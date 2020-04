”Murhien määrä on ennallaan” – Baltimoressa odotetaan koronarajoitusten poistamista ja pelätään uusia katumellakoita

Tasan viisi vuotta sitten väkivaltaiset katumellakat ravistelivat Baltimorea. Tunnelma kaupungissa on kiristynyt koronan rajoittaessa normaalia elämää.

BALTIMORE 170 vuotta vanha kauppakeskus sijaitsee Baltimoren ydinkaupungissa, jättikokoisen vankilan takapihalla. Se on ollut autiona jo vuosikymmeniä.

Kauppakeskuksen piti herätä henkiin tänä keväänä. Suunnitelmat hylättyjen rakennusten remontoimiseksi liiketiloiksi ja asunnoiksi olivat valmiina.

Koronavirus pysäytti työt alkuunsa.

Rakennusalan yrittäjä Steve Tsamouras pysäyttää lava-autonsa kauppakeskuksen kuoppaiselle raitille. Hän on lomauttanut ainoan työntekijänsä, joten hän joutuu itse tekemään mittauksia tulevia muuraustöitä varten.

Rakennustyöt kuuluvat niin sanottuihin välttämättömiin aloihin, eli niitä saa koronarajoitusten aikanakin tehdä, kunhan huolehtii turvatoimista.

Tsamourasilla ei ole kuitenkaan tietoa, saisiko hän palkkiota, jos alkaisi mittausten lisäksi muurata tiiliseinää. Mistään ei ole kuulunut mitään yli kuukauden odottelusta huolimatta.

– Luulen, ettei täällä palata enää koskaan normaaliin elämään, hän parahtaa autonsa avoimesta ikkunasta.

Yrittäjä Steve Tsamouras odottaa koronan keskeyttämien rakennustöiden alkamista. Hans Peter Dhuy / Yle

Kaupunki päätti vastoin kuvernöörin toiveita

Kreikasta Baltimoreen nuorena muuttanut, eläkeikää lähestyvä Tsamouras kertoo odottavansa liikkeiden avaamista kuin kuuta nousevaa. Samaan aikaan hän kuitenkin toivoo, etteivät kaupungin päättäjät hätiköisi.

Liian aikainen rajoitusten poistaminen ja siitä johtuva uusi tautiaalto voisi antaa kuoliniskun hänen liiketoimilleen.

– Määräyksiä pitäisikin lisätä eikä höllentää ja niiden noudattamista olisi valvottava, vaikka rangaistuksen uhalla, Tsamouras vaatii.

Baltimoren kaupunginvaltuusto päätti maanantaina, että koronarajoituksia jatketaan toistaiseksi. Marylandin suurin kaupunki toimi näin vastoin kuvernöörin toiveita. Kuvernööri Larry Hogan on esittänyt, että osavaltiossa pitäisi palata normaaliin elämään jo vapusta alkaen.

Vanhassa kauppakeskuksessa oli useiden eri alojen liikkeitä. Hans Peter Dhuy / Yle

600 000 asukkaan Baltimoressa tautitapausten määrä ei kuitenkaan ole kääntynyt laskuun siinä määrin, että rajoitusten poistamiselle olisi perusteita.

Kaupungissa oli maanantaina 1933 koronaan sairastunutta ja 82 kuolonurhia. Marylandissa oli vajaat 19 487 sairastunutta ja 858 koronaan kuollutta.

– On oikea ratkaisu pitää rajoitukset voimassa. En tunne oloani kaupungissa vielä riittävän turvalliseksi, miehensä ja koiranpentunsa kanssa iltapäiväkävelylle Baltimoren satamaan tullut Roslyn Jones sanoo.

Roslyn Jones (oikealla) ja Jeffrey Hill ulkoiluttavat Coby-koiranpentuaan Baltimoren kaupunkisataman alueella. Hans Peter Dhuy / Yle

Räjähdysherkkä tilanne säilynyt

Kaupungin päättäjien on otettava huomioon turvallisuustilanne toiseltakin kantilta. Tällä viikolla tulee kuluneeksi viisi vuotta Baltimoren katumellakoiden puhkeamisesta.

Kaduilla riehuneiden nuorten ja poliisien välisiä sovitteluja tuolloin johtanut kansalaisoikeusaktivisti Ralph Moore kertoo, että tilanne kaupungissa on jännittynyt.

– Murhien määrä on pysynyt entisellään. Joidenkin muiden rikosten määrä on koronaviikkojen aikana vähentynyt, mutta periaatteessa tilanne on yhtä räjähdysherkkä kuin viisi vuotta sitten.

Baltimorelainen ihmisoikeusaktivisti Ralph Moore. Mika Hentunen / Yle

Korona näyttää iskeneen erityisesti köyhempien kortteleiden asukkaisiin. Ne ovat juuri niitä alueita, joissa väkivaltaisuudet puhkesivat sen jälkeen, kun Freddy Gray kuoli pidätyksen yhteydessä saamiinsa vammoihin.

– Täällä on kaikki samat ongelmat kuin tuolloin. On työttömyyttä, puutetta kunnollisista asunnoista ja ongelmia kouluissa. Korona vielä lisää ihmisten ahdistusta, Moore kuvailee.

