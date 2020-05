Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Korttelirallin hinnaksi 100 euroa ja mitä koronapotilaiden hoidosta on kuukaudessa opittu

Korttelirallin hinnaksi 100 euroa – uusi tieliikennelaki kieltää tarpeettoman ja metelöivän ajon koko Suomessa

Huviajelu on lain mukaan tarpeetonta ajoa. Kaasuttelu ja stereoiden huudattaminen ovat häiritsevää ajoa. Kesäkuussa näihin puree uusi laki, joka jättää poliisille paljon tulkinnanvaraa.

Retu Liikanen / Yle

Sisko Savonlahden kolumni: Kun kärpänen lensi kurkkuuni, tajusin jotakin oleellista elämästä

Koronatartunnan välttämiseksi voi tehdä kaikkensa – mutta entä, jos vähempikin riittäisi, kysyy kirjailija Sisko Savonlahti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunta harjoittelee suojapukujen pukemista ja käyttöä. Sami Takkinen / Yle

Päätös koulujen ja ravintoloiden avaamisesta tehdään epävarmoilla ennusteilla – Kukaan ei tiedä, kuinka tarttuva ja tappava korona todella on

THL:n kuolleisuuslukua arvostellaan yhä liian matalaksi. Vasta-ainetutkimus voi tuoda pian selvyyttä kiistaan tartuntojen yleisyydestä ja kuolleisuudesta.

Ylilääkäri Tero Varpula sanoo, että tehohoidon kapasiteesissa osaavan henkilöstön määrä tulee vastaan ennen laitepulaa. Markku Pitkänen / Yle

Mitä koronapotilaiden hoidosta on kuukaudessa opittu? Ylilääkärin mukaan ainakin se, että seuraavasta päivästä ei tiedä kukaan

Suurin tähän asti löytynyt viisaus koronapotilaista on se, että tauti on hyvin monimuotoinen ja kyse on kaikkea muuta kuin yhdenmukaisesti etenevästä taudista, asiantuntija toteaa. Tämä tekee sairauden ennustettavuudesta vaikean.

Guinealaiset siirtotyöntekijät olivat Espanjassa jo ennen koronaepidemian alkua. He siirtyvät tilalta toiselle satokauden mukaan. Tomás Montes

Viekö korona persikkasi? Etelä-Euroopan hedelmät ja vihannekset uhkaavat mädäntyä pelloille, koska virus sulki rajat

Italia ja Espanja ovat EU:n suurimmat vihannes- ja hedelmätuottajat. Molemmissa maissa viljelijöillä on hankaluuksia saada sato kerättyä ja se voi näkyä niiden hinnoissa sinunkin kaupassasi.