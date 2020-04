He ovat uhreja Ruotsin koronalukujen takana: sairaanhoitaja, kirjastotyöntekijä, huippudiplomaatti, mediapersoona, holokaustista selvinnyt

Lähes 2 200 ihmistä oli kuollut covid-19-tartuntaan Ruotsissa lauantaihin mennessä, kertoo kansanterveysviranomainen kotisivullaan (siirryt toiseen palveluun). Todellisuudessa määrä on suurempi, sillä uhrit rekisteröidään viiveellä.

Ensimmäiset tartunnat todettiin Ruotsissa helmikuun viimeisinä päivinä, ja ensimmäisestä kuolonuhrista raportoitiin mediassa 11. maaliskuuta (siirryt toiseen palveluun). Hän oli lähempänä 80:aa ikävuotta ollut mies.

Kuolonuhrien määrän kasvaessa huhtikuun aikana nopeasti, omaiset ovat alkaneet kertoa kuolonuhreista yhä enemmän. Yle on koostanut tähän pienen osan heidän kertomistaan tarinoista.

Suurin osa rekisteröidyistä kuolonuhreista on ollut yli 70-vuotiaita. Nuorimmat ovat kuuluneet ikäryhmään 20–29-vuotiaat.

"Hän uhrasi henkensä"

Sairaanhoitaja Marielle DeBruhl hoiti koronapotilaita Karoliinisessa sairaalassa Tukholmassa.

– Rukoilkaa minun ja työkavereideni puolesta. Olemme alkaneet tuntea itsemme hyvin sairaiksi ja käyneet testeissä. Odotamme vielä tuloksia, kertoi DeBruhl Facebookissa vähän yli viikko sitten.

Se jäi hänen viimeiseksi päivityksekseen, kirjoittaa sanomalehti Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun).

Maken: Hon offrade sitt liv för att rädda andrahttps://t.co/sNWmkGDD0M — Aftonbladet (@Aftonbladet) 24. huhtikuuta 2020

Neljä päivää myöhemmin DeBruhl löydettiin kuolleena kotoaan. Aftonbladet ei kerro, kuka hänet löysi.

Hänen miehensä on ollut väliaikaisesti Yhdysvalloissa, mistä Afonbladet tavoitti hänet.

– Hän uhrasi henkensä pelastakseen muita, aviomies Chad DeBruhl kommentoi.

Marielle DeBruhlin kuolinsyytä ei ollut vahvistettu, kun Aftonbladet kertoi tapauksesta perjantaina.

Hän olisi täyttänyt toukokuussa 40 vuotta.

"Kirjat olivat hänen elämänsä"

Kirjastotyöntekijä Erik Alsén oli 37-vuotias. Hän kuoli covid-19:ään sairaalassa Tukholmassa, kertoo sanomalehti Dagens Nyheter (DN) (siirryt toiseen palveluun).

Hän oli jatkanut työtään kirjastossa, vaikka kuului riskiryhmään.

– Hän rakasti kirjoja. Ne olivat hänen elämänsä. Töiden jälkeen hän meni kotiin lukemaan, kertoo sisko Susanna Alsén DN:ssä.

Alsénin keuhkokapasiteetti oli alentunut, koska hän sairasti keuhkokuumeen pari vuotta sitten. Perhe oli kehottanut häntä varovaisuuteen ja vältteli kontakteja häneen.

37-årige Erik Alsén har avlidit i följderna av covid-19. Han tillhörde en riskgrupp men fortsatte gå till sitt arbete på biblioteket.



Tidigare hade facket krävt skyddsstopp på grund av personalens utsatthet för smittorisk.https://t.co/q18ucG1ifM pic.twitter.com/dTShySkvOJ — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) 24. huhtikuuta 2020

Huhtikuun alussa Alsén sairastui yskään ja kuumeeseen. Pääsiäisen alla hän ei vastannut äitinsä soittoihin. Äiti lähti tarkistamaan tilanteen ja löysi Alsénin sängystä tajuttomana.

Sairaalassa todettiin, että useat Alsénin sisäelimistä olivat lakanneet toimimasta. Seuraavana päivänä, kiirastorstaina, hänet todettiin aivokuolleeksi.

"Siltojen rakentaja"

Erik Belfrage oli huippudiplomaatti ja yritysjohtaja.

Hän oli 74-vuotias kuollessaan sairaalassa Tukholmassa launtaina viikko sitten. Aftonbladetin (siirryt toiseen palveluun)mukaan häntä oli hoidettu koronaviruksen vuoksi sairaalassa vajaat kaksi viikkoa.

Belfrage työskenteli Ruotsin ulkoministeriössä vuosina 1970–1987, kertoo Expressen (siirryt toiseen palveluun). Hänen asemapaikkoihinsa kuuluivat Beirut, Bukarest, Pariisi ja Washington D.C.

Nykyinen ulkoministeri Ann Linde ja entinen ulkoministeri Carl Bildt esittivät osanottonsa Belfragen kuolemasta Twitterissä. Bildt kuvaili häntä siltojen rakentajaksi ja verkostojen luojaksi.

Erik Belfrage lämnar många goda minnen efter sig. Han hade en mångsidig karriär i diplomati och näringsliv med det ena viktiga uppdraget det andra. Byggde broar och skapade nätverk. Fanns allltid där. Och en god och varm vän. Många sörjer i dag. — Carl Bildt (@CBildt) 18. huhtikuuta 2020

Diplomaattiuransa jälkeen Belfrage toimi SEB-pankin varatoimitusjohtajana ja sijoitusyhtiö Investorin neuvonantajana.

"Naimisissa 65 vuotta"

Mia ja Lippa Granen molemmat vanhemmat kuolivat tukholmalaisessa vanhainkodissa huhtikuun alussa.

Ensimmäisenä kuoli 90-vuotias Kjell Grane ja kahdeksan päivää myöhemmin, pitkäperjantaina, 88-vuotias Marianne Grane.

– Kummatkin, viikon sisällä. Sitä ei oikein ymmärrä itsekään, sanoi Lippa Grane iltapäivälehti Expressenissä (siirryt toiseen palveluun).

– He olivat olleet naimisissa 65 vuotta. He asuivat yhdessä, jopa samalla osastolla.

Perhe ei koskaan kertonut Marianne Granelle aviomiehen kuolemasta, koska hän oli itsekin niin sairas.

Coronasmitta på 75 procent av äldreboendena i Stockholm • Mias båda föräldrar dog: “Något gick väldigt, väldigt galet.”https://t.co/jYpZpWlC3v pic.twitter.com/dBwXWEOfLs — DN Stockholm (@DN_Sthlm) 23. huhtikuuta 2020

Mia Grane kirjoitti vanhainkodin toiminnanjohtajalle kirjeen vanhempiensa kuoltua, kertoo Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun).

– Jotain on hyvin, hyvin hullusti, kun menetän molemmat vanhempani osastolla, jonka asukkaista suurin osa on kuollut. Joku ei ole antanut selkeitä ohjeita. Me tarvitsemme vastauksia!

Marianne Grane oli entinen olympiauimari. Hän edusti Ruotsia Lontoon olympialaisissa vuonna 1948 ja Helsingissä 1952. Kjell Grane tuli Ruotsissa tunnetuksi Ruotsin radion aamuohjelmasta Morgonpasset.

Voit lukea Ruotsin vanhainkotien tilanteesta lisää täältä: Hoitaja Sonja Aspinen näkee työssään Ruotsin koronastrategian kääntöpuolen: “Vanhukset on uhrattu".

"Isä, olen ylpeä sinusta"

Adam Alsing oli todella tunnettu radio- ja televisiojuontaja Ruotsissa. Hän teki uraa televisiossa jo parikymppisenä 1990-luvulla.

51-vuotias Alsing kuoli covid-19:ään sairaalassa huhtikuun puolivälissä. Tieto Alsingin kuolemasta levisi uutistoimisto TT:n kautta koko Ruotsin mediaan.

”Adam Alsing var en av våra stora lättunderhållare”. SvD:s @andreslokko minns en programledare och radioröst som briljerade med sin bredd.https://t.co/cCNMv2URKw — SvD Kultur (@SvDKultur) 15. huhtikuuta 2020

Alsingin 28-vuotias poika kirjoitti isänsä kuolemasta Facebookissa, kertoo Expressen (siirryt toiseen palveluun).

– Rakas isi, olen niin ylpeä sinusta. Ikävöin sinua suunnattomasti.

Alsingista olisi tullut isoisä toukokuussa.

"Suuri tammemme on kaatunut"

Edmund Rapaport selvisi holokaustista, mutta kuoli 96-vuotiaana koronavirukseen tukholmalaisessa vanhainkodissa.

Hän tuli Ruotsiin 18-vuotiaana pakolaisena Puolasta, kertoi iltapäivälehti Expressen (siirryt toiseen palveluun) maanantaina. Samassa juutalaisessa vanhainkodissa oli siihen mennessä kuollut kymmenen muuta vanhusta.

Muun muassa televisiosarjasta Gåsmamman tunnettu näyttelijä Alexandra Rapaport kertoi isänsä kuolemasta Instagramissa. Hän kuvaili tätä perustakseen, katokseen ja seinikseen.

– Meidän suuri tammemme on kaatunut. Isä. Maailman paras isä, Rapaport päätti Instagram-tekstinsä.

Lue myös:

Päivittyvä koronauutisseuranta

Ruotsin koronauhrien määrä nousi yli 2 000:n – Uutta tietoa laumasuojan kehittymisestä

Ruotsi erottuu koronakuolemissa, Tanska tiukoissa rajoituksissa ja Islanti tehtyjen testien runsaudessa – Ylen grafiikat kertovat tilanteesta eri Pohjoismaissa