Virtuaalikuoron Finlandia käy suoraan sydämeen - veteraanipäivää juhlistetaan tänä vuonna verkossa

Finlandian laulaminen virtuaalisessa kuorossa on laulajalle erityislaatuinen elämys.

Virtuaalikuoron laulama Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni menee suoraan ihon alle. Kuorossa laulaa yli tuhat laulajaa ja sen sointi on erityisen syvä.

Valtioneuvosto julkaisi videon Youtubessa juhlistaakseen kansallista veteraanipäivää ja muistaakseen Lapin sodan päättymistä 75 vuotta sitten. Päivää vietetään tänään verkossa, sillä kokoontumiset on kielletty koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Finlandiaa ovat jo aamusta kuunnelleet monet sellaisetkin, jotka eivät yleensä osallistu veteraanipäivän viettoon. Laulajia kuoroon on saatu ympäri maata nyt esiintymis- ja harjoitustauolla olevista kuoroista.

– Laulan pirkanmaalaisessa rock-kuoro Roxissa ja sain sitä kautta tiedon mahdollisuudesta osallistua Virtuaalikuoroon, tamperelainen Nuppu Linnavuori kertoo.

Rock-kuoro Roxin jäsenistä kymmenen oli mukana laulamassa Sibeliuksen Finlandiaa veteraanipäivän Virtuaalikuorossa. Kaikkiaan kuorossa oli mukana 1075 laulajaa. Tässä kuoro hääkeikalla. Elina Toiminen

Linnavuori oli mukana jo Virtuaalikuoron ensimmäisellä videolla. Kuoron ensimmäinen video, Pave Maijasen Pidä huolta soi poikkeusolojen kunniaksi huhtikuun alussa.

Suomen suurimmassa virtuaalikuorossa yhdistyvät 1 120 laulajan äänet – Ensimmäisenä kappaleena kajahtaa Pave Maijasen Pidä huolta

Nyt tuli kuitenkin astetta haastavampi tehtävä. Vaikka Linnavuori oli laulanut Finlandiaa kuorossa aiemminkin, teoksen esittäminen kotona yksin oli erikoinen kokemus.

– Asun kerrostalossa. Säälin naapureita, jotka joutuivat kuuntelemaan harjoitteluani ja useita ottoja, Linnavuori nauraa.

– Laulajat saivat Virtuaalikuorolta videon, jossa kulkivat synkassa nuotit ja kuoronjohtajan ohjaus. Toisella laitteella nauhoitettiin.

Jokainen arvioi itse, mikä otto on paras ja lähetti nauhoitteensa Virtuaalikuorolle. Kuoronjohtajana toimi director cantus Arto Joutsimäki.

– Finlandian kohdalla on todella liikuttavaa ajatella, että kaikki 1075 laulajaa on kotonaan puuhannut tätä samaa. Tarkoitus on hyvä. Haluan itsekin kunnioittaa veteraaneja, sillä ilman heitä, meillä ei olisi itsenäistä Suomea, Nuppu Linnavuori sanoo.

