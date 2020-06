Kymppi tilillä ja kuusi lasta ruokittavana – Yle seurasi kuukauden ajan, millaista on köyhän suurperheen äidin elämä Suomessa

Seitsemän lapsen äiti Jaana Nyrkkö jäi työttömäksi huhtikuussa. Hänen luottotietonsa ovat menneet – Nyrkkö ei tiedä, paljonko velkaa ulosotossa on, eikä maksa niitä nyt.

Hänen miehensä Antti Nyrkkö on sairauslomalla.

Koronakevät on ollut erityisen vaikea tukien varassa eläville köyhille. 35-vuotias Nyrkkö kertoo, että jo ennestään tiukilla olleen perheen ruokakulut ovat kasvaneet sadoilla euroilla kuukaudessa, kun riskiryhmään kuuluvat lapset ovat kotona.

Jaana Nyrkön alamäki alkoi, kun hänen esikoisensa isä menehtyi vuonna 2004. Talous romahti joitakin vuosia myöhemmin, kun hänellä todettiin gynekologinen pahanlaatuinen kasvain.

– Onhan se suoraan sanottuna perseestä, että joutuu niin tarkkaan katsomaan hintoja. Olen myös sellainen luonne, että en osaa oikein apua pyytää. Ajattelen, että omillaan on pärjättävä.

Yle pääsi seuraamaan Nyrkön perheen arkea toukokuun ajaksi. Jaana Nyrkkö kertoo, millaisia ratkaisuja perheessä joudutaan kuukauden aikana tekemään tiukentuneen rahatilanteen takia. Kuun lopussa selviää, miltä näyttää perheen rahatilanne jatkossa.

Alarivillä vasemmalta: Jaana Nyrkkö, 5-vuotias Minea Nyrkkö, 8-vuotias Aako Nyrkkö, Jaanan mies Antti Nyrkkö sekä 8-vuotias Aava Nyrkkö. Ylärivillä: 9-vuotias Jiri Nyrkkö, 10-vuotias Jasu Nyrkkö ja 17-vuotias Jaro Mikkonen. Antro Valo / Yle

Ruokakassi helpotti arkea

Koko kuukauden aikana Nyrköllä ja hänen miehellään Antilla on käytettävissään yhteensä vain reilu 2 400 euroa. Summaan on laskettu heidän kuukauden aikana saamansa tuet.

Pariskunta ja kuusi lasta asuvat omakotitalossa Kouvolassa.

Seuranta alkaa vappuperjantaista, joten ensimmäinen viikko on kymmenen päivää. Viikon alussa Nyrkön tilillä on 385 euroa ja miehellä 10 euroa.

Asmo Raimoaho / Yle

Vappu sujui perheessä yltäkylläisesti, koska he saivat lahjoituksena lähikaupasta vapuksi ruokakassit. Niissä oli herkkuja, leipätarvikkeita, hedelmiä, serpentiiniä ja ilmapalloja.

– Usein olemme ostaneet lapsille vapuksi foliopalloja, mutta ei tänä vuonna, koska minulle ei ole tullut Kelasta työttömyystukea. Pakko elää säästeliäästi.

Ruokakassi helpotti vappuna elämää, mutta muuten ruokakaupassa joutuu jatkuvasti miettimään, mihin on varaa. Antro Valo / Yle

Nyrkön mukaan he ostavat ihan tavallista, edullista perusruokaa. Maitoa, leipää, kasviksia, hedelmiä, lihaa, puurohiutaleita sekä leivontatarvikkeita menee paljon. Nyrkkö laittaa itse ruokaa.

– Tyypillisiä ruokia ovat perunamuusi ja ruskea kastike, jonka kanssa on milloin makkaraa, milloin nakkia ja milloin jauhelihaa.

Tukkiutunut viemäri yllätti, mies sai päivärahan

Toisen seurantaviikon alussa Jaana Nyrkön tilillä on 256 euroa ja puolison tilillä 10 euroa.

Jaana Nyrkkö odottaa yhä työttömyystukipäätöstä. Hänen miehensä sai tällä viikolla liitosta työttömyyspäivärahan, mikä hieman paransi perheen rahatilannetta.

Viikon aikana yllätti tukkiutunut viemäri, johon meni rahaa kymmeniä euroja.

Isoin menoerä on ruoka.

Asmo Raimoaho / Yle

– Aikaisemmin lapset saivat koulussa lämpimän aterian. Arvioisin, että 40–50 euroa viikossa enemmän menee rahaa ruokaan.

Jaana Nyrkkö suunnittelee ruokia etukäteen ja kirjoittaa kauppalappuja, niin hänelle ei tule heräteostoksia.

Ruoan lisäksi viikon aikana auton kesärenkaisiin meni rahaa yli 200 euroa.

Vielä aikaisemmin Nyrköllä oli tapana käydä joka päivä kaupassa. Nyt he ovat vähentäneet kauppareissuja. Antro Valo / Yle

Rotta söi uima-altaan käyttökelvottomaksi

Kolmannen seurantaviikon alussa 18. toukokuuta Jaana Nyrköllä on rahaa 10 euroa. Työttömyystukea ei ole vielä herunut.

– Ei tämä kyllä helppoa ole. Joudun miettimään, minkä laskujen eräpäivää siirrän, että pysymme leivän syrjässä.

Nyrkkö muutti verkossa auto- ja kotivakuutuksen eräpäivää kesäkuun puoleenväliin. Autovakuutus oli 140 euroa ja kotivakuutus 50 euroa.

Asmo Raimoaho /Yle

Jos Nyrköllä olisi rahaa, hän hankkisi lapsille uuden uima-altaan. Kun perhe osti viime kesänä ison kumisen uima-altaan alennusmyynnistä, autotallissa oli käynyt talven aikana rotta ja se söi altaan käyttökelvottomaksi.

– Uima-allas harmittaa minua. Se pyörii mielessäni. Elukka teki myös paljon muutakin tuhoa, mutta paviljongin katon saan varmaankin paikattua. En alkuun pystynyt tarkastamaan, kuinka reikäinen uima-allas on. Kun katsoin viikko sitten, se oli täysin riekaleina.

Jaana Nyrkkö kotipihallaan Minea ja Aava Nyrkön kanssa. Antro Valo / Yle

Viikon aikana oli pakko ostaa myös parit uudet kengät, koska lasten ja Nyrkön kengät olivat niin kuluneet.

Lapsilta on tullut kuukauden mittaan hyvin arkisia pyyntöjä. Olisi kiva lähteä McDonaldsiin, pitsalle tai jäätelökioskille. Yksi lapsi haluaisi mökille.

– Olen joutunut sanomaan moneen asiaan ei. Onneksi pääsemme käymään miehen siskon mökillä kesällä.

Köyhyys vaatii myös kekseliäisyyttä – Nyrkkö kertoo miettivänsä, mistä asioita voi saada ilmaiseksi.

– Vanhasta tavarasta on rakenteilla kesäkeittiö pihalle. Siihen saatiin kuormalavoja ilmaiseksi Roskalava-ryhmästä Facebookista eli niillä voidaan rakentaa pohja kesäkeittiölle.

Positiivinen asia on se, että Nyrkkö pääsi työhaastatteluun asumispalveluohjaajaksi kehitysvammaisten yksikköön.

Kaveri oli vinkannut, että sinne tarvitaan työntekijää. Nyrköllä on kokemusta sekä vanhustyöstä että kehitysvammaisten parissa työskentelystä.

Työpaikan tilanne selviää seuraavalla viikolla.

Soitto Kelaan työttömyystuesta, Jaana Nyrkkö sai töitä

Neljännen ja samalla viimeisen seurantaviikon alussa 25. toukokuuta Jaana Nyrkön tilillä on rahaa 10 euroa, miehellä 92 euroa.

Kela vaati selvityksiä perheenäidin lähihoitajaopintojen etenemisestä, eikä työttömyystukipäätös ole siksi vielä tullut.

– Soitan Kelaan, jos he saisivat kiihdytettyä päätöstä.

Asmo Raimoaho / Yle

Hyviä asioitakin tapahtui. Jaana Nyrkkö sai asumispalveluohjaajan paikan. Työsuhde on kuukauden mittainen ja jatkuu mahdollisesti senkin jälkeen. Lisäksi Jaana valmistuu lähihoitajaksi kesäkuussa.

Antti Nyrkkö meni 4. kesäkuuta haastatteluun ammattikoulun logistiikkapuolelle. Mies voisi työllistyä esimerkiksi ajojärjestelijäksi.

Kavereille voi kertoa omista tunteista: "He ovat pahoillaan"

Kun toukokuu loppuu, Jaana Nyrkön tilillä on 142 euroa ja Antti Nyrköllä 4 euroa.

Kuukausi oli taloudellisesti erittäin vaikea, mutta Jaana Nyrkkö osasi varautua siihen.

Kouvolalainen Jaana Nyrkkö piti kirjaa menoistaan ja tuloistaan ja kertoo nyt, miten tiukka kuukausi taloudellisesti oli.

Nyrkölle voimaa tuovat tällä hetkellä hyvät tukiverkostot – vinkkejä ja apua hän saa molempien vanhemmilta ja ystäviltä.

– Minulla on muutama hyvä ystävä, joille avaudun. On tärkeää, että he kuuntelevat ja ovat mukana siinä tunteessa.

Tämä tunne on ahdistus. Sitä hän ei kuitenkaan näytä lapsilleen.

– Peittelen omia tunteitani lasten takia. Minulla on neljä ystävää, joille voin puhua mistä vain ilman, että he tuomitsevat. He ovat pahoillaan ja myötäelävät. Olen karsinut elämästä niitä, jotka arvostelevat. En kaipaa sellaista.

Mutta miltä jatkuvassa rahapulassa eläminen tuntuu? Jaana Nyrkkö yrittää ajatella positiivisesti ja niin, että lapset eivät kokisi jäävänsä mistään paitsi. Arjen "luksus" voi olla vaikkapa grillimakkaroiden paisto kotipihassa.

Jaana Nyrkkö kotipihallaan tyttärensä Minea Nyrkön kanssa. Antro Valo / Yle

Nyrkön tytöt ovat toivoneet saavansa uusia nukkeja. Naapurin lapsi antoi toiselle tytöistä vanhan nuken uuden tieltä.

– Meidän tyttömme sanoi, että on tyhmää, kun emme voi ostaa mitään uusia juttuja. Se vähän kolahti. Keskustelimme, että ihmisillä on erisuuruisia tuloja ja on paljon lapsia, jotka eivät saa uutena juuri mitään.

Kun Jaana Nyrkkö kertoi perheensä tilanteesta Ylelle ensimmäisen kerran, tuntemattomat halusivat kertoa hänelle kokemuksistaan ja antaa neuvoja.

– Minut on yllättänyt ihmisten ymmärtäväisyys, hyväsydämisyys ja auttamisen halu. Olen kiitollinen kaikille.

Nyrkkö sai työttömyystukipäätöksen seurannan loppumisen jälkeen kesäkuun alussa. Hänelle maksettiin 9. kesäkuuta reilu 349 euroa ja 10. kesäkuuta reilu 357 euroa.

Voit keskustella aiheesta 14.6. kello 23:een asti.

Lue myös:

"Siinä hullunmyllyssä ei osattu hakea apua" – 35-vuotias suurperheen äiti kertoo, kuinka perheen talous romahti