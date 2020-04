Opetusministeri Andersson Twitterissä: Koulujen avaaminen ei ole mielipidekysymys – Ylen tietojen mukaan asiasta neuvotellaan keskiviikkona

Hallitukselta odotetaan tällä viikolla päätöstä siitä, palataanko Suomen kouluissa vielä lähiopetukseen ennen kesälomia.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kirjoittaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että päätös tehdään ”oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan turvallisuudesta tarkasti huolehtien”.

– Päätökset rajoitustoimien käyttöönotosta tehtiin epidemiatilanteen perusteella terveysviranomaisten suositusten pohjalta ja niin tullaan toimimaan myös rajoitusten mahdollisen purun suhteen, Andersson kirjoittaa.

– Jossain vaiheessa suomalaista yhteiskuntaa täytyy asteittain avata uudestaan, mutta kysymys siitä, milloin ja missä järjestyksessä rajoituksia puretaan tehdään epidemiatilanteen arvioinnin pohjalta. Työstä vastaavat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL ja (sosiaali- ja terveysministeriö) STM.

Ylen tietojen mukaan hallitus neuvottelee koulujen avaamisesta näillä näkymin ensimmäisen kerran keskiviikkona.

Hallitus punnitsee, täyttyykö välttämättömyysvaade

Kouluja koskevat rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa toukokuuta 13. päivään saakka. Jos hallitus siis päättäisi, ettei lähiopetukseen ole syytä palata, se joutuisi tekemään uusia päätöksiä rajoitustoimista.

Andersson muistuttaa, että perusoikeuksien rajoittamista koskee välttämättömyysvaade.

– Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa. Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan kyse (on) perusoikeuksien punninnasta, hän kirjoittaa.

Samaisesta välttämättömyysvaateesta käytiin reipasta keskustelua kaksi viikkoa sitten, kun hallitus päätti purkaa Uudenmaan ja muun Suomen väliset liikkumisrajoitukset. Tuolloin katsottiin, ettei vaade kyseisessä tapauksessa enää täyttynyt.

Ylen tietojen mukaan hallituspuolueiden välillä ei ole asiasta suuria erimielisyyksiä. Päätöksessä hyvin suuren painoarvon saavat asiantuntijoiden arviot siitä, miten koulujen avaaminen vaikuttaisi taudin etenemiseen Suomessa.

Välttämättömyyttä arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden tuottaman tiedon pohjalta.

Lastenlääkäreiltä vihreää valoa, opettajilta vastustusta

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti eilen sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla asiantuntijoiden ja viranomaisten arvioiden merkitystä.

– Me kuulemme hallituksena tästä tilannearvion tulevana viikkona ja sen myötä teemme linjamme, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallituksen pohdittavana on THL:n, STM:n ja epidemiologien näkemyksien lisäksi myös se, miten etäopetus on vaikuttanut lasten hyvinvointiin ja perheisiin.

Yliopistosairaaloiden lastenlääkärit ovat suositelleet hallitukselle koulujen avaamista, mutta esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei ole ollut innoissaan ajatuksesta.

– Ei voida sanoa yksiselitteisesti, että se (koulujen avaaminen) olisi turvallista, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoi tänään Ylen aamun haastattelussa.

Misukan mukaan monia lääkäreiden tärkeinä pitämiä, tartuntaa ehkäiseviä toimintatapoja – kuten turvavälejä ja riittävää käsihygieniaa – on vaikea varmistaa koulujen arjessa.

Julkisuudessa on kannettu huolta lapsista, joita ei ole pystytty tavoittamaan etäopetusjakson aikana. OAJ:ssa arvioidaan, ettei tällaisia lapsia ole kuitenkaan ”tuhatmäärin”.

– Meidän kyselyssämme suuri osa opettajista kertoo, että on yksi tai kaksi oppijaa, joita on vaikea tavoittaa tai joita ei tavoiteta lainkaan. Opettajilla on heistä suuri huoli ja meillä on selkeät prosessit, miten näissä tilanteissa toimitaan. Jos oppilasta tai huoltajaa ei saada kiinni, niin oppilashuolto pyrkii auttamaan ja viime kädessä tehdään lastensuojeluilmoitus, Misukka sanoi.

– Sitä tapahtuu normaalioloissakin, että ei saada kaikkia lapsia kouluun.

