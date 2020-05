Saariston sail-in-ravintolat nappasivat heti veneilijöiden suosion – koronarajoitteet kannustavat uusiin avauksiin

Suoraan veneisiin toimitettavat ruoka-annokset ovat tehneet kauppansa, vaikka veneilykausi on vasta aluillaan.

Ravintola Suntin yrittäjä Jyri Oksanen on niin kiireinen, että hädin tuskin ehtii puhelimeen puhua.

Paraisten keskustaa halkovan kanavan varrella sijaitsevassa ravintolassa riittää asiakkaita niin, että lauantai-illan aukioloa täytyy venyttää tunnilla.

– Täällä on asiakkaita jonoksi asti. Meillä on oma drive-in veneille, annoksia voi siis noutaa laituriltamme. Ruokaa on mennyt uskomattomia määriä, kertoo Oksanen.

Liki yhtä vilkasta on ollut parissa muussakin Turun saariston sail-in-ravintolassa. Veneilykausi on vasta aluillaan, mutta koronaepidemian ja rajoitusten aiheuttamasta asiakaskadosta niiden ei ole tarvinnut kärsiä.

Tarjoilija Lotta Raitanen kiikutti ahkerasti pizzatilauksia vapunaattona Merimaskussa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Veneisiin annoksia toimittavat myös Saaristohotelli Merikruunu Kemiönsaarella sekä Rantamakasiini Naantalin Merimaskussa.

– Olimme toissa viikonloppuna ensimmäistä kertaa auki. Lauantaina tuli sellainen ryysis, että ruoka loppui kesken. Ihmiset ovat todellakin innostuneet kokeilemaan uutta ideaa, kertoo Rantamakasiinin yrittäjä Tuomas Levanto.

Korona muutti uusien yrittäjien suunnitelmat

Parhaiten kevään varhaisille veneilijöille ovat maistuneet pikaruoka-annokset.

– Pizzaa ja hampurilaisia on mennyt eniten, mutta myös kotiruoka-annoksia. Ruokaa, jota on helppo syödä veneessä, tai retkimuonaa lähisaarissa nautittavaksi, luonnehtii Merikruunun ravintoloitsija Tarja Koivisto.

Jani Ollikainen tilasi "merenneitopizzan" veneeseen. Samuli Holopainen/Yle

Alunperin kaikkien kolmen ravintolan piti avata ovensa – ja laiturinsa – vappuviikonloppuna.

Kun ravintoloiden sallitaan poikkeusoloissa myydä ainoastaan noutoruokaa, päättivät yrittäjät avata ravintolansa etuajassa.

Kaikkia kolmea ravintolaa pyörittävät tuoreet yrittäjät. He ovat satsanneet paljon uusiakseen tilojaan, mutta hallituksen tämänhetkisen linjauksen mukaan ne pysyvät suljettuina toukokuun loppuun.

Merikruunun ravintolapäällikkö Tarja Koivisto epäilee, riittääkö hallituksen lupailemia tukirahoja Kemiönsaarelle.

– Uusille yrittäjille tuskin tukea heltiää, joten täytyy kokeilla uusia ideoita, aprikoi Koivisto.

Turvavälit syytä pitää laiturissakin

Suosituksia turvaetäisyyksistä noudatetaan tarkkaan myös merihenkisissä ravintoloissa.

Ravintola Suntti on nimensä mukaisesti Paraisten keskustaa halkovan kanavan varrella. Samuli Holopainen/Yle

Merimaskussa asiakkaita pyydetään tilaamaan ruokansa etukäteen. Asiakkaat saavat aika-arvion ruoan valmistumisesta, joten laiturissa ei tarvitse päivystää. Tarjoilija tuo annokset veneelle, ja maksuna kelpaa ainoastaan kortti.

Kärran kylässä, Kemiönsaarella, Dragsfjärdin keskustaajamassa, laiturissa riittää väljästi tilaa 20 veneelle.

Paraisilla puolestaan annosten valmistumista voi odotella kiinnittymällä kanavan vastarannalle, jos Ravintola Suntin laiturissa on täyttä.

Artikkeli on käännetty Svenska Ylen toimittajan Linus Hoffmanin kirjoittamasta jutusta Stort intresse för Finlands första drive-in-båtrestauranger. Kääntäjä on Jouni Koutonen.