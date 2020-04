The Washington Post: Trumpin hallinto suunnittelee WHO:n syrjäyttämistä tosissaan – ulkoministeriö etsii jo uusia kumppaneita

Yhdysvaltain hallinto yrittää koronaviruksen kulisseissa syrjäyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n, kirjoittaa sanomalehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun)(maksumuurin takana). Presidentti Donald Trumpilla ja hänen johtavilla neuvonantajillaan on lehden mukaan käytössään lukuisat keinot.

Trump on toistuvasti syyttänyt Maailman terveysjärjestöä koronatilanteen huonosta hoitamisesta. Viime viikolla Trump ilmoitti jäädyttävänsä WHO:lle tarkoitetut tukensa ainakin 60 päiväksi.

Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Trumpin päätöksestä jäädyttää WHO:n rahoitus: "Erittäin raakaa peliä ihmishengillä"

Lehden mukaan Trumpin hallinto tekee kulisseissa myös muita isoja toimenpiteitä. Esimerkiksi koronaviruksesta kertovista esitteistä poistetaan kovaa vauhtia kohtia, jotka viittaavat WHO:n toimintaan.

Lehti kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon käskeneen ministeriötä ja kehitysapuvirasto USAID:ia etsimään WHO:n tilalle kumppaneita, joiden kautta kansainvälistä apua voitaisiin jatkossa kohdentaa.

Lehden eurooppalaisten virkamieslähteiden mukaan Trumpin hallinto on myös viivästyttänyt terveyskriisiä koskevan päätöslauselman hyväksymistä YK:n turvallisuusneuvostossa. Syynä on päätöslauselman muotoilu, joka ilmaisee tuen WHO:lle.

Lehti pohjaa tietonsa käsiinsä saamaansa sisäiseen muistioon sekä yhdysvaltalaisiin ja kansainvälisiin virkamieslähteisiin, jotka ovat olleet mukana Trumpin hallinnon keskusteluissa.

Valkoisen talon mukaan WHO on epäonnistunut tehtävässään

Trumpin hallinto on kyseenalaistanut Maailman terveysjärjestön toiminnan toistuvasti koronapandemian aikana.

Trump on sanonut muun muassa, että maailma olisi selvinnyt todella vähäisellä kuolonuhrimäärällä, jos WHO olisi hoitanut hommansa paremmin. Trump itse on vähätellyt epidemian alkumetreillä tautia, joka on tappanut Yhdysvalloissa jo yli 51 000 ihmistä.

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnamy on sanonut, että WHO on koronakriisissä kallistunut selvästi Kiinan puolelle, vaikka Kiina rahoittaa järjestöä huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvallat.

Yhdysvallat tuki WHO:n toimintaa viime vuonna 400 miljoonalla dollarilla, mikä on 15 prosenttia järjestön vuosibudjetista.

G7-maiden keskusteluja seurannut virkamies sanoo Trumpin toistaneen WHO:ta moittivat näkemyksensä videokokouksessa huhtikuussa.

Muiden maiden johtajat olivat lehden tietojen mukaan todenneet, ettei WHO:ta kannata korvata kesken kiivaimman pandemiatilanteen ja että WHO:n tekemät virheet voidaan tutkia, kun tilanne on rauhoittunut.

Pandemia on ollut maailmanlaajuinen opetus

Kokouksen jälkeen monet G7-johtajat ilmoittivat tukevansa WHO:ta. Maailmanjärjestö on yrittänyt hieroa sopua Trumpin hallinnon kanssa, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet laihoja.

International Crisis Groupin edustajan Richard Gowanin mukaan 60 päivän mittainen varojen jäädyttäminen aiheuttaa maailmanjärjestölle "päänsärkyä", mutta ei välttämättä johda isompaan kriisiin.

Gowanin mukaan ongelmia voi kuitenkin tulla ja maailmanlaajuisen terveydenhuollon kenttä pirstaloitua, jos Yhdysvallat alkaa jakaa varojaan WHO:n sijasta muille tahoille.

Gowan toteaa kriisin opettaneen, että maailmanlaajuisia terveyshaasteita pitää pystyä jatkossa koordinoimaan paremmin.

