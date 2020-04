Estonian ja WTC-iskun kokenut matkatoimistoyrittäjä kertoo, kuinka pahasti korona on iskenyt alaan: "Ne olivat pieniä muutoksia tähän verrattuna"

Yrittäjä Satu Mäntyvaaran mukaan koronapandemia on vaikuttanut matkatoimistoon pahemmin kuin aiemmat kriisit. Hän on saanut Twitter-viestinsä jälkeen uusia kehitysideoita.

– Miten selviämme syksyyn? Tätä kysyi matkatoimistoyrittäjä Satu Mäntyvaara yhteisöpalvelu Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

Vastauksia tuli kymmeniä, ja jotkut ottivat Mäntyvaaraan yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

Mäntyvaara omistaa Kotkassa perinteikkään Kymenmatkat-matkatoimiston. Yritys on vienyt suomalaisia maailmalle runsaan neljännesvuosisadan ajan.

Nyt matkoja vain perutaan, ja kassan pohja häämöttää. Kauppa pysähtyi täysin sen jälkeen, kun koronaviruspandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset tulivat voimaan maaliskuun loppupuolella.

Mäntyvaara vastaa puhelimeen ja huokaa syvään. Tilanne vetää paikoin sanattomaksi.

– Tiedän, että puskurirahastoa pitää olla ja kyllä meillä onkin. Mutta toivomus on, että hallitus tulee apuun ennen kuin kassakriisi kolkuttelee ovella, Mäntyvaara sanoo.

Rahaa ei tule, mutta sitä pitää palauttaa

Kymenmatkat on kokenut 90-luvun alun laman, Estonia-laivan uppoamisen ja kaksoistornien kaatumisen Yhdysvalloissa. Ne vähensivät matkojen kysyntää hetkellisesti.

Koronaviruspandemian aiheuttama äkkipysäys on omaa luokkaansa. Matkat peruuntuivat yhdellä rysäyksellä eikä uutta myyntiä tule.

Samaan aikaan asiakkaalla on oikeus saada rahansa takaisin peruuntuneista matkoista matkatoimistolta. Esimerkiksi lentoyhtiöt, matkanjärjestäjät ja hotellit eivät palauta rahoja matkatoimistoille samassa tahdissa.

– Aiemmat ovat olleet pieniä muutoksia verrattuna tähän, mikä nyt on meneillään. Esimerkiksi sars-virus ei koetellut meitä oikeastaan ollenkaan, Mäntyvaara sanoo.

Kymenmatkat työllistää hänen lisäkseen kolme kokoaikaista ja yhden osa-aikaisen työntekijän. Lisäksi yrityksellä on ollut kesäisin sesonkityöntekijöitä.

Nyt työntekijät ovat osittain lomautettuna, mutta esimerkiksi matkojen peruutuksia tehdään koko ajan.

Neljä viidestä matkatoimistosta lomauttanut

Kymenmatkat ei ole tilanteessaan yksin.

Matkatoimistoja edustava Suomen matkailualan liitto (SMAL) teki kaksi viikkoa sitten jäsenyrityksilleen kyselyn, jonka perusteella jopa yli 40 prosenttia matkatoimistoista voi ajautua selvitystilaan.

Kauhuskenaario voisi toteutua vuoden loppuun mennessä, jos tukitoimet eivät kohtaa matkatoimistojen tarpeita. Toistaiseksi matkatoimistoja ei ole SMALin tietojen mukaan mennyt konkurssiin.

SMALiin kuuluu noin 180 matkatoimistoa ja muuta matkajärjestäjää. SMALin verkkokyselyyn vastasi jäsenistä yli sata, ja vastaukset kattavat valtaosan Suomen matkapakettimyynnistä.

– Matkatoimistokonkurssien suuri määrä on se huonoin skenaario, mitä voi kuvitella. Toiveena on, ettei tilanne pääsisi kehittymään niin pahaksi, mutta ihan selkeä taloudellisen tuen tarve alalla on, toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti SMALista sanoo.

Lähes 80 prosenttia SMALin jäsenyrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään.

Suurimmissa vaikeuksissa ovat yritykset, jotka myyvät Kymenmatkojen tapaan matkapaketteja. Jos matka peruuntuu, matkatoimisto on velvollinen palauttamaan rahat asiakkaalle 14 vuorokauden kuluessa.

– Onneksi jopa kilpailu- ja kuluttajavirasto (siirryt toiseen palveluun) (siirryt KKV:n sivuille) on todennut, että 14 päivää ei ole realistinen aika tässä tilanteessa, Mäki-Fränti sanoo.

Matkatoimistot tarvitsisivat suoraa tukea

Ainakin 50:lle SMALin jäsenyritykselle on jo myönnetty tukea ely-keskuksen tai Business Finlandin kautta. Lisäksi osa yrityksistä on hakenut Finnveran takaamaa lainaa.

– Kyllä tukitoimia on käytetty ja niitä on osattu hakea. Kuinka pitkälle niillä voi kukin toimintaansa pyörittää on toinen kysymys, Mäki-Fränti sanoo.

Kymenmatkat on saanut Business Finlandilta 28 000 euron kehittämisrahan. Sillä tehdään markkinaesiselvitystä ja lisäyksiä verkkokauppaan.

Mäntyvaara on tuesta kiitollinen, mutta olisi toivonut ennemmin suoraa, rahallista kriisitukea. Kehittämistyötä on vaikea tehdä, kun selvitettävänä on monta juoksevaakin asiaa.

Samaa palautetta on SMALin mukaan tullut muistakin matkatoimistoista. Kehittämisraha ei paikkaa kassavajetta tai maksa palkkoja, vaan se on käytettävä kehittämiseen – riippumatta siitä, olisiko yrityksen liiketoimintamalli normaalitilanteessa täysin toimiva.

Kivijalkatoimisto on kallis, mutta myös tärkeä

Joidenkin matkatoimistojen tilannetta helpottaa se, että ne myyvät matkojaan pitkälti verkossa. Kivijalkatoimistoja ei tarvita, vaan toimiston voi ottaa edullisemmalta paikalta kerroksista.

Myös Kymenmatkoilla on verkkokauppa, mutta liiketoiminnan ydin on Kotkan Karhulassa sijaitseva kivijalkaliike.

– Meillä käy toimistolla paljon asiakkaita, kun vertaa muihin matkatoimistoihin tänä päivänä. Meillä on viisumimyynti ja aika paljon myös seniori-ikäisiä asiakkaita. He haluavat nimenomaan palvelua eivätkä halua ostaa verkosta. Lisäksi meillä on ryhmäasiakkaita ja yrityksiä, jotka haluavat käydä siinä toimistolla, Mäntyvaara kertoo.

Muutenkin matkatoimistojen tilanteet vaihtelevat; toimistojen joukossa on niin pieniä perheyrityksiä kuin suuria toimistoja omine lomalentoineen.

Kotimaanmatkailun on arvioitu elpyvän ennen kansainvälistä matkailua. Osalla matkatoimistoista on ulkomaanmatkojen lisäksi esimerkiksi tilausajoliikennettä, joka voi paikata kassaa.

Pieni joukko tarjoaa myös vuokramökkejä kotimaassa, ja mökkimatkailuun ennakoidaan hyvää kesää.

Lahjakortit toisivat pelivaraa

Suoran rahallisen tuen lisäksi SMAL puhuu vahvasti voucherien eli lahjakorttien puolesta.

Se toivoo, että asiakkaat voitaisiin lakimuutoksella velvoittaa vastaanottamaan voucher rahojen palautuksen sijaan. Näin matkatoimistot saisivat lisäaikaa rahojen palauttamiseen.

Voucher on vähintään vuoden voimassa oleva, lahjakortin tyyppinen tuote. Se oikeuttaa uuden matkan varaamiseen. Jos asiakas ei löydä voimassaoloaikana mieleistään matkaa, hän saa rahansa takaisin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan voucherien täytyy kuulua vakuuksien piiriin. Se tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi saada voucherista rahat takaisin, vaikka yritys joutuisi maksuvaikeuksiin.

Mäki-Fräntin mukaan noin viidennes asiakkaista on tähän mennessä ottanut vastaan voucherin.

Mitä hallitus linjaa?

Kymenmatkoilla voucherien menekki on samaa luokkaa.

– Asiakkaat ovat olleet hyvin ymmärtäväisiä. Monet ovat odottaneet kovasti omaa lomaa. Kun matka on peruuntunut, he ovat siirtäneet sen ensi vuoteen tai ottaneet lahjakortin, Mäntyvaara sanoo.

Voucherin läpilyönnin ohella SMAL odottaa Euroopan unionin tasolta yhtenäisiä linjauksia siitä, milloin liikkuminen vapautuu.

Lisäksi seurataan, mitä Suomen hallitus linjaa rajoitustoimenpiteistä irtautumisesta. Tällä hetkellä valtaosa rajoituksista on voimassa 13. toukokuuta asti. Hallitus neuvottelee niiden jatkosta vapun jälkeen sunnuntaina.

Uusia ideoita eri aloilta

Kun Satu Mäntyvaara kertoi matkatoimistonsa tilanteesta Twitterissä, hän sai viestejä eri aloilla työskenteleviltä ihmisiltä.

– Muutama ihminen otti yhteyttä niin, että kävimme yhdessä läpi firman toimintakertomusta ja sitä, mitä meidän yritys tekee ja mistä tulot tulevat. Monta kertaa ulkopuolinen näkee asian eri tavalla. Se antaa uusia ideoita.

Myös yhteistyöehdotuksia tuli, ja niitä kehitetään nyt eteenpäin.

– Näyttää tilanne kuinka huonolta tahansa, pitää kuitenkin uskoa ja toivoa, että tämä myös menee ohi, Mäntyvaara sanoo.

