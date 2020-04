Kanye West nousi miljardöörilistalle toisena rap-artistina – Forbesin listauksessa maailman rikkain ihminen on jälleen Amazonin Jeff Bezos

Räppäri Kanye Westistä on tullut toinen rap-artisti, joka on noussut miljardööriksi, kertoo Forbes-talouslehti (siirryt toiseen palveluun).

Forbesin mukaan 42-vuotiaan Westin omaisuuden arvo on noin 1,3 miljardia dollaria.

Musiikin lisäksi West on tienannut runsaasti rahaa omaa nimeään kantavilla koripallotossuilla, jotka hän on kehittänyt yhteistyössä urheilujätti Adidaksen kanssa. Lisäksi rahaa on tullut kiinteistöbisneksestä.

Forbesin mukaan West on kinunnut jo vuosia lehteä panemaan hänet miljardöörilistalle, mutta Forbes on kieltäytynyt, koska riittäviä todisteita varallisuudesta ei ole ollut.

Ennen Westiä miljardöörilistalle ehti räppäri Jay-Z, joka pääsi mukaan viime vuonna.

Forbesin tuoreen miljardöörilistan (siirryt toiseen palveluun) kärjessä on kolmatta vuotta peräkkäin Amazon-verkkokaupan perustaja Jezz Bezos. Hopeasijalla on Microsoftin perustaja Bill Gates.

Bezosin omaisuus on 113 miljardia dollaria ja Gatesin 98 miljardia dollaria.

Yhteensä dollarimiljardöörien listalle ylsi nyt 2 095 ihmistä, mikä on 58 vähemmän kuin vuosi sitten julkaistulla Forbesin listalla.

