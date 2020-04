Näin yritykset käyttävät 100 000 euron koronatukia Itä-Suomessa – monet kehittävät nyt verkkokauppaa pakon edessä

Varkautelainen Dream Circus Oy on tehnyt nettikauppaa jo ennen koronakriisiä, mutta nyt toimintaa kehitetään, koska kivijalkamyymälät ovat suljettuina, kertoo toimitusjohtaja Petra Ryymin.

Rahoitusta on myönnetty yhteensä noin 251 miljoonaa euroa suomalaisille yrityksille.

Useat yritykset ovat nyt pakotettu kehittämään nettipalveluitaan. Asia käy ilmi Business Finlandin kehitysrahoitusta saavilta yrityksiltä.

Yle otti yhteyttä 30 Savo-Karjalan alueella toimiviin yrityksiin, jotka ovat saaneet maksimitukisumman eli 100 000 euroa. Yrityksiltä kysyttiin, miten ne aikovat käyttää kehitysrahat.

Kyselyyn vastasi 22 yritystä. Kaksi firmaa ilmoitti, ettei halua kertoa kehityskohdettaan lainkaan. Syyksi yritykset sanoivat pelon mahdollisista uhkauksista ja huonon julkisuuden. Tämän jutun lopussa on lista siitä, mihin yritykset käyttävät tukirahat.

Esimerkiksi varkautelainen vaatevalmistaja Dream Circus aikoo kehittää virtuaalisen sovituskopin. Tarkoituksena on, että vaikkapa paidan ostaja saa nähdä, miltä paita näyttää päällä.

Kehitteillä olevaan sovellukseen laitetaan kolme valokuvaa itsestään, sen jälkeen näkee, kuinka vaate istuu potentiaaliselle kantajalleen.

– Kaikki meidän kevään, kesän ja nyt alkusyksynkin messut on peruttu, joissa olemme käyneet myymässä tuotteita, jostain pitää nyt korvata myynti jota ei ole tehty, sanoo toimitusjohtaja Petra Ryymin.

Varastossa 16 500 lyhythihaista paitaa

Myös miesten vaatteita valmistava Petrifun aikoo kehittää verkkokauppaansa, koska kivijalkamyymälät ovat kiinni. Yrityksen tilanne on kimurantti, sillä kulut juoksevat, mutta tuloja ei tule.

– Meillä on kahdeksan liikettä, joiden vuokra on yhteensä 50 000 euroa kuukaudessa. Varastossa on tällä hetkellä 16 500 miesten uutta lyhythihaista paitaa, tilannetta kuvailee toimitusjohtaja Petri Satuli.

On riskinä, että iso osa paidoista jää varastoon, jos nettikauppaa ei saada käynnistymään. Voi myös olla mahdollista, että lyhythihaisten paitojen sesonki on ohi, kun myymälät avataan.

Joensuussa toimiva konealan erikoisliike Jokikone puolestaan joutuu keksimään uusia tapoja tehdä kauppaa. Asiakkaat eivät nimittäin tällä hetkellä tuo venettä tai moottorisahaa huollettavaksi liikkeeseen. Nyt yritys aikoo tutkia, voiko laitehuoltoja tehdä etänä chat-palvelun tai opasvideoiden avulla.

– Ajatellaan tilannetta, että asiakas ei voi tuoda meille perämoottoria huoltoon. Hän voi sen ehkä itse huoltaa, jos me toteutamme opasvideon, kuinka vesipumpun siipipyörä vaihdetaan. Näin voi olla tulevaisuudessa, arvioi yrittäjä Marko Halonen.

Tukea myös potilaskokeiden kehittämiseen

Korona on vaikuttanut monen eri alan yrityksiin. Useat firmat kertovat, että työt ovat pysähtyneet tai hidastuneet, koska komponentteja tai materiaaleja ei ole saatukaan.

Työt ovat hankaloituneet myös lääkealalla. Esimerkiksi kuopiolainen lääkehitysfirma Aurealis Oy on joutunut keskeyttämään potilaskokeet Puolassa ja Saksassa.

Aurealis kehittää teknologiaa ja lääkettä krooniseen haavanhoitoon ja muihin kroonisiin tulehduksiin, joita ovat muun muassa parantumattomat diabeettiset haavat, laskimohaavat ja makuuhaavat, jotka hoitamattomana johtavat infektioon, amputaatioon ja kuolemaan.

– Kehitämme korona-avustuksella uusia innovatiivisia tapoja jatkaa/aloittaa potilaskoe sellaisessa ympäristössä, jossa koronavirus on riski, mutta olisi silti turvallista potilaalle ja hoitohenkilöstölle toteuttaa potilaskoetta, kirjoittaa sähköpostitse toimitusjohtaja Juha Yrjänheikki.

Potilaskokeen turvallinen jatkaminen tarkoittaa konkreettisesti logistiikan, prosessien ja suojausten kehittämistä, digitaalisuutta ja etämonitorointia

Alla olevasta taulukosta voi lukea, mihin yritykset aikovat käyttää Business Finlandilta saamansa 100 000 euron kehittämistuen.

Aurealis Oy Yritys kehittää uutta teknologiaa ja lääkettä krooniseen haavanhoitoon ja muihin kroonisiin tulehduksiin. Tarkoitus kehittää tapoja, joilla se pystyy jatkamaan potilaskokeita Saksassa ja Puolassa. Potilaskokeiden jatkaminen vaatii logistiikan, suojausten, digitaalisuuden ja etämonitoroinnin kehittämistä. Lisäksi kehittää ja toteuttaa uutta tapaa hakea rahoitusta tuotekehitykseen Aasiasta. ChiQR Oy Yritys auttaa muita yrityksiä tekemään kauppaa kiinalaisten matkailijoiden kanssa. Firma on myös Business Finlandin rekisteröity palvelutarjoaja, joka auttaa muita yrityksiä hakemaan yritystukia. Kehittämistuen avulla ChiQR suunnittelee eurooppalaisen pörssiyhtiön Suomen liiketoimintojen laajentamista. Yritys toteuttaa dokumentin yrittäjien koronatarinoista. Condo Oy Kehittää majoituspalvelujen digitaalista palvelua ja kansainvälistä verkostoa. Lisäksi rakennetaan yhteistyökumppaniverkostoa. Dream Circus Vaatevalmistajan verkkokaupan kehittäminen ja uusien palvelumuotojen kehittäminen. Suunnittelee muun muassa vaatteiden virtuaalista sovituskoppia. Ecomond Oy Ohjelmistoyritys kehittää uuden järjestelmä, joka hyödyntää muun muassa tekoälyä ja pilvipalveluita. Guru Entertainment & Security Oy Tapahtuma- ja ohjelmatuotantoon keskittyvä yritys kehittää striimauspalveluja, äänentoisto- ja valotekniikan etähallintaa sekä kokoustekniikkapalveluja. Tarkoitus kartoittaa laitevuokrauksen tarvetta sekä selvittää palvelualustavaihtoehtoja. Insaco Oy Rakennus- ja talotekniikka alan yritys aikoo kehittää digitaalisia palveluita ja ostaa ulkopuolisilta yrityksiltä palveluita, jotka tukevat sen kehitystyötä. Jokikone Oy Kehittää videopalveluita ja verkkokauppaa. Opasvideoiden avulla olisi asiakas voisi itse esimerkiksi huoltaa moottorisahan. Kotimaailma Suomi Oy Huoneistomajoitukseen keskittyvän liiketoiminnan eri toimintojen kehittäminen. KurkoCrane Oy Kehittää sähköllä toimivaa nosturiautoa. Mantsinen Oy Muun muassa satamanostureita valmistava yritys kehittää asiakkaiden ja jälleenmyyntiverkoston etäpalveluita. Tavoitteena on saada asiantuntija virtuaalisesti asiakkaiden luokse eri puolille maailmaa. Nanocomp Oy Nano-optiikkavalmistaja aikoo kehittämistyö keskittyy uusiin materiaaleihin, toiminnallisuuksiin ja sovellusalueisiin. Esimerkiksi uuden tyyppiset mikrorakenteet valojohteissa mahdollistavat tarkan valonhallinnan ja hyödyntämisen. Tarkoituksena on myös hakea aasialaisille materiaalin toimittajille vaihtoehtoja Euroopasta. Newlcon Oy Terveydenhuollossa käytettävien lääkehuollon automaatiolaitteiden toimitusketjujen toiminta ja komponenttien saatavuuden sekä laitteiden asennusten ja käyttöönoton kehittäminen. PETRIFUN Kehittää miesten vaatemyynnin verkkokauppaa, liiketoimintaa ja tuotantoa. Rocsole Oy Öljytuotannon antureiden reaaliaikaisen seurannan kehittäminen ja etäkäytön vahvistaminen. Lisäksi aiotaan siirtää tuotantoketjuja Suomeen. Savonka Oy Kehittää Tahkovuoren uusia palveluja, tuotteita toimintaympäristöä. Suunnitelmissa on rakentaa Tahkovuorelle uusi päärakennus, jossa on ravintoloita, sviittejä, ja metsäkylpylä. Savroc Oy Kehittää kovakromausmenetelmää vaihtoehdoksi karsinogeeniselle menetelmälle. Tavoitteena on uusi kovakromausstandardi. SeeTrue Technologies Oy Uudentyyppisen katseenseurantateknologian toiminnan, tuotteiden ja tuotantoketjujen kehittäminen. Suomen Muuttofirma Oy Muuttoihin erikoistuva yritys kehittää turvallisuutta. Firma pyrkii täyttämään epidemian vuoksi kansainvälisesti tiukentuvat puhtausstandardit. Tuotantotalo Turpatalli Oy Ohjelmistotoimisto aikoo käsikirjoittaa, ohjata ja näytellä radiomainoksia. Tarkoitus on kerätä mainosäänikirjastoa ja kehittää ääninäyttelijöille mahdollisuus etätyöhön. Suunnitelmissa rakentaa äänistysstudio radiomainoksia ja videostreameja varten. Tarkoituksena on striimata suorana musiikki-, teatteri- ja lavalähetyksiä. Lisäksi firma aikoo toteuttaa pieniä konsertteja kesällä esimerkiksi vanhustentalojen pihalla. VA-Varuste Venekuomujen ja venetyynyjen mittatilaukseen erikoistunut yritys kehittää uusia tuotteita, niiden tuotantoa ja toimitusketjuja. Voimatel Oy Kehittää uuden liiketoimintamallin aurinkosähkötuotteiden myyntiä varten, jotta ihmisten olisi helpompi ostaa tuotteita.

