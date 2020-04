Kymmeniä miljoonia euroja heti ulosottoon – Afarakin pääomistaja teki kyseenalaista pörssihistoriaa, velvoitettiin lunastamaan kaikki osakkeet

Afarakin pääomistaja Danko Končar on ensimmäinen ihminen suomalaisessa pörssihistoriassa, jonka on määrätty tekemään julkinen ostotarjous kaikista pörssiyhtiön osakkeista.

Afarakin pääomistaja Danko Končar on ensimmäinen ihminen suomalaisessa pörssihistoriassa, jonka on määrätty tekemään julkinen ostotarjous kaikista pörssiyhtiön osakkeista. Afarak Group / Yle MOT

Kroatialainen liikemies Danko Končar joutuu lunastamaan kaikki pörssiyhtiö Afarakin osakkeet itselleen.

Tämä varmistui viime perjantaina, kun Korkein hallinto-oikeus ei antanut Končarille valituslupaa. Näin Finanssivalvonnan (Fiva) tekemä päätös siitä, että Končarin on tehtävä osakkeista julkinen ostotarjous, jää voimaan.

Kaikkien osakkeiden lunastaminen tarkoittaa satojen miljoonien eurojen vastuita Končarille. Finanssivalvonta ei ole koskaan aiemmin tehnyt vastaavaa päätöstä.

Samalla lainvoimaiseksi tuli myös Finanssivalvonnan Končarille määräämä 40 miljoonan euron uhkasakko. Tämä on siirretty Helsingin ulosottovirastolle perittäväksi. Perinnässä saatavat rahat tilitetään Suomen valtiolle.

Lisäksi Fiva on tuominnut Končarille 110 miljoonaa euroa uhkasakon lisäeriä, mutta niiltä osin ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Helsingin pörssissä noteerattu Afarak tiedotti KHO:n päätöksestä perjantaina. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Taloussanomat (siirryt toiseen palveluun).

Yle ei tavoittanut Danko Končaria kommentteja varten.

Yle on tutkinut tietovuodoista saatujen aineiston avulla Danko Končarin omistuksia Afarakissa. Kyseinen dokumentti liittyy Danko Končarin ja hänen vaimonsa Panamassa johtamaan säätiöön. MOT

Maksaako Končar – ja mistä rahat tulevat?

Afarakilla on takanaan värikäs lähihistoria. Se aloitti toimintansa nimellä Ruukki Group vuonna 1985. Tuolloin yhtiö toimii sahaliikealalla.

Nimensä Afarakiksi muuttanut yhtiö on nykyisin kaivosalalla ja sen toiminnot ovat Suomen ulkopuolella. Sillä on kuitenkin edelleen noin 7 000 suomalaista osakkeenomistajaa.

Heille KHO:n päätös tarkoittaa tilipäivää – mutta vain teoriassa. Končarin on Fivan päätöksen mukaan tarjottava 2,5 euroa jokaisesta kaivosyhtiö Afarakin osakkeesta.

Salatut omistusjärjestelyt paljastuivat Finanssivalvonta päätti jo vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) , että Končarin on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista Afarakin osakkeista.

, että Končarin on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista Afarakin osakkeista. Fivan mukaan Končar on hallinnoinut yhdessä lähipiirinsä kanssa selvästi yli 30 prosenttia Afarakin osakkeista. MOT paljasti syksyllä 2017, että Končar on käyttänyt enimmillään noin 70 prosentin omistajavaltaa yhtiössä.

Pörssilainsäädännön mukaan mikäli osakkeenomistajalla on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa yli 30 prosentin osuus yhtiöstä, on lopuistakin osakkeista ostotarjous.

Menettelyllä halutaan turvata pienosakkaiden oikeudet pörssiyhtiössä.

Afarakin osakekurssi oli maanantaina noin 0,6-0,7 euroa, eli julkinen ostotarjous on tehtävä noin nelinkertaisella hinnalla osakkeen nykyiseen arvoon verrattuna.

– Päätös on tietenkin helpotus, mutta liian kauan tässä on kulunut aikaa, mikä on ollut tuskallista, sanoo Afarakin osakas Petri Suokas.

Afarakin suomalaiset osakkaat eivät tiedä tarkkaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Nyt nähdään, onko meidän viranomaisilla oikeasti paukkuja hoitaa tämä asia. Odotan, että nyt Fiva ja ulosottovirasto toimivat nopeasti, jo lähiviikkoina, Suokas sanoo.

Ei ole mitään varmuutta siitä, että kroatialainen liikemies Končar toimii Finanssivalvonnan päätöksen mukaisesti.

Yle on selvittänyt Končarin omaisuusjärjestelyitä useiden tietovuotoaineistojen avulla.

Končarin yhtiöt toimivat useissa veroparatiiseissa ja niiden todellisia omistajia on usein vaikeaa tai lähes mahdotonta jäljittää. Uhkasakon maksuunpanon toimeenpano voi osoittautua hyvin hankalaksi ja pitkäksi prosessiksi.

Finanssivalvonta voi määrätä vielä lisää uhkasakkoja Afarakin pääomistajalle, mikäli tämä ei noudata viranomaisten antamaa määräystä. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Finanssivalvonta: Olemme tehneet sen, mitä pystymme

Mitä Afarakin omistuksille tapahtuu sitten seuraavaksi? Tähän ei pysty antamaan varmaa vastausta edes pörssiyhtiöitä valvova Finassivalvonta.

– Päätös on nyt lopullinen ja seuraavaksi sitten Danko Končar arvioi, miten hän toimii, sanoo toimistopäällikkö Sari Helminen Fivasta.

Helmisen mukaan Fiva on laittanut uhkasakon maksamisesta täytäntöönpanomääräyksen Helsingin ulosottovirastolle.

Mikäli Končar ei noudata Finanssivalvonnan velvoitetta tehdä ostotarjous Afarakin osakkeita, uhkasakkoja voidaan määrätä tarvittaessa lisää.

– Uhkasakot ovat käytännössä se keino, joilla me voimme toimia. Afarakin osakkaat voivat tietysti arvioida asiaa vahingonkorvauskysymyksen kannalta, Helminen sanoo.

Epäselvyys Afarakin kohtalosta voi jatkua vielä pitkään. Končar ja hänen lähipiirinsä käyttävät edelleen keskeistä omistajavaltaa Afarakissa, eikä KHO:n päätös muuta tilannetta ainakaan välittömästi.

Pienosakkaat arvostelevat Fivaa ja Nordeaa

Osa Afarakin suomalaisista pienosakkaista syyttää pörssiyhtiön ainutlaatuisesta tilanteesta Danko Končarin lisäksi Fivaa ja Nordeaa.

Yle on uutisoinut Fivan vitkutelleen Končarin toimien selvittelyä. Viranomainen on myös rajannut Končarin toimien tutkintaa niin, että pankkikonserni Nordean toimia ei ole selvitetty laajasti.

Kroatialainen liikemies syytteessä pörssirikoksesta Danko Končaria vastaan on nostettu syyte tiedottamisrikoksesta. Asiaa käsitellään todennäköisesti ensi syksynä Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteen taustalla on Končarin toiminta pörssiyhtiö Afarakin omistusjärjestelyissä.

Afarakissa on käynnissä myös erityistilintarkastus, jota suorittaa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Erityistilintarkastus käynnistyi sen jälkeen, kun Afarakin suomalaiset pienosakkaat esittivät epäilyksiä, että yhtiön sisällä olisi taloudellisia epäselvyyksiä ja varojen väärinkäytöksiä.

– Olen henkilökohtaisesti istunut Fivan edustajien kanssa ja kysynyt, miksi viranomainen ei ole tutkinut tapausta kokonaan. Fivan vastaus oli, että tämä johtuu “prosessiekonomisista syistä”, sanoo Afarakin osakas Petri Suokas.

Pienosakkaat ovat nostaneet useiden kymmenien miljoonien eurojen vahingonkorvauskanteen Nordeaa vastaan. Yle kertoi elokuussa 2018 Nordean tienneen jo vuosikymmenen ajan Končarin salatuista omistusjärjestelyistä.

– Olen täysin varma, että jos Fiva suorittaisi tutkimuksensa loppuun saakka, sen jäljet päätyisivät suoraan Nordean tuulikaappiin, Suokas sanoo.

Nordea on kiistänyt Ylelle jo aiemmin, että pankin toiminnassa olisi mitään moitittavaa. Se pitää myös Afarakin pienosakkaiden nostamaa kannetta täysin aiheettomana.