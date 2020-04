Hallitus päätti: Alkuvuoden arvonlisäverot palautetaan yrityksille lainana

Tukirahaa yritetään saada ohjattua yrityksiin, jotka kärsivät koronasta. Hallituksen aiemmin päättämää tukea on arvosteltu ankarasti.

Hallitus on yritysten koronatukia koskevissa neuvotteluissaan päättänyt, että yrityksille palautetaan alkuvuoden arvonlisäverot, mutta ne ovat lainaa.

Hallitus jatkaa myös Business Finlandin ja ELY-keskusten käyttämistä tukien jakamiskanavina. Jatkossa tuet pyritään kohdentamaan paremmin. Jo maksettuja Business Finlandin tukia ei peritä takaisin.

Ravintoloiden erityistuesta esitys ensi viikolla

Ravintoloiden osalta hallitus keskusteli sulkemisesta johtuvien tappioiden kompensoimisesta. Valmistelu jatkuu mallilla, jossa tukea suunnataan kiinteiden kulujen kompensoimiseen ja henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen. Ministeriöt jatkavat valmistelua viikonlopun yli.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) twiittaa, että hallitus esittelee ravintoloiden erityisen tuen eduskunnalle ensi viikolla. Esitystä on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Hallitus esittelee ensi viikolla eduskunnan edellyttämän ravintoloiden erityisen tuen. On huolehdittava, että myös yleiset yritystuet toimivat. Ravintoloiden lisäksi monet muut alat ovat pulassa. Yrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. — Katri Kulmuni (@KatriKulmuni) 24. huhtikuuta 2020

Hallitus päätti myös valmistella väylämaksujen poistamista vuodelta 2020. Väylämaksujen kantaminen lopetettaisiin loppuvuoden 2020 ajaksi, ja alkuvuodesta kerätyt maksut palautettaisiin.

Yli kuuden tunnin neuvottelut

Hallitus neuvotteli perjantaina yli kuusi tuntia muutoksista koronan takia maksettaviin yritystukiin.

Viime päivinä on keskusteltu siitä, ovatko Business Finlandin ja ely-keskusten tuet kohdistuneet osin väärin. Julkisuudessa on kritisoitu sitä, että Business Finlandin ja ely-keskusten kautta jaetut tuet on osoitettu ennen kaikkea yritysten kehityshankkeisiin eikä akuutteihin ongelmiin, kuten kiinteiden kulujen tai palkkojen maksuun.

Nyt hallitus pyrkii korjaamaan tukipolitiikkaa niin, että tukea saavat nimen omaan koronakriisistä kärsineet yritykset.

Korjaus 24.4. klo 21.42: Valmistelua jatketaan viikonloppuna ministeriöissä. Jutussa ja otsikossa luki aluksi virheellisesti, että hallitus jatkaa valmistelua viikonlopun yli.

