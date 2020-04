Poliisiauto kuvattiin nuuskakaupan pihassa Haaparannalla ja somessa kuohahti – Lapin poliisi pyysi valtakunnansyyttäjää selvittämään tapausta

Lapin poliisilaitos on pyytänyt valtakunnansyyttäjän toimistoa selvittämään tapausta, jossa Lapin poliisilaitoksen poliisiauto on kuvattu nuuskakaupan edustalla Haaparannalla.

Asiasta ei tiedoteta enempää. — Lapin poliisilaitos (@LapinPoliisi) 27. huhtikuuta 2020

Kuva on julkaistu Facebookin keskusteluryhmässä ja se on herättänyt keskustelua siitä, onko oikein, että poliisit käyvät nuuskaostoksilla Ruotsissa, kun valtakunnan raja on koronavirusrajoitusten takia kiinni.

Tornion ja Haaparannan rajalla on sallittu vain tavaraliikenne ja välttämättömät työmatkat. Lisäksi rajoitukset eivät koske huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä ensiapu- ja pelastushenkilöstöä.