Korona synkensi näkymät, mutta valtaosa luottaa työpaikan säilyvän – Ylen kysely: Omaan talouteen luottavien määrä kasvanut maaliskuusta

Konkursseja, irtisanomisia ja lomautuksia. Jyrkästi kaakkoon osoittavia surullisia talouskäppyröitä. Asiakasta turhaan odottavia murheellisia kivijalkakauppoja. Tyhjiä ravintoloita, joiden avautumisesta kukaan ei vielä osaa sanoa mitään.

Tältä koronaviruksen torjunnan seuraukset ja lähes pysähtynyt Suomen talous näyttää, ainakin uutiskuvissa.

Valtaosalle suomalaisista se ei kuitenkaan ole poikkeustilan kuva. Useimmat luottavat, ettei työpaikan tai elannon menetys, tai tulojen merkittävä lasku osu koronaepidemian aikana omalle kohdalle.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan yli puolet on vain vähän tai ei lainkaan huolestunut työpaikkansa tai elantonsa menettämisestä koronaviruspandemian aikana.

Sama kysymys esitettiin viisi viikkoa sitten maaliskuun puolivälissä, kun kouluja oltiin juuri sulkemassa.

Poikkeustilan alkuun verrattuna talouteensa luottavaisesti suhtautuvien joukko on jopa kasvanut. Yksi syy voi olla tottuminen uudenlaiseen arkeen epävarmuuden keskellä, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

–Jossain määrin varmasti on tullut jonkinlaista selkeyttä: on huomattu, että viikot ja päivät rullaavat niin kuin ennenkin.

Muun muassa matkailuala, ravintolat, kuntosalit, elokuvateatterit, kampaamot ja kauneushoitolat ovat joko joutuneet sulkemaan ovensa tai ne ovat menettäneet suuren osan asiakkaista.

Tämä näkyy myös Ylen kyselyssä. Työnsä tai elantonsa menettäiden osuus on kaksinkertaistunut viiden viikon takaisesta. Osuus kaikista vastaajista on kuitenkin vain neljä prosenttia. Merkittävästi tulot ovat laskeneet seitsemällä prosentillä. Heidän osuutensa vastaajista on lähes kaksinkertaistunut.

Työpaikan tai elannon menetys on kyselyn perusteella iskenyt pahemmin naisiin kuin miehiin. Naisista suurempi joukko on huolestuneempia kuin miehistä.

Kevät ja uudet lenkkarit: Valonpilkahduksia näkyvissä

Monilla aloilla tilanne on vielä pitkään synkkä, mutta valonpilkahduksia erottuu.

– Esimerkiksi ruokakauppaan voi mennä varmaan aika turvatuin mielin töihin joka aamu ja ilta, ja lisääkin ihmisiä on palkattu.

Viikkojen kuluessa myös yritykset ovat ehtineet osin sopeutua uuteen arkeen ja keksiä, miten toimintaa voisi jatkaa vähemmällä tartuntariskillä.

Esimerkiksi kampaajat ovat alkaneet käyttää hengityssuojia, desinfioida tiloja useammin ja ottaa vain yhden asiakkaan kerrallaan kampaamoon. Osa ravintoloista on siirtynyt tarjoamaan noutoruokaa.

Nordean keräämän maksukorttitiedon perusteella merkkejä siitä, että ihmiset alkaisivat pian taas kuluttaa enemmän, on Koivun mukaan jo nähtävissä. Hiukset ja lapset kasvavat, oli virusta tai ei.

– Kevät on tullut, nyt kaivetaan esiin viime kesän lenkkarit ja huomataan, että ne ovatkin jääneet pieneksi. Kauppaan on siis melkein pakko lähteä.

– Tällaista patoutunutta kysyntää aletaan nyt lähiviikkoina nähdä.

Sitä, milloin arki taas palaa normaaliin tai talous kääntyy kasvuun, on kuitenkin vielä vaikea sanoa, eikä koronarajoitusten kaikkia talousvaikutuksia ole vielä nähty, hän muistuttaa.

Esimerkiksi teollisuudessa on iso joukko yrityksiä, joilla on nyt tilauskirjat täynnä ja toiminta voi jatkua lähes tavalliseen tapaan. Heikko vaihe voi tulla vasta vuoden päästä, jos kysyntä ei ehdi elpyä, Koivu sanoo.

Huoli läheisten terveydestä on kasvanut

Huoli terveydestä on poikkeustilan aikana kasvanut. Erityisesti monia huolestuttaa se, että läheinen sairastuisi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Sitä pelkää kaksi kolmesta. Osuus on kasvanut poikkeustilaviikkojen aikana.

Oma sairastuminen ei huoleta aivan yhtä suurta joukkoa. Noin kolmannes kyselyyn vastanneista kertoo olevansa siitä melko tai erittäin huolestunut. Myös terveydestä korona-aikana ovat enemmän huolissaan naiset.

Huoli siitä, että yhteiskunta ajautuu kaaokseen koronaviruksen torjuntatoimien seurauksena, on hieman laantunut epidemian alkuvaiheesta. Maaliskuun puolivälissä hieman yli puolet vastaajista oli yhteiskunnan vakaudesta erittäin tai melko huolissaan. Nyt luku on laskenut hieman alle sen.

Tulokset heijastavat koronaepidemian kehittymistä Suomessa varsin hyvin: tartuntatilanne on edelleen paha ja vaikea, mutta se ei ole päässyt niin pahaksi kuin vielä viisi viikkoa aikaisemmin pelättiin, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Näin kysely tehtiin

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi 1 497 henkilöä 21.–24.4.2020. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

