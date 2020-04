Suuri osa vanhuksista saa tarkistussoiton kotiin, tästä on hyötyä myös korona-ajan jälkeen – Tuula Kivistö, 83, rukoilee jo helpotusta

Osa ikäihmisistä pelkää soittamisen tutuille maksavan liikaa, Tuula Kivistö on huomannut.

Tuula Kivistö, 83, on vetänyt yli 20 vuotta jumppia Tampereella samassa salissa. Hänen tunneillaan käy 50 ikäihmistä. Viime vuosina on tuntunut, että porukka on nuorentunut, Kivistö naurahtaa.

– Tuntuu mukavalta, että on nuorta verta, mutta kyllä ne on kaikki yli 70-vuotiaita.

Jumppien loppuminen koronaviruksen takia on tuntunut ohjaajasta rankalta. Hän ei ole nähnyt ryhmäänsä kuuteen viikkoon.

– Se oli kuin lievä halvaus, ihan kuin olisin vastuussa näistä ihmisistä. Yksi tuli vastaan Tampereen Hämeenkadulla viime viikolla, mutta en ole nähnyt, mihin ne kaikki muut 50 katosi.

Tuula Kivistö on kiitollinen, että Tampereen kaupunki on tällä viikolla alkanut soittaa yli 80-vuotiaille ja kysyä, mitä kuuluu.

– Soittokierros on erittäin tarpeellinen. Soittajat kuulette varmasti, että suurin asia on se, että pitää saada tavata perhettä. Monet ovat varmasti ihan lopussa, itkua tulee.

Tuula Kivistö kertoo rukoilevansa, että Suomessa ohjeistetaan pian, että omaa perhettä saisi tavata. Tämä nostaisi mielialaa ja saisi jaksamaan eristäytymistä.

Kaikilla vanhuksilla ei ole isoa perhettä, kuten Kivistöllä. Hänellekin aika on ollut tukalaa varsinkin kun sen ennustetaan jatkuvan vielä pitkään.

– Lapsenlapset ovat syntyneet keväällä, enkä ole päässyt syntymäpäiville, hän suree.

Kivistö huolehtii myös tuttaviensa puolesta, jotka ovat vielä yksinäisempiä.

– Pitkä periodi on tietossa. Minusta tuntuu, että mummut eivät selviä tästä.

Soittokierroksista hyviä kokemuksia

Suuri osa Suomen kunnista ja kaupungeista on alkanut soitella iäkkäille poikkeusolojen aiheuttamista huolista.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haverinen sanoo että taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus siitä, että ikäihmisiin otetaan yhteyttä.

Osa kunnista tiedotti ensin kunnan soittonumerosta, johon vanhukset voivat ottaa yhteyttä. Osa alkoi soitella heti suoraan.

Suuri osa kunnista on aloittanut soittokierroksen niistä yli 80-vuotiaista, jotka eivät ole hoivakodissa tai säännöllisen palvelun piirissä.

Haverisen mukaan soittokierroksista on ollut hyviä kokemuksia.

– Piileviä palveluntarpeita on saatu esille. Tällä on ollut erinomainen ennalta ehkäisevä vaikutus, Haverinen sanoo.

Erityisasiantuntija uskoo, että soittokierroksen hyöty kantaa korona-ajan jälkeenkin. On harvinaista, että Suomessa tavoitetaan näin laajasti tiettyjä ikäluokkia.

Tuula Kivistö toivoo koronaviruksen hellittävän niin, että perhettä saisi kohta tavata. Matias Väänänen / Yle

Kun kunta tietää, millaista apua vanhus tarvitsee, sitä voidaan tarjota kotiin. Näin vanhukset voivat asua pidempään kotona.

Yksi soittokierroksilla esiin tullut ongelma on ollut yksinäisyys. Vanhukset kokevat sen eri tavalla. Osaa se lamauttaa, osa kokee sen osaksi ikääntymistä.

– Puheluissa on voitu tarjota apua yksinäisyyteen ja sanoa, että järjestöillä ja seurakunnilla on sellaista toimintaa, joka saattaisi kiinnostaa sinua. Tällainen auttaminen kantaa pidemmälle korona-ajan jälkeen kuin pelkästään kauppa-apu, Haverinen sanoo.

Kunnille iso urakka

Soittokierros on kunnille iso urakka. Esimerkiksi Helsingissä asuu yli 27 000 yli 80-vuotiasta. Siellä yhteistyötä tekevät Helsingin kaupunki, Helsingin seurakunnat ja eri järjestöt.

Tampereella ja Orivedellä soittoja tehdään usean viikon ajan, sillä puheluiden saajina on yli 13 000 yli 80-vuotiasta. Soittokierrokselle on koulutettu työntekijöitä, joiden työn korona on vienyt. Puheluita soittavat työntekijät, jotka normaalisti työskentelevät kulttuuri- ja sivistyspalveluissa.

Tampereen kaupungin kehittämisjohtaja Anniina Tirronen sanoo, että soittajilla on kysymysrunko apuna. Tärkeintä on kysellä kuulumisia ja auttaa arjen palvelujen saamisessa.

– Tilanne on kestänyt näin pitkään ja näyttää, että se kestää viikkoja. Keskusteluyhteydelle on varmasti tarvetta.

Puhelimessa ei kysytä pankkitunnuksia

Soittamiseen on päädytty kunnissa, koska suuri osa ikäihmisistä ei käytä sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Tampere lähetti ensin kirjeen, jossa kertoi ohjeita korona-ajalle.

Tirrosen mukaan monella on korkea kynnys ottaa yhteyttä ja pyytää apua. Osa vanhuksista voi myös pelätä vastata tuntemattomaan numeroon.

Tampereella Tampere-avun tunnistaa tulevan numerosta 03 4109 1034. Mahdollisten huijausyritysten vuoksi on tärkeää huomata, että työntekijät eivät kysy pankkitunnuksia, henkilötunnusta tai pyydä käteistä rahaa tai pankkikorttia lainaan.

"Kaikki eivät paljasta heti, mitä kuuluu"

Tuula Kivistö on huomannut, että osa vanhuksista varoo soittamista jopa tutuille.

– Se on ehkä rahakysymys. Tulee pitkiä puheluita, kun jutellaan tuntemuksista ja ikävästä. Pelkäävät vissiin, että tulee liian suuret puhelinlaskut.

Kivistö kehottaa kuntien soittajia kuuntelemaan tarpeeksi kauan.

– Kaikki eivät paljasta heti, mitä kuuluu. Ylpeimmät sanovat, ettei mitään hätää ole. Sitten vasta myöhemmin tulee, että ihana kun soititte.

