ja muiden osastojen välillä ei ole onnistuttu täysin pysäyttämään seniorikeskuksessa. Janne Järvinen / Yle

Hämmästystä on herättänyt myös se, että esimerkiksi yöhoitaja on jatkanut työskentelyään osastorajojen yli, senkin jälkeen, kun koronatartuntoja oli jo todettu rakennuksessa.

– Jos yöhoitajat joutuvat menemään auttamaan yksiköiden välillä, he käyttävät suojausta toimialan ohjeen mukaan, Meripaasi kertoo.

Lisäksi hoitajat ovat tekemisissä toistensa kanssa kerroksen yhteisissä tiloissa. Yhdessä kerroksessa on 2–3 ryhmäkotia. Työntekijät jakavat kerroksissa muun muassa henkilökunnan vessat, lääkevaraston ja taukohuoneen.

Yle on vahvistanut asian Kontulan seniorikeskuksen pohjapiirroksista.

Osastoilla on myös liikkunut yskiviä ja pärskiviä vanhuksia. Erään työntekijän mukaan kesti useita päiviä, ennen kuin hoitajat saivat luvan sulkea tällaiset vanhukset huoneisiinsa.

Meripaasi kiistää tiedot siitä, että hoitajat työskentelisivät ristiin koronaosastoilla ja muilla osastoilla.

Meripaaden mukaan hoitajia voidaan siirtää muista yksiköistä koronaosastoille, mutta sen jälkeen he eivät siirry sieltä enää mihinkään.

– Tietysti kerron sen, mitä saan talon johdolta selväksi ja pyrin varmentamaan. Olemme viimeksi perjantaina käyneet tätä hoitajien siirtymistä läpi.

Hoivapalveluiden johtaja painottaa, että kun puhutaan osastojen eristämisestä, karanteeni lähtee ensisijaisesti asukkaista. Meripaasi myöntää, että henkilöstö käyttää yhä yhteisiä tiloja, mutta tartuntoja on pyritty ehkäisemään turvaväleillä ja vähentämällä yhteistä oleskelua taukotilassa.

– Tosi monessa paikassa on yhteisiä vessoja ja lääkehuoneita ja muita, mutta niissä sitten on normaalit varotoimet: Pestään käsiä ja eihän sielläkään olla kuin yksi ihminen kerrallaan ja siivousta tehostetaan. Se on kaikissa paikoissa näin.

Hoitajat: Vanhuksia kuollut yksin

Työntekijöiden haastatteluiden perusteella olosuhteet Kontulassa ovat olleet paikoin ala-arvoiset sekä hoitajille että vanhuksille. Usea haastateltava kertoo, ettei ole uransa aikana kokenut vastaavaa.

Ylen tietojen mukaan puute työntekijöistä on seniorikeskuksessa johtanut siihen, että saattohoitoa ei ole aina voitu hoitaa asianmukaisesti.

Kaikissa tapauksissa saattohoitopotilaiden kanssa ei ole voitu olla lähdön hetkellä, ja vanhus on kuollut yksin huoneessaan. Kivunlievityksessä ei Ylen tietojen mukaan kuitenkaan ole ollut ongelmia.

Poikkeustilanteessa Kontulan osastoille on tullut työntekijöitä, jotka eivät ole tunteneet asukkaita. Vakituiset työntekijät, jotka ovat sairastuneet tai karanteenissa, eivät ole voineet olla perehdyttämässä korvaajiaan.

Talon johdolta tullut ohjeistus puolestaan on hoitajien mukaan ollut puutteellista. Tietoa on jaettu siten, että se ei ole saavuttanut kaikkia. Kiireessä työntekijöillä ei aina ole ollut aikaa katsoa, onko sähköpostiin tullut uutta tietoa.

Työntekijöiden mukaan hoivakodin johto ei ole ollut fyysisesti paikalla, vaan ohjeistuksia esimerkiksi suojautumisesta on jaettu verkon yli.

– Eikö osastojen oveen olisi voinut laittaa lappua, että käytä näitä suojia, yksi haastateltava ihmettelee.

– Me ei nähdä esimiehiämme ollenkaan. Me ollaan koko ajan pimennossa mitä täällä tapahtuu ja mitkä ohjeet ovat voimassa, toinen kertoo.

Ylen lähteiden mukaan osa saattohoitopotilaista on joutunut olemaan lähdön hetkellä yksin. Mostphotos

Seija Meripaasi ei ole kuullut saattohoidon ongelmista. Meripaaden mukaan joka tilanteessa pyritään rauhalliseen, kivuttomaan saattohoitoon. Meripaasi kertoo, että esimerkiksi lääkäritilanne on Kontulassa ollut hyvä.

Meripaasi ei myöskään ole kuullut tiedonkulun ongelmista. Hän kertoo, että asia selvitetään.

Meripaaden mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että tiedonkulku toimii ja ohjeistukset tavoittavat kaikki työntekijät.

– Tämmöisessä poikkeustilanteessa tiedonkulku ymmärrettävästi korostuu entisestään. On monia asioita, joihin ei ole edes ole aina yhtä suoraa vastausta.

Huoltopalvelut pettivät, johtaja kiistää

Kontulan hoitajat ovat itse joutuneet jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa jakamaan ruoat ja kahvit, syöttämään vanhukset ja pesemään pyykit, koska tukipalveluita ei ole ollut riittävästi tarjolla.

Normaalitilanteessa tällaiset laitoshuollon palvelut eivät kuulu hoitajille, vaan erikseen näitä töitä varten palkatulle henkilökunnalle.

Pahimpina aikoina roskat ovat kasaantuneet huoneisiin, koska siivoojia ei ole ollut paikalla. Tällä hetkellä tilanne on jo parempi.

Seija Meripaadella on erilainen kuva. Hän kertoo, että laitoshuoltoa on päinvastoin lisätty jo ennen koronaepidemiaa Helsingin seniorikeskuksissa.

– Missään tapauksessa sitä ei ole vähennetty, vaan ohjeiden mukaan sitä on Kontulankin tapauksessa määrällisesti lisätty, Meripaasi sanoo.

Prismasta haettiin sadetakkeja suojiksi

Suojavarusteiden käyttöä on Kontulassa pantattu tilanteeseen, jossa koronaepidemia on pidemmällä. Työntekijät ovat ihmetelleet tällaisia ohjeita.

– Meidän pitäisi suojella näitä asiakkaita juuri siinä vaiheessa, kun ei ole mitään (tartuntoja). Mutta niitä (suojavarusteita) koko ajan säästeltiin ja säästeltiin.

Seija Meripaasi kertoo, että syynä ohjeeseen on ollut valtakunnallinen pula suojatarvikkeista.

– Jos niitä olisi ollut alusta pitäen ollut niin paljon kuin on tarve, niitä olisi ollut helppo käyttää joka kontaktissa. Koska näin ei ole ollut, niitä on jouduttu priorisoimaan niihin kohtaamisiin, joissa ne ovat aivan välttämättömiä, eli koronaoireisille ja -positiivisille asukkaille.

Tukipalvelujen ja suojavarusteiden puute on ajanut hoitajat ahtaalle Kontulan seniorikeskuksessa. Janne Järvinen / Yle

A-studiossa tiistaina vieraillut Helsingin terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen kertoi, että vaikka suojavarusteiden riittävyydessä on ollut merkittäviä puutteita, niitä on aina riittänyt osastoille, joissa epäillään koronaa.

– Heti kun tulee epäily eli on altistus, oireita tai tiedossa oleva tartunta, niin niihin kaikkiin riittää suojavarusteita ja niihin on aivan kristallinkirkkaat ohjeet kuinka toimitaan, Jolkkonen kuvaili.

Työntekijöiden mukaan suojavarustepulan vuoksi Kontulassa on ollut käytössä vanhentuneita hengityssuojaimia, joista henkilökunnalle on tullut rakkuloita ja huonovointisuutta. Niiden käytöstä luovuttiin nopeasti. Meripaasi vahvistaa, että allergisoivia suojavarusteita on poistettu käytöstä.

– Tämä erä liittyi Huoltovarmuuskeskuksen toimitukseen, jota jaettiin laajasti. Saimme tilalle HUSin kautta uudet suojaimet, Meripaasi sanoo.

Pitkähihaiset suojaessut ovat välillä olleet loppu. Pahimpaan hätään on Prismasta haettu sadetakkeja. Seija Meripaasi myöntää, että näin on tapahtunut.

– Suojaessuista on ollut kova pula viimeisen viikon aikana. On ollut yksittäisiä esimerkkejä, että on ollut tietyiltä osin sadetakit, mutta se ei ole ollut meidän ohje ja se on koskenut jotain viikonloppuja ja tiettyjä henkilöitä.

Tilanteeseen on sekä Meripaaden että Ylen tietojen mukaan saatu parannusta viime aikoina. Työntekijöiden mukaan kuitenkin liian myöhään.

Keskuksen johtohenkilö haukkui työntekijät

Monen työntekijän oikeustajua on koetellut etenkin se, että he kokevat hoivakodin johdon sysäävän vastuun työntekijöiden ja alempien esimiesten niskaan.

Tilanne on kulminoitunut tällä viikolla, kun seniorikeskuksen johtohenkilö on käynyt haukkumassa alaisiaan. Työntekijöiden mukaan hän on syyllistänyt alaisiaan ongelmista, joista hän on osaltaan itse vastuussa.

– Hän pesi tavallaan kätensä siitä. Me olemme kaikki muut tästä koko ajan tienneet ja sanoneet, että tässä tarvitsee toimia, mutta sitä on vähätelty, yksi hoitajista kertoo.

Ylen haastattelemat hoitajat ovat kaikki kuulleet tapahtuneesta ja vahvistavat sen.

Kyseessä oleva johtohenkilö kuitenkin kiistää työntekijöiden version tapahtumista. Seija Meripaasi kertoo keskustelleensa tilanteesta johtohenkilön kanssa perjantaina, eikä asiasta tuolloin ollut mainintaa.

Meripaasi ottaa asian vakavasti.

– Jos näin on käynyt, se pitää meillä sisäisesti selvittää.

Henkilökunta pimennossa koronatilanteesta

Seniorikeskuksen työntekijät kertovat Ylelle, ettei henkilökunnalle edelleenkään kerrota koronatilanteen kehityksestä heidän työpaikallaan.

Työntekijöiden mukaan tästä tulee vaikutelma, että ongelmia piilotellaan. Koska työntekijät eivät saa työpaikalla tarpeeksi tietoa, he viestittelevät vapaa-ajalla toisilleen esimerkiksi siitä, kuinka heidän pitäisi suojautua työpaikalla.

Julkisuuteen annetut kommentit siitä, että tilanne on hallinnassa, lähinnä suututtavat.

– Minun mielestäni on rehdimpää sanoa, että okei, me ei oltu tarpeeksi varautuneita tähän tilanteeseen.

Seija Meripaasi sanoo, että kaupungin pyrkimys on viestiä avoimesti, eikä tietoa ainakaan tulisi pimittää työpaikan sisällä. Meripaaden mukaan seniorikeskuksesta ilmi tulleet tiedot ovat poikkeuksellisia.

– Meillä on harvoin ollut sitä, että yksi talo olisi tämäntyyppisessä valossa. Selvitämme tämän asian, koska Kontulan seniorikeskuksesta ei ole tällaista palautetta koskaan aiemmin tullut, hän kertoo.

Poliisi selvittää, aviin tehty useita kanteluita

Helsingin poliisi on jo aloittanut esiselvityksen kaupungin hoivakodeista. Poliisille on tehty tutkintapyyntö asiasta tässä kuussa. Se ei kohdistu mihinkään tiettyyn hoivakotiin tai henkilöön.

Helsingissä myös Diakonissalaitoksen Sanervakodissa on tapahtunut lukuisia koronaan liittyviä kuolemia. Myös Sanervakodista on tehty kantelu aluehallintovirastoon. Janne Järvinen / Yle

Poliisia pyydetään selvittämään, “ovatko vanhainkodit tai niiden toiminnasta taikka ohjauksesta vastuussa olevat syyllistyneet rikoksiin jättämällä noudattamatta koronaviruksen ja muiden tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi annettuja säädöksiä ja määräyksiä taikka yleistä huolellisuusvelvollisuutta”.

Poliisi aloittaa varsinaisen esitutkinnan, mikäli on syytä epäillä, että asiassa on tapahtunut rikos.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä myös Helsingissä sijaitsevia Töölön seniorikeskusta ja Diakonissalaitoksen Sanervakotia koskevat valvonta-asiat.

Yle on aiemmin uutisoinut molemmissa paikoissa tapahtuneista koronakuolemista.

Onko sinulla uutisvinkki koronaan liittyen? Laita viestiä tämän jutun toimittajille riku.roslund@yle.fi, johanna.mattinen@yle.fi ja jaakko.mantymaa@yle.fi.

Lue lisää:

Helsinkiläiseen hoivakotiin otetaan uusia asukkaita useista koronakuolemista huolimatta – Kaupunki: Asukkaita otetaan osastoille, joissa ei tartuntoja

Espoon kaupunki aloittaa hoivakoteihin siirtyvien uusien asukkaiden koronatestaamisen – Helsinki ja Vantaa eivät näe hyötyä testauksessa

Hoitajat kertovat hoivakotien kaoottisesta korona-arjesta – “Juostaan kolmessa kerroksessa, ja sijaiset kiertävät ympäri kaupungin paikkoja”

Kymmenet koronakuolemat jääneet raportoimatta Suomessa – tieto Helsingin hoivakotikuolemista ei ole mennyt THL:lle asti

Koronatartunnat levisivät hoivakoteihin – kerro meille, mitä hoivakodeissa nyt tapahtuu?

Vanhusten elvytyskieltopäätöksiä on ryhdytty tekemään puhelimitse koronaepidemian vuoksi – Valvira: Näin merkittävää hoitopäätöstä ei tulisi tehdä etänä

Yle selvitti: Kunnissa tehdään nyt päätöksiä tehohoidon rajaamisesta epidemiahuipun lähestyessä – hoivakodeissa käydään läpi, ketä hoidetaan ja miten