Lehdet: Donald Trump on Kiinalle velkaa miljoonia – velka erääntyy kesken Trumpin mahdollisen toisen presidenttikauden

– Kukaan ei ole ollut kovempi Kiinaa kohtaan kuin minä, sanoi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump koronavirukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa tiistaina NPR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Kun Trumpin hallintoa on syytetty koronakriisin huonosta hoidosta, presidentti on välillä osoittanut syyttävällä sormella Kiinaa, NPR kirjoittaa.

Trump on maalannut Kiinasta Yhdysvaltojen vihollista maailmantaloudessa. Tilanne kiristyi viime vuonna kauppasodaksi, mutta helmikuussa pelko koronakriisin talousvaikutuksista ajoi suurvallat aselepoon.

Presidentti on myös varoittanut, että mikäli demokraattiehdokas Joe Biden valitaan presidentiksi, Kiina tulee omistamaan Yhdysvallat, kirjoittaa Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Samalla Trump itse on lehden mukaan velkaa Kiinalle kymmeniä miljoonia dollareita.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan varapääministeri Liu He toimittajien ympäröimänä presidentin virkahuoneessa Valkoisessa talossa helmikuussa. AOP

Asia oli tiedossa jo ennen edellisiä vaaleja

Trumpin talousasioita tutkinut New York Times (siirryt toiseen palveluun)-lehti julkaisi vuonna 2016 raportin, jonka mukaan Trump omistaa osan Manhattanilla New Yorkissa sijaitsevasta toimistorakennuksesta, jota vastaan on otettu 950 miljoonaa dollaria lainaa.

Velanantajien joukossa on yksi Kiinan suurimmista pankeista, Bank of China.

Politicon tietojen mukaan kiinalaispankin osuus lainasta on 211 miljoonaa dollaria. Ja sen on määrä erääntyä kesken Trumpin mahdollisen toisen presidenttikauden.

New York Timesin mukaan toinen kiinteistön lainoittajista on Goldman Sachs. Trump on sanonut, että Goldman Sachsilla on valtaa Hillary Clintoniin, joka oli presidentti Trumpin vastaehdokas edellisissä vaaleissa. Investointipankin tiedetään maksaneen (siirryt toiseen palveluun) Clintonille 675 000 dollaria puhujanpalkkioina.

Kovista Kiina-puheista huolimatta presidentillä on myös muita talouskytköksiä, Politico-lehti kertoo. Lehden mukaan kiinalaisomisteiset yritykset toimivat kahden luksuskohteen urakoitsijoina Arabiemiraateissa ja Indonesiassa.

Kuvassa on Joe Biden vaimonsa Jillin kanssa vaalitilaisuudessa maaliskuun alussa. AOP

Trump kaivelee jälleen Bidenin pojan toimia

Trump on keskittynyt presidentinvaalikampanjassaan Joe Bidenin Kiina-mielisyyden korostamisen ohella tämän Hunter-poikaan.

Isä ja poika Biden tekivät yhteisen Kiinan-matkan vuonna 2013 (siirryt toiseen palveluun), jolloin Joe Biden oli Yhdysvaltojen varapresidentti. Bidenia kritisoivat ovat tuoneet esille sen, että Hunter Biden solmi 1,5 miljardin dollarin arvoisen diilin kiinalaistahojen kanssa Bidenien Kiinan-vierailun jälkeen.

Trump on aiemminkin kaivellut Bidenien toimintaa Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja Trumpin epäilty yritys painostaa Ukrainaa asiassa poiki virkarikostutkinnan.

Lue myös:

Trumpin haastaja on nyt selvillä – 10 avainseikkaa Trumpin ja Bidenin välisestä presidenttikisasta

Kirjeenvaihtajalta: Trumpilla on pakottava tarve löytää syntipukki koronaan – tähtäimessä on nyt Maailman terveysjärjestö WHO