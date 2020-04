Uusi ilmiö virkavallan riesana: "sarjailmoittelijat" tehtailevat perusteettomaksi osoittautuvia ilmiantoja poliisin toiminnasta

Poliisin toiminnasta tehtiin viime vuonna ennätysmäärä rikosilmoituksia. Poliisirikoksia tutkiva yksikkö sai selvitettäväkseen yhteensä 997 tapausta. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin yksikön kymmenvuotisen toiminnan aikana. Määrä kasvoi kolmatta vuotta peräjälkeen.

Aluesyyttäjä Heikki Steniuksen mukaan yksi iso syy kasvulle on kansalaisten ilmoituskynnyksen madaltuminen. Myös poliisilaitokset ilmoittavat tapauksista aiempaa herkemmin. Vain harva poliisirikosyksikön tutkima tapaus johtaa syytteeseen, tuomiosta puhumattakaan.

Viime vuonna syyttäjä luokitteli ilmoituksia ensi kertaa niiden taustatekijöiden perusteella. Tässä havaittiin, että jopa joka kuudes tapauksista oli peräisin niin sanotuilta uusijoilta: ihmisiltä, jotka ovat jättäneet useampia ilmoituksia.

Osa näistä ilmoituksista oli täysin asiallisia. Ilmoittajina oli kuitenkin myös perusteettomia ilmiantoja tehtailleita henkilöitä, joiden tuotteliaisuus on ollut syyttäjälle yllätys.

– Tämä on uusi ilmiö. En keksi sille muuta motiivia kuin kiusanteko, Stenius sanoo.

"Siellä on oikeudentunto koetuksella"

Kansalaisen oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus ilmiantaa väärin toiminut poliisi. Steniuksen mukaan järjestelmän väärinkäyttö kuitenkin työllistää poliisirikosten tutkijoita turhaan.

Hän ottaa esimerkin: syyttäjä päättää olla aloittamatta esitutkintaa poliisista jätetystä rikosilmoituksesta. Ilmoituksen jättäjä tekee asiasta uuden, täysin samanlaisen ilmoituksen. Esitutkintalain mukaan poliisin on kirjattava ilmoitus ja lähetettävä jälleen syyttäjälle, joka tekee uuden ratkaisun.

– Tämä työllistää kovasti.

Poliisin kohtamaa väkivaltaa tutkinut oikeustieteiden tohtori Henri Rikander pitää suuntausta huolestuttavana. Hän huomauttaa, että perusteettomatkin tutkinnat voivat viedä pitkään ja niiden kohteeksi joutuminen kuormittaa.

– Siellä on oikeudentunto koetuksella. On hyvä, että kansalaisille on annettu oikeus tehdä kantelu poliisista useaa eri kanavaa pitkin. Meidän pitäisi kuitenkin pystyä tunnistamaan varhaisessa vaiheessa, onko asiaa aihetta viedä eteenpäin.

Poliisin toiminnasta jätettiin viime vuonna lähes tuhat rikosilmoitusta. Niistä suurin osa koski poliisin virkatehtäviä, 132 kappaletta vapaa-ajan tapahtumia. Ilkka Kemppinen / Yle

Tyypillinen poliisista tehdyn rikosilmoituksen syy on käytös: poliisi on ollut esimerkiksi töykeä puhelimessa tai kirjoittanut ilmoittajan mielestä epäasiallisia Twitter-viestejä.

Yleensä oikea tapa näiden tapausten selvittämiseen olisi syyttäjän mukaan kantelu ja poliisilaitoksen sisäinen tutkinta. Mutta jos ilmoittaja on sitä mieltä, että poliisi on tehnyt rikoksen, se on käsiteltävä poliisirikosyksikössä.

– Lähtökohtaisesti tyly käytös ei ole rikos, poliisirikoksia tutkiva aluesyyttäjä Stenius sanoo.

Poliisin voimankäytöstä jätettiin viime vuonna 137 rikosilmoitusta. Tyypillinen tapaus on kiinniottotilanne, jossa kovia otteita oli käytetty puolin ja toisin.

Näissäkin tapauksissa poliisin on lähes aina katsottu toimineen lain puitteissa. Kun Yle pyysi valtakunnansyyttäjältä viime vuonna tutkintaan siirrettyjä poliisin voimankäyttötapauksia, niitä tuli ainoastaan 10. Niistäkin vain osa on etenemässä syyteharkintaan asti.

Suomalainen poliisi on voimankäytössään pidättyväinen, sanoo poliisin kohtaamia väkivaltatilanteita tutkinut Henri Rikander. Antti Eintola / Yle

Henri Rikanderin mukaan suhdeluku kuvastaa sitä, että suomalainen poliisi on voimankäytössään pidättyväinen. Tämä näkyy myös vertailtaessa esimerkiksi poliisin äärimmäisiä voimankäyttötilanteita eri maissa.

– Suomalainen poliisi ampuu saman verran kuin ruotsalainen, mutta menehtyneitä on saman verran kuin Norjassa, jossa poliisi saa ottaa aseen käyttöön autosta vasta erillisellä päällystön luvalla.

Kaksi tuoretta tuomiota kertovat liian kovista otteista

Toki myös Suomessa poliisi syyllistyy liialliseen voimankäyttöön. Tästä on osoituksena kaksi tuoretta korkeimman oikeuden päätöstä.

Kaksi kuopiolaista poliisia tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta tapauksessa, jossa he veivät miehen kovaotteisesti maahan putkassa. Pohjanmaan poliisin konstaapeli puolestaan syyllistyi virkavelvollisuuden rikkomiseen ja pahoinpitelyyn ampuessaan miestä etälamauttimella tarpeettomasti (siirryt toiseen palveluun).

Näistä tapauksista kumpikaan ei ollut mukana syyttäjän viime vuoden tilastoissa, sillä ne ovat tapahtuneet vuosia aiemmin.

Poliisin tiloissa tapahtuneita kuolemia kirjattiin viime vuodelta 13. Se on Poliisiammattikorkeakoulun tilastojen mukaan enemmän kuin useimpina viime vuosina.

Poliisirikokset käsitellään valtakunnansyyttäjän toimiston alaisessa yksikössä. Osa jutuista lähetetään alueelliselle syyttäjälle ratkaistavaksi, mutta niiden jutturuuhkan vuoksi yhä useampi tapaus on ratkaistu viime vuosina valtakunnansyyttäjän toimistossa.

Alueelliset syyttäjät ja tutkijat tutkivat epäillyt poliisirikokset muun työnsä ohella. Nykyinen poliisirikoksia tutkiva yksikkö toimii valtakunnansyyttäjän toimiston yhteydessä. Erillistä poliisirikosyksikköä meillä ei ole, vaikka sellaista on aika ajoin esitetty (siirryt toiseen palveluun) nykyistä tehokkaamman ja puolueettomamman tutkinnan varmistamiseksi.