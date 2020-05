Näitkö somessa videon ihmisen kimppuun hyökkäilevästä metsosta? Hauskan eläinvideon taustalla on elinympäristöjen hupeneminen ja soidinkumppanin puute

Ihmistenkin kimppuun hyökkäileviä hulluja metsoja esittelevät videot ovat sosiaalisen median ja verkkouutisten jokakeväinen kevennys. Eläinvideot vetoavat meihin ja viihdyttävät, mutta taustalla on kuitenkin vakavia asioita, jotka kertovat metsojen elinolosuhteiden heikentymisestä.

Aggressiivinen käytös kertoo muun muassa pariutumiskumppanin puutteesta eli metsokannan harventumisesta ja elinympäristöjen hupenemisesta.

Tänä keväänä yksi somen suosituimmista metsovideoista on ollut sauvolaisen Mikael Aholan kuvaama video, jossa ärhäkkä ukkometso yrittää käydä mönkijällä liikkuvan Aholan kimppuun. Samoilla seuduilla on myös toinen vielä ärhäkämpi metsokukko, joka myös hyökkäili hänen kimppuunsa.

– Muutaman kerran naksuttelin ja suhahtelin kutsuääniä, niin tämä vähän vanhempi metsokukko tuli heti esille pyrstö levällään.

Videota ensimmäisestä kohtaamisesta on jaettu ainakin Facebookissa, Redditissä, Twitterissä ja Instagramissa.

Mikael Aholan video kohtaamisesta metson kanssa on levinnyt somessa.

Luontaisen kukkoilukumppanin puute saa metson sekaisin

Video Aholan ja Ukko-metson kohtaamisesta on hauska, mutta sen takana on ahdistavampi todellisuus. Aggressiivisen käytöksen taustalla on metsokannan paikallinen väheneminen ja puute soidinkumppaneista.

Metsojen elinympäristöistä väitellyt Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Janne Miettinen sanoo, että hullujen metsojen esiintyminen voi seurata metsokannan vahvuutta ja liittyä siihen palanneeseen sykliseen vaihteluun.

– Tällä hetkellä metsokanta on elpymässä, mutta hulluja kukkoja vaikuttaisi olevan enemmän juuri silloin, kun metsokanta on huono.

Aggressiivisen käyttäytymisen taustalla on Miettisen mukaan ennen kaikkea luontaisen kilpakumppanin puute. Osa kukoista tulee “hulluiksi”, kun ei pääse mukaan metsoille luontaiselle ryhmäsoitimelle, jossa kukot ottavat mittaa toisistaan.

– Jos ei ole kilpakumppania olemassa, metso käy jonkun muun kimppuun, vaikkapa ihmisen.

Metsäpalveluyrittäjänä työskentelevä ja metsästystä harrastava Mikael Ahola on hänkin miettinyt syytä metsojen käytökselle.

– Metsokanta on melko harva tällä alueella, en ole aiemmin tässä metsoja juuri nähnyt. Voi olla, että sitä tappelukaveria ei löytynyt ja sillä tulivat minun ja mönkijän luo pullistelemaan.

Kun kylä tulee metson luo

Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Janne Miettisen mukaan monet erityisesti asutuksen lähellä olevat metsoreviirit ovat usein jo niin “rajoilla”, että pienikin muutos voi vaikuttaa soitimen tasapainoon.

Kun metsometsää raivataan esimerkiksi asutuksen tieltä, voi joidenkin kukkojen reviiri jäädä asutuksen alle. Metso on melko paikkauskollinen ja joissain tapauksissa ukkometsot saattavat jäädä alueelle, vaikka soidinta ei olisikaan. Hullut metsot eivät tavallaan tule kylille elvistelemään, vaan kylä tulee metson reviirille.

– Mitä lähempänä asutusta ollaan, sitä pirstaleisempia metsojen elinympäristöt ovat ja sitä herkemmin metsolle sopivan pinta-alan väheneminen vaikuttaa, Miettinen sanoo.

Miettisen mukaan metsokannan ongelmat ovat näkyneet myös esimerkiksi korpimetsojen yleistymisenä. Korpimetso on teerikukon ja metsonaaraan eli koppelon risteymä.

– Molemmat ovat epätoivottavia ilmiöitä ja jos niitä esiintyy paljon, se kertoo ongelmista, Miettinen sanoo.

Somessa leviävien metsovideoiden yleisyyteen vaikuttaa toki myös se, että kanavat niiden jakeluun ovat nyt tehokkaat ja kaikkien ulottuvilla. Ihmisen kimppuun käyviä lintuja on ollut kautta rinnakkaiselon, mutta nyt niistä saa parilla näppäyksellä videon Instagramiin.

Metsänkäsittelyn ohjeet suojaavat reviirejä

Tutkimustietoa ei ole suoraan siitä, ovatko esimerkiksi metsänkäsittelyssä tapahtuneet muutokset vaikuttaneet häirikkömetsojen esiintymiseen. Metson soidinpaikkoja kuitenkin pyritään suojaamaan hakkuilta metsäkeskus Tapion julkaisemilla metsänkäsittelyohjeilla.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Ari Nikulan mukaan suositusten tiukkuus riippuu sijainnista tunnettuun metsojen soidinpaikkaan: noin 300 hehtaarin laajuisen soidinalueen reunoilla voi toimia vapaammin kuin muutaman hehtaarin soidinkeskuksessa, jossa itse soidin tapahtuu.

– Jokaisella kukolla on ikäänkuin oma viipaleensa isosta soidinalueesta. Jos siinä tapahtuu muutoksia ympäristössä, esimerkiksi metsä muuttuu metsolle liian aukeaksi, metso voi hakeutua muualle.

Metsänkäsittelyohjeet ovat vain ohjeita: niiden noudattaminen on periaatteessa metsänomistajan tahdon asia. Jos ohjeet tunnetaan ja niitä noudatetaan, menee metsänhoito metsonkin kannalta kohtuullisen hyvin.

Sekä Nikula että Janne Miettinen ovat toiveikkaita ja luottavaisia sen suhteen, että yhä useampi metsänomistaja pyrkii ottamaan toimissaan huomioon myös metsäkanalintukannat. Esimerkiksi lintukannoille suotuisampi jatkuvan kasvatuksen malli on yleistymässä.

– Tavoitetila metsissä olisi se, että järeä puu olisi arvossaan ja kiertoajat pitkiä, se olisi myös metsäkanoille hyvä, Miettinen sanoo.

