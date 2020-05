Harmittavatko ruokakauppojen pienet pakkauskoot – ei hätää, osa tukuista avasi koronan takia ovensa suoraan kuluttajille

Kauppa, johon kuluttajat eivät pääse ja jossa pakkaukset ovat isoja. Ostoskärryjen malli on myös selvästi hypermarketinkin kärrejä suurempi. Normaalioloissa tällaisessa myymälässä asioivat vain yritysten ja yhdistysten edustajat.

Mutta tarkemmin, ketkä pikatukkuja nykyisin käyttävät, kun vähittäisliikkeet, kioskit ja ravintolatkin kuuluvat monesti erilaisiin ketjuihin?

– Kyllä minä näen, että pikatukuilla on tukkukauppamarkkinassa selkeä oma paikkansa. On paljon pieniä yrittäjiä, jotka tarvitsevat noutomahdollisuutta, sanoo Heinon Tukun toimitusjohtaja Petri Heino.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pitää Heinon Tukun kaltaisia toimijoita tärkeänä markkinoiden osana. Jopa poikkeuksellisen tärkeänä. Heinon Tukun myynti Keskolle oli jo lähes valmiiksi taputeltu, kun KKV ja markkinaoikeus kielsivät yrityskaupan.

Muun muassa puurohiutaleita on tukussa saatavana myös säkkitavarana. Eleni Paspatis / Yle

– Kyllä se on nyt haudattu. Se päätös mikä tuli Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ja markkinaoikeudelta oli aikamoinen pettymys. Mutta se on haudattu se keissi, toistaa Heino.

Sittemmin myös Kesko ilmoitti, että se tyytyy markkinaoikeuden ratkaisuun (siirryt toiseen palveluun).

Koronaepidemian myötä Heinon Tukku kuitenkin teki uuden – toteutumattomaan yrityskauppaan liittymättömän vedon: Se avasi myymälänsä myös kuluttajille.

Näin haluttiin paikata muun muassa ravintoloiden sulkemisen myyntiin jättämää aukkoa. Mitään suurta asiakasryntäystä kuluttaja-asiakkaiden myötä ei ole tullut, mutta silti tukkumyymälöiden aukioloaikoja palautettiin nopeasti suunniteltua pidemmiksi.

– Meillä ei ole ajatusta siitä, että tämä kuluttajille avaaminen olisi mikään pysyvä olotila, vaan sitten kun tämä tilanne taas normalisoituu, palataan siihen vanhaan, toimitusjohtaja Heino ennakoi.

Heinon Tukun lisäksi pikatukkutoimintaa harjoittaa Suomessa niin ikään perinteikäs Wihuri Oy:n Aarnion Metro-tukku. Huhtikuun lopulla sekin ryhtyi myymään tuotteitaan suoraan kuluttajille, mutta vain netissä.

– Erityisesti suurkeittiökäyttöön tehdyt pakasteet ovat olleet kuluttaja-asiakkaiden suosiossa. On myyty muun muassa lihavalmisteita ja leipomotuotteita isoissa pakkauksissa, kertoo Metro-tukun toimialajohtaja Juha Mattila.

Ehkäpä ripaus mausteita? Kotitalouskäytössä suurtalouspakkauksesta riittää pitemmäksi aikaa myös ahkeralle kokkaajalle. Eleni Paspatis / Yle

Kolmas keskeinen yleistukkujen ylläpitäjä, Kesko, ei ole halunnut avata tukkumyymälöitään kuluttajille.

– Olemme pohtineet tätä, mutta toistaiseksi olemme halunneet pitää noutotukkujen palvelut vain yrittäjäasiakkaille. Kuluttajamyynnin avaaminen toisi monia muutoksia ja lisäkustannuksia noutotukulle muun muassa alkoholien ja tupakointituotteiden esillepanon suhteen. Haluamme myös tukuissa taata tuotteiden saatavuuden ensisijaisesti yrittäjäasiakkaillemme, kertoo Kespron johtaja Mika Halmesmäki.

Tosin verkkokaupan kautta Keskonkin monet tukkutuotteet ovat jo entuudestaan olleet kenen tahansa ostettavissa.

– Haluamme tarjota valikoimaamme kuluttajille ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla toimivan verkkokauppamme kautta, jossa kuluttajat voivat hoitaa ostokset kotoa käsin, toteaa Halmesmäki.

Nimenomaan suurtalouspakkaukset ovat pikatukuissa monelle se jokin.

Monille tuttuja säilykkeitä ja hilloja on kaupan myös ämpäreittäin. Eleni Paspatis / Yle

– Erityisyys tulee isommista pakkauksista ja tuotteista, jotka on tehty ravintoloita varten. Sitten tietysti pikatukkupuolella voidaan myydä alkoholia sellaisille, joilla on anniskeluluvat. Sitä me emme voi myydä kuluttajille, vaikka sitä on tarjolla pikatukussa, kertoo Heino.

Heinon mukaan muun muassa ulkomaalaisten perustamat pienet ravintolat ja kahvilat ovat viime vuosina tulleet keskeiseksi osaksi pikatukkujen asiakaskuntaa. Tämän vahvistaa myös Metro-tukun Mattila.

Mattilan mukaan osalla etnisistä ravintoloista on kuitenkin myös omaa maahantuontia ja tukkutoimintaa.

Mutta mitkä muut syyt sitten hillitsevät pikatukkujen pitämistä avoimina kuluttaja-asiakkaille. Yksi niistä on kaupunkien ja kuntien maankäytön suunnittelu eli kaavoitus.

– Normaalitilanteessa kuluttajamyyntiin olisi valmistauduttava paremmin. Myynti sinällänsä olisi mahdollista, mutta nyt on pyritty vastaamaan ammattilaisten tarpeisiin. Monesti nämä pisteet, joissa me toimitaan, eivät ole vähittäiskauppa-alueita, kertoo Heino.

Heinon Tukulla myymälät ovat olleet poikkeuksellisesti avoinna myös kuluttajille. Eleni Paspatis / Yle

– Osassa noutotukkuverkostoamme kiinteistöt sijaitsevat sellaisella kaava-alueella, joka ei mahdollista kuluttajamyyntiä, säestää Halmesmäki.

Lopulta ostopaikan valinnan ratkaisee usein kuitenkin hintataso. Kuten kuluttajakaupassakin, monet tukkuliikkeet myöntävät paljon ostaville asiakkailleen ostosten määrään perustuvia alennuksia.

Mutta miten asia on, onko pikatukuissa tavallisia vähittäiskauppoja halvempaa?

– Jos ostaa euron tavaran ja saa kymmenen prosenttia halvemmalla, se ei ole kuin kymmenen senttiä. Mutta jos ostaa satatuhatta ja saa kymmenen prosenttia halvemmalla, niin se on jo kymmenentuhatta euroa. Ehkä se konkretisoituu sitä kautta se edullisuus, tiivistää Heino.