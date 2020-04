Sannan Marinin puolison työpaikka selvitti väitteet pääministerin aseman hyödyntämisestä: Työntekijälle annettu varoitus

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) puolison Markus Räikkösen tamperelainen työpaikka MarkkinointiAkatemia on antanut varoituksen työntekijälleen.

Viime viikolla tuli ilmi, että MarkkinointiAkatemia-yhtiö olisi käyttänyt markkinoinnissaan hyväksi tietoa siitä, että pääministeri Sanna Marinin puoliso työskentelee yhtiössä. Yhtiö on nyt tutkinut väitteet.

– Yhtiönä emme missään tapauksessa käytä tällaisia epäasiallisia keinoja markkinoinnissa. Emme hyväksy tällaista toimintatapaa työntekijöiltämme, MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkila sanoo.

Yritys tiedotti asiasta maanantaina aamulla.

MarkkinointiAkatemian tekemän selvityksen mukaan yksittäisissä asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa on noussut esiin, että viestintäjohtajan avopuoliso on pääministeri Sanna Marin. Tämän tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa ei ole yhtiön ohjeistuksen mukaista eikä toimintatapaa olisi missään nimessä hyväksytty.

Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin. Yhden henkilön osalta on annettu varoitus ja hänet on siirretty toisiin tehtäviin. Asian läpikäyntiä jatketaan sisäisesti.

MarkkinointiAkatemia MAK Oy on vuonna 2013 Tampereella perustettu markkinoinnin ja digitaalisen asiakashankinnan yritys. Se työllistää nyt yli sata ihmistä Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Yritys tarjoaa apua esimerkiksi Google ja Facebook -mainontaan sekä markkinoinnin johtamiseen.

Marin: "Tapaus on erittäin ikävä"

Sanna Marin kertoi viime viikolla itse Twitterissä, että hänen puolisonsa työpaikka on saanut rahaa Business Finlandilta.

Yhtiö on tarjoutunut antamaan veloituksetta apuaan tukihakemusten tekemisessä Business Finlandille ja ely-keskuksille.

Talouselämä (siirryt toiseen palveluun) kertoi torstaina, että MarkkinointiAkatemiassa oli yritetty hankkia uusi asiakas kertomalla yrityksen voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia. Samassa yhteydessä oli korostettu Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin.

Pääministeri kommentoi asiaa STT:lle sanomalla, että tapaus on erittäin ikävä.

– Tapaus on erittäin ikävä niin minun kuin puolisoni kannalta. Kyse on yksittäisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta. Ymmärtääkseni asia selvitetään perinpohjaisesti, eikä yritys ole hyväksynyt tällaista toimintaa, Marin sanoi aiemmin perjantaina.

