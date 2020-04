Miksi THL:n koronakirjeitä lojui espoolaisessa metsässä? Yle esitti kahdeksan kysymystä jakelusta vastanneen yhtiön johtajalle

Yle on saanut edelleen yhteydenottoja, joissa kysytään, missä kirje viipyy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lähettämien paperisten koronatiedotteiden postitus puhuttaa edelleen.

THL laittoi kansalaiskirjeet jakeluun 3. päivä huhtikuuta. Jokaiseen kotiin Suomessa jaettavan kirjeen oli määrä olla perillä pääsiäisen tienoilla. (siirryt toiseen palveluun)

THL halusi varmistaa paperipostin avulla, että jokainen kansalainen saa tietoa koronaviruksesta ja virukseen varautumisesta.

Kaikki eivät ilmeisesti ole joko saaneet tai huomanneet kirjettä, sillä Yle on saanut vielä viime päivinäkin asiasta yhteydenottoja.

Lisähämmennystä ovat herättäneet sosiaaliseen mediaan ladatut valokuvat, joissa koronakirjeitä näyttäisi lojuvan hylättynä metsässä ilmaisjakelulehtien seassa. Kuvatekstien mukaan otokset ovat Espoosta.

Kuvia on nähtävillä esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookin Puskaradio Espoo -keskusteluryhmässä. Yle tavoitteli kahta valokuvan ladannutta ihmistä varmistaakseen kuvien aitouden, mutta heitä ei saatu kiinni tätä juttua varten.

Koronakirjeiden jakelussa on ollut päävastuussa Suomen Suoramainonta (SSM). Kysyimme kahdeksan kysymystä liiketoimintajohtajalta Mika Kauppiselta.

1. Yle saa edelleen yhteydenottoja, joiden mukaan THL:n koronakirje ei ole saapunut vieläkään. Mistä tämä johtuu?

Jakelu on suoritettu 2.–9.4.2020 välisenä aikana. Palautteita on tullut esimerkiksi jakajien tekemien inhimillisten yksittäisvirheiden seurauksena, kuten esimerkiksi mainoskieltotalouteen jakamatta jättämisen vuoksi.

Jakajia oli asiasta kyllä ohjeistettu. Kirje on jaettu kotitalouksiin osoitteettomana ja osoitteettoman seuranta ei ole sataprosenttista. Koronakirjeiden mukana on tullut myös muutakin postia ja osalla se on voinut valitettavasti mennä myös ohi.

2. Asiakkaita pyydetään ilmoittamaan verkkosivujen kautta jakeluhäiriöistä. Kuinka monta ilmoitusta SSM on saanut siitä, että koronakirje ei ole saapunut?

Koko Suomen kattava noin kolmen miljoonan kotitalouden jakelusta palautteiden osuus on ollut promillen kymmenysten luokkaa.

3. Facebookiin on ladattu kuvia, joiden mukaan kirjeitä on löytynyt metsästä Espoossa. Miksi kirjeitä on päätynyt metsään?

SSM on vastannut jakelusta Espoon Westendissä. Saimme myös tuon kuvan ja kävimme paikalla, mutta mahdollisesti joku muu oli korjannut tuotteet jo pois, joten emme valitettavasti voineet todentaa tuota itse.

Kyseisessä kuvassa näyttäisi olevan 20–30 kirjettä. Yksittäinen jakaja on voinut ne tietysti sinne hukata, mutta on myös mahdollista, että tuotteet olisi otettu luvatta SSM:n jakajan jättölaatikosta, joihin niitä toimitetaan jakajille jakelua varten.

4. Mitä aiotte tehdä mahdollisesti toimittamatta jääneiden kirjeiden osalta?

SSM on käynyt palautteita läpi ja toimittaa palautteiden antaneille kirjeitä.

5. Mikä teidän arvio on, kuinka moni kolmesta miljoonasta koronakirjeestä on päätynyt perille?

Palautteiden osuus on promillen kymmenysten luokkaa ja osa on varmuudella tapauksia, joissa jaettua kirjettä ei ole huomattu. Lähes kaikki kirjeet on saatu siis toimitettua perille.

6. Kuinka ison osuuden näistä Suomen Suoramainonta jakoi?

SSM jakoi n. 2 600 000 kotitaloutta, Posti n. 400 000 ja Ahvenanmaan Posti 14 500.

7. Kuinka paljon THL maksoi Suomen Suoramainonnalle kirjeiden toimittamisesta?

SSM ei voi kommentoida asiakkaidensa sopimusasioita.

8. Kokonaisuutena arvioiden, kuinka hyvin kirjeiden toimitus on sujunut SSM:n mielestä?

Valitettavasti alussa oli jonkin verran viivästyksiä kirjeiden toimituksessa SSM:lle ja tästä johtuen jakelun aikataulu porrastui suunniteltua enemmän.

Kun katsotaan koko kolmen miljoonan kotitalouden jakelua, jakelu on kokonaisuutena sujunut hyvin, näitä edellä mainittuja virheitä lukuun ottamatta.

Ajankohtaiset koronatiedot voit lukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulla osoitteesta thl.fi/koronavirus (siirryt toiseen palveluun) sekä tässä Ylen artikkelissa.