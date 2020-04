THL:n Mika Salminen: Epidemian huippu vielä edessä – patistaa ihmisiä koronatestiin lievissäkin oireissa

Suomessa on eletty korona-poikkeusoloja pian kuusi viikkoa. Pääministeri Sanna Marin kertoi keskivikkona, että hallitus aikoo tarkistaa koronatoimiaan ja harkitsee siirtymistä hybridi-strategiaan eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida -malliin.

– On vaikea jatkaan tiellä, jossa yhteiskunta on täysin kiinni. Kyllä tämä alkaa vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen välillisesti, ei pelkästään koronan kautta, sanoo Salminen tilanteesta.

Hybridimalli perustuisi laajoille testauksille, sairastuneiden eristämiselle ja altistuneiden jäljittämiselle. Salmisen mukaan tätä työtä on tehty koko ajan. Nyt niitä on tarkoitus tehdä aiempaa tehostetummin. Uuden jäljittämiseen tarkoitetun sovelluksen käyttöönotto on harkinnassa.

Epidemiahuippu edelleen kaukana edessäpäin

Salminen arvioi, että epidemian huippu on vielä kaukana edessäpäin.

– Olemme Suomessa yhä suvantovaiheessa, mikä tarkoittaa, että tautihuipusta ei voida puhua. Tautihuippu olisi luonnollisessa epidemian kulussa on toista luokkaa. Hyvin paljon riippuu siitä miten epidemia tästä kehittyy, arvioi terveysturvallisuusjohtaja Salminen.

Hybridimallin yhteydessä on puhuttu taudin tukahduttamisesta.

– Pyritään tukahduttamaan taudin vakavuus niin hyvin kuin se on mahdollista, mutta on täysin epärealistista, että koronavirus saataisiin pois maailmasta millään keinoin.

Salmisen mukaan rokotteen pikaiseen kehittämisen varaan ei voida vielä laskea.

– Aivan optimistiset arviot ovat puolitoista vuotta. Rokotteen kehittäminen vie aikansa, eikä sitä pysty nopeuttamaan, ellei ota suuria riskejä.

Testiin kannattaa mennä lievissäkin oireissa

THL on muuttanut testaussuosituksiaan ja tämänhetkisen ohjeen mukaan testeihin pitäisi hakeutua nyt lievissäkin oireissa.

– Tämä liittyy strategian tarkistukseen. Aiemmin olemme tukeutuneet liikkumisen rajoituksiin. Testauskapasiteetin kasvettua meillä on nyt ainakin mahdollisuus miettiä pystyttäisiinko testaamisella ja vielä tehokkaammalla tartumtaketjujen seuraamisella tekemään lievennyksiä rajoituksiin , Salminen kertoo.

Testauskapasitettia olisi nyt enemmän kuin testattavia. Pari päivää sitten testattuja on ollut Salmisen mukaan 3 800.

– Kevät on tulossa ja flunssakausi alkaa olla ohi ja sitä kautta oireisia ihmisiä on vähemmän. Myös koronan suhteen on pystytty hidastamaan epidemiaa ja tapauksia on vähemmän, sanoo Salminen.

Viime päivien luvut todetuista tautitapauksista ja menehtyneistä ovat Salmisen mukaan huojentavia. Tähän on päästy lähikontaktien merkittävän vähentymisen kautta.

– Kaikki menehtyeet ovat ikäviä ja valittavia tapauksia, mutta hyvä uutinen on, että luvut ovat tasaantuneet selvästi.

Kaikkea ei pureta kerralla

Maailmanlaajuinen suositus on, että rajoituksia ei purettaisi kerralla. Tätä Suomessakin aiotaan noudatetaan. Viimepäivinä keskustelussa on ollut pienten koululaisten ja päättöluokkalaisten kouluunpalaaminen. Salminen ei lähde ennakoimaan hallituksen tulevien neuvottelujen tulosta.

- Meidän suosituksia ollaan vasta muokkaamassa. On liian aikaista sanoa mikä meidän suositus on. Tiedän, että muun muassa kaikkien yliopistosairaaloiden lastenlääkärit ovat sitä mieltä, että tässä tilanteessa lasten koulujen kiinnipitämisestä ei välttämättä kovin paljon hyötyä ole.