Lentoyhtiö Norwegian arvioi, että valtaosa sen koneista pysyy maassa huhtikuuhun 2021 asti, ja että lentoliikenne palautuu kokonaan normaaliksi vasta vuonna 2022. Yhtiö kertoo asiasta tänään julkaistussa sijoittajille suunnatussa esityksessään (siirryt toiseen palveluun).

Kymmenien lentoyhtiöiden tavoin Norwegian on kärsinyt pahasti koronavirusepidemiasta. Sen lennoista 95 prosenttia on peruttu.

80 prosenttia yhtiön henkilöstöstä on lomautettuna, ja koneista operoi tällä hetkellä vain seitsemän. Töissä on tällä hetkellä vain 200 ihmistä. Yhtiö on myös perunut kaikki kansainväliset lentonsa, ja keskittyy vain muutamaan Norjan sisäiseen reittiin.

Suunnitelmassaan Norwegian arvioi, että liikennettä voidaan alkaa asteittain palauttaa entiselleen ehkä vasta ensi vuoden puolella, ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Norjan ja Euroopan sisäistä liikennettä alettaisiin palauttaa aluksi keskeisille reiteille. Kaukolennoilla lentoja alettaisiin avata uudelleen vasta, kun kysyntää on riittävästi.

Pörssikurssi laskenut 90 prosenttia

Norwegianin talousvaikeudet ovat pahentuneet koronakriisin myötä. Yhtiö kertoi maanantaina, että se maksaa juuri nyt vain välttämättömät laskut voidakseen jatkaa toimintaansa.

Yhtiö ilmoitti, että ellei se saa valtion takaamia 2,7 miljardin kruunun eli 240 miljoonan euron lainoja toukokuun puoliväliin mennessä, kassa tyhjenee kokonaan. Tukirahan tarve saattaa nousta vielä suuremmaksi, jos lentoliikenteen palautuminen venähtää.

Norwegianin pörssikurssi on vuoden alun jälkeen laskenut 90 prosenttia. Norwegianin velkojilla on vappuaattoon asti aikaa päättää, hyväksyvätkö ne lainojen ja leasing-sopimusten vaihtamisen yhtiön osakkeisiin. Jos hanke menee läpi, nykyisten osakkaiden omistus lentoyhtiössä laimenee noin viiteen prosenttiin.

Kriisisuunnitelma on määrä hyväksyä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4. toukokuuta. Norwegian on ollut Norjassa suosittu kansanosake, joten toimet kirpaisevat monia.

Yhtiö haki viime viikolla kaksi Ruotsissa ja Tanskassa toimivaa tytäryhtiötään konkurssiin.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta