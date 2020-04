Minkeillä koronaa Hollannissa – Suomessa turkistarhaajat saavat ohjeet varautumiseen

Minkki on kettua herkempi virustartunnoille.

Suomen turkiseläinkasvattajat saavat tänään järjestöltään lisää ohjeita siitä, miten toimia, jos työntekijöillä ilmenee koronaan viittaavia oireita. Toistaiseksi Turkiseläinkasvattajien edunvalvontajärjestön FIFURin tietoon ei ole tullut, että tiloilla olisi ollut oireita ihmisillä tai eläimillä.

Hollannissa viranomaiset ovat eristäneet kaksi turkistarhaa, joiden minkeillä on todettu koronavirustartunta. Asiasta kertoi viikonloppuna esimerkiksi Demokraatti. (siirryt toiseen palveluun) Tartunnat ovat ilmeisesti peräisin ihmisiltä.

FIFUR on ollut yhteydessä eurooppalaisen kattojärjestön Fur Europen kanssa. Sen ohje on lähtenyt tuottajille jo viikonloppuna. Maanantaina asiantuntija-apua haettiin Helsingin yliopiston virologian tutkijoilta.

Perusohje on se, että oireinen työntekijä ei saa hoitaa eläimiä.

– Tärkeintä on, että jos ihmisellä on hengitystieoireita, tilalle ei pitäisi mennä, vaan pysyä kotona, sanoo FIFURin eläinlääkäri Johanna Korpela.

Hengityssuojainten käyttöä eläinten hoidossa suositellaan.

– Onneksemme tilanne täällä Pohjanmaalla, turkiseläinten suurimmalla kasvatusalueella, on vielä hyvin rauhallinen ihmispuolellakin, muistuttaa Korpela.

Järjestö on varautunut jo viikkoja sitten kasaamalla työringin, josta voi saada työvoimaa, jos karanteeni tai sairastuminen vaikeuttaa tilan hoitoa.

Minkki on kettua herkempi tartunnalle

Tarhaeläimistä minkki on erityisen herkkä virustartunnalle, kettu ja suomensupi eivät niinkään. Minkkejä ei saisi ylipäänsä hoitaa flunssaisena.

Suomessa on nyt tuotannossa arviolta miljoona minkkiä ja saman verran kettuja. Minkkitiloja on 200–250, ja niissä on eläimiä tilaa kohti enemmän kuin kettutarhoilla keskimäärin. Voisiko korona levitä tarhalla eläimestä toiseen?

– Minkistä toiseen ilmeisesti leviää, mutta ei ole tietoa siitä, miten virus leviää eläinlajista toiseen tai eläimestä ihmiseen. Se, mihin voidaan vaikuttaa, on ihmisestä eläimeen tapahtuva tartunta. Siihen keskitytään, kunnes tieto lisääntyy, sanoo Korpela.

