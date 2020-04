Tuleeko tänä keväänä valmistuvista opiskelijoista väliinputoajaikäluokka? – Laman aikana valmistuneilla kohonnut riski jäädä työelämän ulkopuolelle

Koronaepidemia iski Suomeen maaliskuussa ja laittoi samalla monen tänä keväänä valmistuvan opiskelijan suunnitelmat täysin uusiksi.

Erityisesti tilanne koettelee nyt esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalle sekä matkailualalle valmistuvia nuoria.

"Ei osannut vielä muutama kuukausi sitten odottaa, että näin kävisi"

Petra Tiukkanen valmistuu tänä keväänä Helsingistä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta.

Tiukasella oli jo vakituinen työpaikka lentoyhtiön palveluksessa, vaikka hän oli vasta valmistumassa.

Koronakriisin myötä hän joutui lomautetuksi.

– Ei olisi kyllä osannut vielä muutama kuukausi sitten odottaa, että näin kävisi, Tiukkanen sanoo.

Tällä hetkellä Tiukkanen on väliaikaisesti töissä sairaalassa, ja odottaa, että saisi jälleen oman alan töitä.

Hän harmittelee sitä, että hänellä ei ole enää opintojen päättymisen jälkeen opintoneuvojaa opastamassa, mitä kannattaisi tehdä.

– On vaan itse yritettävä miettiä, mistä saisi töitä.

Tiukkasella on monta ystävää, jotka valmistuivat myös tänä keväänä, ja ovat nyt lomautettuna.

Tutkija: "Opiskelijat ovat väliinputoajien joukossa tässä tilanteessa"

Akatemiatutkija Lauri Sääksvuori on huolissaan tänä keväänä valmistuvista, sillä koronakriisi vie maata nyt kovaa vauhtia taantumaan eikä kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ole aikaisempien vuosien tapaan tarjolla.

– Opiskelijat ovat väliinputoajien joukossa tässä tilanteessa, Sääksvuori sanoo.

Opetushallituksen keräämiä lukuja viime keväänä valmistuvien opiskelijoiden määristä. Opetushallitus

Sääksvuoren mukaan riski pidemmän ajan ongelmista lisääntyy, jos pääsy työelämään viivästyy.

Sääksvuori viittaa tutkimuksiin, joita on tehty laman tai taantuman aikana valmistuneista opiskelijoista.

Akatemiatutkija Lauri Sääksvuori pelkää, että koronakriisillä on pitkäaikaisia vaikutuksia tänä keväänä valmistuville opiskelijoille. Berislav Jurišić / Yle

– Heillä saattaa olla heikompi tulokehitys. Aivan viimeaikaisten tutkimusten perusteella tiedetään myös, että jopa kuolleisuus on korkeampaa tällaisilla ikäluokilla, Sääksjärvi sanoo.

Lisäksi on havaittu, että laman aikana valmistuneissa on enemmän yksineläjiä ja heillä on vähemmän lapsia, sanoo Sääksjärvi.

Hotelli- ja ravintola-alalta valmistuneet ongelmissa

Enna Kiiski valmistuu tänä keväänä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta.

Hän harmittelee, että valmistuminen ajoittui juuri tälle keväälle, kun monissa alan yrityksissä on päällä rekrytointikieltoja.

–Jos ravintolat aukevat toukokuun jälkeen, minulla on siinä tapauksessa kesäksi työpaikka varmistettuna. Tämä tuo minulle positiivista mieltä, Kiiski sanoo.

Enna Kiiski toivoo, että ravintolat avautuisivat kesäksi, jolloin hänellä olisi työpaikka. Berislav Jurišić / Yle

Hänen mukaansa hankalinta on juuri se, kun ei voi keneltäkään kysyä, milloin koronakriisistä päästään eroon.

– On niin epävarmaa, milloin pääsee vakituisesti oman alan töihin. Jos ravintolat aukeavat, niin tarvitsevatko ne töihin juuri valmistunutta restonomia. Kaikki on tällä hetkellä auki.

Töihin palkkatuella tai opiskelemaan

Akatemiatutkija Sääksvuori ehdottaa, että nuorille aiheutuvien pitkäaikaisten ongelmien välttämiseksi yritysten työllistämistä pitäisi helpottaa palkkatuella.

– Tiedämme tutkimusten perusteella, että palkkatuki edistää työllistymistä. Se voisi olla tässä tilanteessa tehokas keino saada ihmiset nopeasti työelämään, ja ehkäisemään näitä mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia.

Tämän lisäksi Sääksjärvi ehdottaa sisäänottomäärien lisäämistä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, jotta nuoret eivät jäisi toimettomiksi.

Sääksjärvi arvelee, että oppilaitoksissa on syksyllä tilaa, koska suuri osa ulkomaisista opiskelijoista on lähtenyt koronakriisin takia kotimaahansa, eikä paluusta ole tietoa.

– Oppilaitoksissa voi olla jonkun verran väljempää ensi syksynä, joka puoltaisi jo itsessään sitä, että opiskelijamääriä voitaisiin kasvattaa väliaikaisesti tässä erikoistilanteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on mietitty tänä keväänä sitä, miten koronakriisin sosiaalisia vaikutuksia erityisesti lapsiin ja nuoriin voitaisiin pehmentää (siirryt toiseen palveluun).

Valtioneuvoston kanslia on asettanut myös eri tieteenaloja edustavan 13-jäsenisen tiedepaneelin (siirryt toiseen palveluun) tukemaan koronakriisin jälkihoidon toimenpiteitä valmistelevan ryhmän työtä. Tiedepaneelin toimikausi jatkuu 31.5.2020 saakka.

