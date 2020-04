"Totta kai kaipaa kavereita, mutta kaikkien terveys ja henki ovat nyt etusijalla" – Suurin osa Ylen joukkoistukseen vastanneista pitäisi koulut suljettuina koko loppukevään

Suomessa pohditaan koulujen avaamista toukokuussa. Yle kysyi eilen maanantaina verkkosivujensa lukijoilta, kannattavatko he peruskoulujen avaamista vai eivät.

Joukkoistuksessa kysyttiin myös halukkuutta laittaa oma lapsi lähiopetukseen, jos koulut avataan. Vastauksia tuli yli 3 200 vajaassa kahdessa tunnissa, ja avovastauksia tarkemmilla perusteluille yli 900. Enemmistö vastaajista kertoi olevansa alakouluikäisen huoltaja.

Suurin osa vastanneista, eli noin 70 prosenttia, pitäisi koulut kiinni koko loppukevään. Loput 30 prosenttia kannattaa koulujen avaamista.

Vaikka koulut avattaisiin, suurin osa vastanneista ei pidä todennäköisenä, että oma lapsi osallistuisi lähiopetukseen. Näin vastasi vajaa 70 prosenttia kaikista vastanneista.

"Turha riski kahden viikon takia"

Joukkoistuksessa kysyttiin myös syytä sille, miksi vastaaja ei pidä tai pitää todennäköisenä sitä, että oma lapsi osallistuisi lähiopetukseen koulujen avautuessa. Molempiin kysymyksiin annettiin neljä eri vastausvaihtoehtoa.

Ne, jotka eivät pidä todennäköisenä lapsensa osallistumista lähiopetukseen, valitsivat useimmiten vaihtoehdon "pelkään, että koronavirusepidemia pahenee Suomessa, jos koulut avataan". Näin totesi 40 prosenttia vastaajista.

Lähes kolmannes valitsi vaihtoehdon "perheessämme on riskiryhmiin kuuluvia", ja noin 20 prosenttia valitsi vastauksen "pelkään, että lapseni tai perheemme sairastuu".

Monet koulujen kiinni pitämisen kannalla olevat perustelivat avoimissa vastauksissa sitä, että kouluja ei kannata avata lyhyeksi ajaksi, koska riskit epidemian pahenemiselle ovat hyötyjä suuremmat.

"Oppimisen kannalta kahdella viimeisellä viikolla ei tapahdu mitään kovin kummoista, todistukset on jo suurelta osin valmiina ennen sitä. Miksi mennä riskeeraamaan monien perheiden kesäloman alku "

"Ei mitään järkeä avata kouluja. Tuskinpa siellä saataisiin mitään mullistavaa aikaan. Ja jos tarvetta laittaa pienempiä lapsia kouluun, niin onhan se nytkin mahdollista."

"En todellakaan aio riskeerata lapsen enkä meidän aikuisten turvallisuutta ja terveyttä parin kouluviikon takia. En käsitä yhtään järkevää syytä sille, miksi koulut pitäisi avata toukokuussa pariksi viikoksi. Epidemian leviäminen on Suomessa ehdottomasti pysäytettävä ja heti! Jos päättäjät antavat taudin levitä poistamalla rajoituksia ja avaamalla kouluja, niin he ovat vastuussa satojen ja taas satojen ihmisten kuolemista. Ja lapsista, jotka jäävät kuukaudeksi ilman äitiä tai isää, kun äiti tai isä on teholla!"

"Epidemiaa pitäisi pyrkiä tukahduttamaan siihen asti, että kaikkien tapausten tartuntaketjut ovat jäljitettävissä. Koulujen avaaminen myös todennäköisesti muuttaisi ihmisten asenteita muita rajoituksia kohtaan. Ja muistakin alettaisiin lipsua."

"Turha riski kahden viikon takia."

Monessa perheessä on riskiryhmään kuuluvia, minkä vuoksi kouluun ei haluta välttämättä päästää lapsia vaikka koulut aukeaisivatkin.

"Lapsellani on sujunut koulu paremmin kotona kuin koulussa. Totta kai kaipaa kavereita, mutta kaikkien terveys ja henki ovat nyt etusijalla. Tässä tilanteessa ei voi olla liian varovainen."

"Aivan älytön ajatus. Isovanhempiaan eivät saisi lapset tavata, mutta koulussa on turvallista olla? Yli kymmenen henkeä ei saa kokoontua, mutta satoja lapsia ja kymmeniä aikuisia voi turvallisesti laittaa samaan tilaan."

"Oma vitosluokkalainen sanoi, kun kysyimme halua kouluun, että ei haluaisi mennä, vaikka olisi kiva nähdä kavereita, koska ei halua riskiä, että sairastuisi tai tartuttaisi meidät kotonamme. Lisäksi olisi hyvin vaikea perustella lapsille, miksi heidän pitäisi vapaa-ajalla eristäytyä, jos valtion johto ajattelee, että he voivat mennä kuitenkin kouluun."

“Vanhempana en itse halua sairastua. Korona osittain pelottaakin kun kukaan ei voi tietää, kenelle se on vaarallinen ja kenelle ei. Lisäksi hoidan riskiryhmäläisten kauppa- ja lääkäriasioita, ei olisi hyvä sairastua"

"Jo perheiden jaksamisen vuoksi pitäisi koulut ehdottomasti avata"

Lähiopetukseen palaamisessa ylivoimaisesti suosituin syy annetuista vaihtoehdoista oli "koulussa käyminen olisi lapsen hyvinvoinnin kannalta parasta". Tämän vastausvaihtoehdon valitsi lähes 60 prosenttia vastaajista.

Seuraavaksi eniten kannatusta sai vaihtoehto "lapsemme kaipaa kouluun", jonka valitsi vajaa 30 prosenttia kysymykseen vastanneista. Noin kymmenen prosenttia vastanneista valitsi vaihtoehdon "etäopiskelu on hankalaa".

Lapsen hyvinvoinnin kannalta koulujen avaamista ja lähiopiskelua kannattavat perustelivat kantaansa esimerkiksi seuraavilla tavoilla.

"Koulujen avaaminen olisi tärkeää lasten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Kouluruoka myös tärkeä monille. Lapset myös kaipaavat kavereita. Koulua voisi jatkaa vaikka pari viikkoa kesäkuun puolelle, koska nyt on ollut poikkeuskevät."

"Vaikka koronavirus on uusi, oppia on saatu kuitenkin sen verran maailmalta, että lastenlääkärit suosittavat kouluun palaamista. Luotan heidän asiantuntemukseen tässä asiassa. Pienempien olisi tärkeää päästä vielä kouluun. Isompien osalta tuskin on yhtä tarpeellista saati järkevää."

"Kesäloma ei tunnu kesälomalta, ellei koulua pääse lopettamaan edes vähän perinteisempään tapaan. On turvallisempaa avata nyt kuin syksyn kynnyksellä, jolloin myös epidemian huippu siirtyisi samaan aikaan flunssakauden alkamisen kanssa."

Joissakin vastauksissa näkyi lasten tarve tavata koulukavereita.

"Mielestäni on järjetöntä, että perheiden hyvinvointi ja talous uhrataan riskiryhmien vuoksi. Koulu on lapsille tärkeä kasvuympäristö, eikä vähiten sosiaalinen sellainen."

"Kavereita on ikävä ja muutenkin yksinäinen lapsi tuntee jäävänsä ulkopuolelle koulukavereiden jutuista, kun ei asu heidän lähellään."

"Jo perheiden jaksamisen vuoksi pitäisi koulut ehdottomasti avata."

"Lapseni on 9. luokalla. Olisi tärkeää saada päättää peruskoulu koulussa. Oma ryhmä ja koulun päättäjäiset on nuorelle tärkeä juttu. Myös päästötodistuksen arviointi olisi edes vähän ajantasaisempi ja uskottavampi, jos opettaja tapaisi nuoret ennen numeroiden antoa."

