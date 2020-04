Avokätinen kiinalaismiljardööri Jack Ma on lähettänyt miljoonia kasvomaskeja maailmalle – samalla puhdistuu myös Kiinan koronamaine

Jack Man säätiö on myös tukenut yrittäjyyttä. Ma puhuu Ghanan pääkaupungissa Accrassa järestetyssä yrityskilpailussa 20. marraskuuta 2019.

Jack Man säätiö on myös tukenut yrittäjyyttä. Ma puhuu Ghanan pääkaupungissa Accrassa järestetyssä yrityskilpailussa 20. marraskuuta 2019. AOP

Ebolan aikaan Yhdysvallat oli suurimpia avunantaja. Koronakriisin aikana kiinalaisten avuntarjoajien määrä on noussut tuntuvasti.

Kiinan rikkain mies Jack Ma on tullut tunnetuksi it-jätti Alibaban johtohahmona. Nyt miljardööri on myös luonut mittavan, miljoonia maksaneen avustusohjelman koronakriisistä kärsiville alueille.

Mitä kaikkea Ma on tehnyt, ja mitä merkitystä sillä on? Kokoisimme vastauksia oleellisiin kysymyksiin.

Mitä kaikkea on lahjoitettu ja kuka apua on saanut?

Tähän mennessä yli 150 valtiota on saanut lahjoituksia Jack Malta. Niihin kuuluu muun muassa satoja miljoonia kasvosuojia, miljoonia koronatestejä ja tuhansia hengityskoneita.

Apua on toimitettu Jack Ma -säätiön ja Alibaba-säätiön kautta Afrikkaan, Aasiaan, Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja jopa poliittisesti tulenaroille alueille kuten Iraniin, Israeliin, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Tarvikkeita ei tiettävästi (siirryt toiseen palveluun) ole tuotu Suomeen.

Tämän lisäksi it-alalla rikastunut Ma on lahjoittanut miljoonia rokotetutkimukseen ja on osallisena 16 kielelle käännetyssä lääketieteellisessä koronaohjekirjassa.

Koronakriisin suurimmat lahjoittajat Koronakriisi on saanut tänä vuonna lukuisat yritykset, miljonäärit ja julkisuuden henkilöt lahjoitamaan mittavia summia koronakriisin hoitoon. Jack Dorsey, Twitterin toimitusjohtaja

Miljardi dollaria Google.org

907,8 miljoonaa dollaria ByteDance

416,8 miljoonaa dollaria MasterCard

275,3 miljoonaa dollaria Bill & Melinda Gates -säätiö

261 miljoonaa dollaria Alibaba Group on 12. suurin 144 miljoonaan dollarin lahjoituksella. Lisätietoa lahjoitusten tekijöistä ja niiden jakautumisesta (siirryt toiseen palveluun) on nähtävillä lahjoitustoimintaa seuraavalta Candid.org-verkkosivustolta.

Kuka on Jack Ma?

Kiinalaisen verkkokauppajätin Alibaban perustajiin kuuluva 55-vuotias miljardööri Jack Ma on yksi Kiinan tunnetuimmista ja rikkaimmista yritysjohtajista.

Forbesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Man omaisuuden arvo on noin 41,8 miljardia dollaria.

Ma eläköityi Alibaban johdosta syyskuussa 2019. Ma jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä (siirryt toiseen palveluun)tämän vuoden yhtiökokoukseen saakka. The Guardianin mukaan hän omistaa reilut kuusi prosenttia (siirryt toiseen palveluun) yrityksestä.

Ennen it-uraansa englanninopettajana työskennelleen Man huhuttiin pitkään olevan poliittisesti riippumaton. Vuonna 2018 Kiinan kommunistinen puolue kertoi Man jäsenyydestä, monen yllätykseksi, kertoo uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun).

BBC:n tietojen mukaan Ma on ollut jäsen 1980-luvun opiskeluajoistaan lähtien. Ma on kuvaillut Alibaban suhdetta kommunistiseen puolueeseen sanomalla, että yhtiö voi ”rakastaa puoluetta, mutta ei mennä naimisiin sen kanssa”.

Jack Ma - ja Alibaba säätiöiden lahjoittamia tarvikkeita otettiin vastaan Hazrat Shahjalalin kansainvälisellä lentoasemalla Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa 30. maaliskuuta 2020. AOP

Onko Ma ainoa kiinalainen koronakriisin hyväntekijä?

Ma ei ole ainoa varakas, hyväntekeväisyystyöhön ryhtynyt kiinalainen yrittäjä. Lahjoituksia seuraavan Candid-sivuston edustaja Andrew Grabois kertoo BBC:n haastattelussa, että pelkästään yksityisiä kiinalaislahjoituksia on niin paljon, että niillä on merkitystä.

– He (kiinalaiset) ottavat johtoaseman, kuten Yhdysvalloilla oli ennen tapana tehdä. Esimerkiksi ebola-epidemian aikaan Yhdysvallat lähetti lääkäreitä ja apua Länsi-Afrikkaan hillitsemään viruksen leviämistä, Grabois sanoo BBC:lle.

Nyt koronakriisin aikaan kiinalaislahjoittajat ovat ottamassa vastaavaa roolia.

Grabois’n mukaan toiminnassa on nähtävissä Kiinan pehmeä vallankäyttö, joka paitsi ylettyy lukuisille uusille alueille myös toimittaa konkreettista apua, kuten rahoitusta, avustusta ja asiantuntijuutta.

Alibaba ei ole ainoa kiinalaisyritys (siirryt toiseen palveluun), joka on toimittanut apua yksittäisille alueille.

Esimerkiksi Kanadan Brittiläinen Columbia sai huhtikuun alussa satoja tuhansia kasvosuojia teknologiajätti Huaweilta, kertoo Vanouver Sun (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Huawein talousjohtajan pitkäaikainen luovutusprosessi Yhdysvaltoihin on parhaillaan käynnissä. Meng pidätettiin Kanadassa vuonna 2018.

Mengiä, Huaweita ja sen kahta kumppania epäillään Yhdysvaltojen Iran-pakotteiden rikkomisesta. Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär, ja hänet on vapautettu takuita vastaan.

Huawei on lahjoittanut lääkintätarvikkeita Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Mitä Kiinan valtionjohto tuumaa avokätisestä miljonääristä?

Koronakriisi mittaa myös Kiinan ja muun maailman suhteita.

– Joten he tarvitsevat henkilöitä, jotka voivat lievittää paineita, sanoo Man elämänkerran kirjoittaja Duncan Clark BBC:lle.

Kiina on tukenut koronakriisin kurittamia valtioita eri tavoin. Lääkintäryhmiä- ja tarvikkeita on lähetetty esimerkiksi Afrikkaan, Eurooppaan ja Itä-Aasiaan. Välillä menestys on ollut heikko.

Kiinaa on syytetty virheellisten toimitusten lähettämisestä useisiin maihin ja lahjoituksia on jopa palautettu, kertoo BBC.

Samanaikaisesti Kiinan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jinping on joutunut tulilinjalle koronakriisin hoidosta, erityisesti kriisin alkuvaiheesta.

Samalla Man julkisuuskuva kiillottuu lahjoitusten myötä.

– Voi sanoa, että Man lahjoituksia on pääosin juhlistettu eri puolilla Afrikkaa, sanoo China Africa -projektisivuston johtaja Eric Olander BBC:lle.

Man lahjoitukset näyttävät silti myötäilevän kommunistisen puolueen ja Kiinan diplomaattista linjaa.

Lahjoituksia on lähetetty yli 150:een valtioon, mutta apua ei ole BBC:n mukaan annettu esimerkiksi Taiwanille tai sen diplomaattisesti tunnustaviin valtioihin. Kiina pitää Taiwania kurittomana provinssinaan, joka on erottamattomasti osa Kiinaa.

Työntekijä siirtää lahjoituksena saatuja lääketieteellisiä tarvikkeita Jomo Kenyattan kansainvälisellä lentoasemalla Nairobissa Keniassa 7. huhtikuuta 2020. AOP

Mutta kuinka suuren riskin Kiinan rikkain mies ottaa hyväntekeväisyydessään? Presidentti Xi ei tunnetusti pidä valokeilan jakamisesta. Viime vuosina Kiinan hallinnon hampaisiin on joutunut esimerkiksi kuuluisa näyttelijätär, tunnettu uutisankkuri sekä lukuisa muita varakkaita yritysjohtajia, BBC kirjoittaa. Osa heistä katosi pitkäksi aikaa, osa palasi julkisuuteen todistamaan uskollisuuttaan puolueelle.

Alibaba osti Jack Man kaudella hongkongilaisen South China Morning Post -lehden.

Manner-kiinalaiset eivät voi lukea lehteä, sillä se käsittelee lukuisia Kiinalle herkkiä aiheita, kuten Tiananmenin kansanmurhaa ja Hongkongin opiskelijamellakoita.

Silti sen on myös katsottu edistävän positiivista Kiina-kuvaa (siirryt toiseen palveluun).

– Man huhutaan eläköityneet Alibabasta, sillä ruohonjuuritasolta ponnistaneena yrittäjän suosio uhkasi jättää varjoonsa kommunistisen puolueen, sanoo Washingtonista käsin toimivan New American Security -keskuksen tutkija Ashley Feng BBC:lle.

Lue myös:

Xitä kritisoinut liikemies kadonnut Kiinassa – Arvosteli presidentin tapaa hoitaa koronaviruskriisiä

Kiina painosti EU:n disinformaatioyksikköä lieventämään raporttia, joka arvostelee Kiinaa – suomalaismeppi Ylelle: "Vakava asia, jos paljastuu todeksi"