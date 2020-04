Millainen on Suomen suvi ilman kulttuurin massatapahtumia? 6 kysymystä Pori Jazz -konkarille, presidentti Tarja Haloselle

1. Millä mielin otitte vastaan tiedon, että Pori Jazzia ei järjestetä ensi kesänä?

"Pohjavire oli surullinen, mutta itse asiassa tiedon saaminen virallisesti myös helpotti. Olimme jo pohtineet, missä muodossa asia hallitukselta tulee ja katsotaanko, että tapahtuman peruuntuminen kuuluu kulttuurialan yrittäjän riskiin.

Hallitukselta tuli onneksi niin selvä sääntö, että se kelpaa muusikkojen agenteillekin. Vanha juristi voi tässä sanoa, että pahassa asiassa oli hyväkin puoli."

2. Millainen merkitys Pori Jazzilla on ollut teille henkilökohtaisesti?

"Se on yksi kesän kohokohta. Olen vuosikymmeniä tottunut käymään Porissa. Ihan joka vuosi en ole päässyt. Ulkoministeriajalta muistan työesteitä, ja tasavallan presidenttinäkin taisi kerran jäädä väliin. Pori Jazz kuuluu perheemme kesäohjelmaan."

3. Onko kyse nimenomaan yhdistelmästä kesä–Pori–jazz? Missä määrin jazz kuuluu elämäänne muutenkin?

"Jazz on vaivihkaa valunut elämäämme. Sekä mieheni että minä pidämme monenlaisesta musiikista, myös jazzista. En väitä olevani faktapuolta tunnistava musiikkifriikki, mutta olen musiikista pitävä ja erityisesti jazzia diggaava myöhemmän keski-ikäinen – vai pitääkö koronan aikana sanoa vanhusikäinen – hengittelijä.

Jazzissa on mahdollisuus soittaa yhdessä erikseen ja improvisoida. Se tekee siitä kovin elävän."

Rumpali Reiska Laine Pori Jazzin lavalla vuonna 2015 Juhani Aaltonen Quartetin kanssa. YLE/Jaani Lampinen

4. Miten nyt sitten kesä 2020, kun Pori Jazzia ei ole? Mitä tilalle?

"Nooh, tässä se ymmärretään kitisten. Vähän niinkuin urheilijat ovat sanoneet: kyl täs mennään niinku terveys edellä. Ei kesää silti ole menetetty. Eri puolella Suomea pystytään todennäköisesti tekemään eri tavoin pienempimuotoisia tilaisuuksia.

Myös Jyrki Kankaan hyvin pitkälle muusikkojen suunnittelemat hautajaiset menivät sivu suun. Toivottavasti saamme kesään jotain, joka on nostalgista ja joka kertoo yhteisestä traditiostamme. Sellaista, joka saa huomaamaan myös sen, että tulevakin vuosi on olemassa. Muistamme tunnelman, kun olemme kokeneet yhdessä jotain sellaista, jolle haluamme myös jatkoa."

5. Kulttuuririntamalla on tänä kesänä hiljaisempaa. Miten kulttuuri-ihmiset osaavat elää kesänsä?

"Kaikeksi onneksi kulttuuriala eli hyvää kautta ennen koronaa. Suomalaiset ovat oppineet käyttämään kulttuuria – oli se sitten teatteria, musiikkifestivaaleja, museoita tai muuta. Pohja on jo parempi kuin monella muulla alalla.

Kyllähän me kulttuuripalvelujen käyttäjät tästä selviämme, mutta taiteilijoiden kohdalla asiat ovat enemmän vaakalaudalla. Toivon, että kulttuurista pitävät löytäisivät pienempimuotoisia tapoja osallistua.

Olen puhunut myös Pori Jazzin ihmisten kanssa. Koitetaan olla luovia ja löytää muistelunmakuisia mutta tulevaisuuteen katsovia palasia. En lähde niitä nyt tässä ideoimaan, mutta luulen, että heillä on jo itsellään mielessä, mitä voisi tehdä."

6. Kulttuurinnälkää on paikattu digitekniikalla ja striimauksilla. Ovatko ne tavoittaneet teidät jo?

"Kyllä. Olen Kansallisgallerian (siirryt toiseen palveluun) hallituksen puheenjohtaja ja haluan mainostaa satsaustamme digipuoleen niin, että sekä suomalaisia että kansainvälisiä kuvataiteen mestareita on saatavilla digitaalisina.

Musiikissa on ollut erilaisia olohuonemalleja, ja olemme seuranneet niitä kotiväen kanssa. Jos ihmiset ovat tottuneet moderniin teknologiaan, niin sitten he käyttävät sitä kulttuurissakin. Mutta jos he eivät ole tottuneet, on siinä aikamoinen loikka tehtävänä.

Opettajat olivat ensin kauhuissaan etäopetuksesta, mutta nyt näyttää, että osa opettajista on suorastaan ihastunut siihen. Kannustan itse kutakin ponnistamaan digiloikkaan. Sen ei tarvitse olla kovin suuri, jotta voi nauttia kulttuuria uudella tavalla.

Väki löytää uusia ihmiskontakteja netin välityksellä. Onhan se hyvä alku, mutta ei se ihonmyötäistä kosketusta korvaa. Sama juttu kulttuurissa – on sitten kyse Pori Jazzista, Savonlinnasta, museoista tai muusta. Fyysistä läsnäoloa ei kannata unohtaa.

Mutta jos mummut ja vaarit pystyvät lastenlastensa kanssa kommunikoimaan niin, että pikkumuksut tulevat pusimaan digitaalista näyttökuvaa, niin kyllä kulttuuripuolellakin meidän rakkautemme kantaa yhden kesän yli."

Alma esiintyi Pori Jazzin päälavalla vuonna 2019. Jari Pelkonen / Yle

