HIFK:n mies puuhaa tapahtumakeskusta samaan aikaan jopa viiteen kaupunkiin – esimerkiksi Turun on päätettävä 30 miljoonan osuudesta jättiareenaan

Yhteistä kaikille hankkeille on, että tapahtumakeskuksen ympärille kaavoitetaan kerrostaloalueita.

Suomessa on parhaillaan vireillä suunnitelmat viiden kaupungin keskustaan sijoittuvasta tapahtumakeskuksesta. Samojen liikemiesten käsissä on samantyyppisellä konseptilla suunniteltuja keskuksia. Yhteistä niille ovat hankkeen ympärille kaavoitettavat kerrostaloalueet.

HIFK Hockeyn hallituksen puheenjohtajana tunnettu Timo Everi toimii Garden Helsingin, Turun ratapihahankkeen, Hämeenlinnan Hämeensaaren, Oulun ratapihan ja Jyväskylän Hippoksen taustalla.

Tuorein tapahtuma hankkeiden etenemisessä nähtiin tällä viikolla Turussa, kun kaupunginhallitus ei lämmennyt heti ajatukselle, että kaupunki lähtee rahoittamaan ratapihan elämyskeskusta.

Sijoittajat haluavat kaupungin mukaan

Turun kaupunginjohtajan Minna Arven mielestä kaupungin pitäisi lähteä ratapihalle rakennettavaan monitoimihalliin (siirryt toiseen palveluun) yhdeksi omistajaksi sijottamalla siihen 30 miljoonaa euroa.

Turun ratapihan kehitys Oy on ehdottanut kaupungille investointia areenayhtiöön, muuten laaja alueen rakentamishanke kaatuu. Hankeyhtiössä katsotaan, että jos kaupunki ei rahoita hanketta, siihen ei saada yksityisiä sijoittajia mukaan. Koko alueen rakentamisen investoinnin arvo olisi noin 600 miljoonaa euroa.

Turun ratapihan kehitys Oy:n hallituksen jäsen ja viiden eri hankkeen taustalla toimivan Sepos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Everi perustelee kaupungin mukanaolon välttämättömyyttä yksityisten sijoittajien paineella.

– Ei tämä logiikka varmaan vaikea asia ole. Institutionaaliset sijoittajat sanovat, että he haluavat kaupungin mukaan. Heille se on tärkeä asia.

Timo Everi muistuttaa, että kaikki tapahtumatalot, areenat ja musiikkitalot ovat olleet yhteiskunnan rahoittamia. Nyt haetaan mallia, jolla näitä rahoitetaan pääosin yksityisin varoin.

– Markkinat määrittelevät tilanteen niin, että kaupunkien pitäisi olla näissä jollain tavalla mukana. Kyse on tapahtumatiloista, joihin kohdistuu vakavin riski vuokrauspuolella.

Helsinkiläisen PES-Arkkitehdit Oy:n kilpailutyö nimeltä ”Luoto” voitti elämyskleskuksen arkkitehtikilpailun. Kuvassa vasemmalla alhaalla näkyy Turun rautatieasema. Pes- arkkitehdit Oy

Turun ratapihalle on suunniteltu jättimäinen noin 10 000 katsomopaikan monitoimiareena ja uusi kaupunginosa, johon tulisi liike- ja toimistotilaa sekä noin tuhat asuntoa. Asemakaavan käsittely on kesken. Maan omistaa VR Group.

Turun ratapihan kehitysyhtiön osakkaina ovat jääkiekkoa pelaavan Turun palloseuran pääomistajat, Supercell- miljonäärit Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja sekä Saku Koivu ja Sepos Oy.

Sepos on monessa mukana

Sepos Oy oli alunperin Timo Everin ja Ilkka Kilpimaan perustama yhtiö. Omistuspohja laajeni, kun Taaleri Sijoitus Oy osti siitä (siirryt toiseen palveluun) 30 prosentin omistusosuuden tämän vuoden tammikuussa.

Kaksikko on ollut mukana eri yhtiöissä luomassa Helsingin olympiastadionin ympäristöön tulevaa Garden Helsinki (siirryt toiseen palveluun) - kokonaisuutta. Urheilu-monitoimiareenoiden ympärille kaupunkien keskustoihin kaavoitetaan liike- ja asuinrakentamista.

Lähtökohtana on ollut hankkeiden toteuttaminen yksityisten kiinteistösijoittajien rahoilla.

Garden Helsinki on Timo Everin ja Ilkka Kilpimaan operoimista kehityshankkeista suurin ja lähinnä toteutusta. Olympiastadionin lähelle on suunniteltu HIFK:n jäähalli ja tapahtuma-areena sekä noin 24 000 neliötä liike-, toimisto- ja asuinkäyttöön. PES-Arkkitehdit

Tällä hetkellä Museoviraston valitus kaavasta hidastaa Garden Helsinki -hankkeen etenemistä.

Sijoittajat ottavat signaalina kaupunkien ratkaisut. Yksi käänne on kaavoituksen varmistuminen. Myös muilla paikkakunnilla kuin Helsingissä kehityshankkeilla on vastustajansa.

– Demokratiaan kuuluu oikeus olla eri mieltä. Joskus olisi ilo siitä, että voittajaksi ei selviä äänekäs vähemmistö, vaan hiljainen enemmistö, Timo Everi muotoilee.

Hämeenlinnan kaupungille on tehty esityksiä

Myös Hämeenlinnaan, Hämeensaaren alueelle, kehitellään jääkiekon ympärille kaupunkikehityshanketta. Siinäkin aktiivisena toimijana on Sepos Oy.

Hämeenlinnassa suunnitellaan uutta rakentamista Vanajveden rantaan. Ville Välimäki / Yle

Hämeenlinnan kaupunki on hyväksynyt varauksen rakentaa monitoimiareena Hämeensaareen unohtamatta SM-liigajoukkueen tarpeita, joita on Hämeenlinnan Pallokerholla, HPK:lla. Jääkiekkojoukkueelle päätös asiasta tuli tosin yllätyksenä.

Hämeensaaressa on menossa hankkeen kehitysvaihe, josta vastaavat kiinteistökehitysyhtiö GSP Group Oy, Sepos Oy ja arkkitehtina PES-Arkkitehdit Oy.

Hämeenlinnaan on perustettu projektiryhmä, jossa ovat mukana kiinteistökehittäjän lisäksi HPK:n ja kaupungin edustajat.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala toteaa, ettei Hämeenlinna ole tehnyt päätöksiä hankkeen rahoittamiseksi.

Hämeensaaren suunnittelu täsmentyy tämän vuoden aikana. Nina Keski-Korpela / Yle, PES-arkkitehdit Oy

Onko Hämeenlinnan kaupunginjohtajalle tehty ehdotuksia kaupungin lähdöstä mukaan kiinteistöyhtiöön tai muuten omistajaksi? Onko tällaisia suunnitelmia?

– Erilaisia vaihtoehtoja on esitetty kaupungille pohdittavaksi, mutta tarkempia suunnitelmia ei ole olemassa, Kenakkala täsmentää.

Tavoitteena on, että suunnittelu valmistuu tämän vuoden aikana. Sitten katsotaan, mihin yksityiset sijoittajat ja kaupunki voivat sitoutua.

Hämeenlinna saa kiitosta Timo Everiltä.

– He ovat lähteneet hyvin hankkeen tutkimiseen ja edistämiseen. Aika varhaisessa vaiheessahan siellä tosin vielä ollaan.

Oulu päättää syksympänä investoinneistaan

Ratapihan kaavoittaminen uuteen käyttöön etenee myös Oulussa. Kaupunki valmistelee asemanseudun kaavoitusta maanomistajan, Senaatin Asema-alueet Oy:n, kanssa.

Tervatynnyri- ehdotus voitti Oulun asemanseudun suunnittelukilpailun. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy / GSP Group Oy

Kohteen kehitysvaiheessa veturina on ollut Partnera Oy, jonka suurin osakkeenomistaja on Oulun kaupunki itse. Kohteessa on mukana myös Timo Everin ja Ilkka Kilpimaan Oulun Ratapihan kehitys Oy sekä Oulun Kärpät.

Oulu ei ole vielä tehnyt päätöksiä kaupungin omista toiminnoista tai investoinneista alueella eikä päättänyt Areena-hankkeen toteuttamisesta.

– Kaupunki tekee syksyn 2020 aikana päätöksiä omista investointihankkeistaan asemanseudun alueella aiesopimuksen mukaisesti, kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

Oulussa vaikuttaa tontin omistajan näkemys.

– Siellä odotamme omistusjärjestelyjen selviämistä, Timo Everi kertoo.

Jyväskylään visioidaan valmennuskeskusta

Jyväskylässä kaupunkikehityshankkeen ytimenä ei ole ollut jäähalli, vaan laaja-alaisempi huippu-urheilun foorumi. Siellä puhutaan valtakunnallisesta huippu-urheilun tutkimus- ja valmennuskeskuksesta (siirryt toiseen palveluun), johon liitetään liiketilojen ja asuntojen rakentamista.

Jyväskylän yliopiston läheltä on löytynyt tyhjää tilaa rakentamisideoille. Jyväskylän kaupunki

Timo Everi on myös Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy:n hallituksen jäsen.

Liikuntakeskuksen rakentaminen on siirtynyt, koska yksityisiä rahoittajia ei ole löytynyt.

Urheilun valmennus- ja tutkimus on Jyväskylän Hipposta profiloiva idea. PES-arkkitehdit Oy / Jyväskylän kaupunki

– Jyväskylän kaupunki on hankkeen osaomistaja, ja sen tekemät päätökset ovat vaikuttaneet merkittävästi Hippoksen edistymiseen, Timo Everi sanoo.

Hankkeen edistäjäksi valittiin Lehto Groupin ja Fennia Varainhoidon konsortio. Sen vetäytyminen ylätti muut osapuolet. Timo Everi olettaa, että asia etenee uudesta kulmasta.

– Tuli tällainen turha viivästys.

Hippos 2020 on saanut tuekseen Suomen Olympiakomitean (siirryt toiseen palveluun). Sen mielestä hanke on valtakunnallisesti Suomen toiseksi tärkein liikuntapaikkahanke.

Lausunnon odotetaan edistävän myös valtionrahoituksen saamista.

Voiko korona aiheuttaa tapahtumakeskushankkeiden etenemiseen jotenkin? Timo Everin mielestä tilanne on ohimenevä, jos ajatellaan tapahtumaliiketoimintaa.

– Hankkeet ovat tulevaisuuteen uskovia. Ihmisten halu toistensa näkemiseen ja sosiaalisiin kontakteihin ei ole vähentynyt. Ehkä koronatilanne on osoittanut juuri yhdessäolon ja kohtaamisten tärkeyden.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Mitä ajattelet uusien tapahtuma-areenoiden tarpeesta mainituissa kaupungeissa? Keskustele aiheesta keskiviikkoon kello 23:een saakka!

