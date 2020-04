Viranomaisarvio: Ruotsissa koronaan kuolleita jopa 10 prosenttia rekisteröityjä enemmän

Koronapandemia on koetellut Ruotsissa pahiten Tukholman kaupunkia ja lääniä.

Koronapandemia on koetellut Ruotsissa pahiten Tukholman kaupunkia ja lääniä. Anders Wiklund / EPA

Kansanterveysviranomainen on rekisteröinyt 2 274 covid-19-tautiin kuollutta ruotsalaista. Sosiaalihallitus uskoo, että kuolonuhreja on huomattavasti enemmän.

Ruotsissa on alettu yhä enemmän kyseenalaistaa virallisten koronakuolemien määrän paikkansapitävyyttä. Lukuja päivittää Kansanterveysviranomainen, joka on itsekin useaan otteeseen myöntänyt, että luvuissa on viivettä.

Ruotsin radio kertoi kuitenkin perjantaina, että Kansanterveysviranomainen on toistuvasti arvioinut viiveen suuruutta alakanttiin. (siirryt toiseen palveluun) Arvioiden ja todellisten lukujen välinen heitto on ollut vuorokausitasolla kymmeniä, jopa 30.

Kansanterveysviranomainen on tähän maanantaihin mennessä rekisteröinyt 2 274 covid-19-tautiin kuollutta ruotsalaista.

– Viime päivien luvut ovat epätäydellisiä, kuten usein viikonloppujen jälkeen. Luvut ovat hyvin alustavia, sanoi apulaisvaltionepidemiologi Anders Wallensten Dagens Nyheterin mukaan.

Kansanterveysviranomainen rekisteröi eilen sunnuntaina kaksi uutta koronakuolemaa ja tänään 80.

Sosiaalihallitukselta korkeampi arvio

Tänään toinen viranomainen, Sosiaalihallitus (Socialstyrelsen), on antanut oman arvioinsa koronakuolemien määrästä. Sen mukaan kuolleita on 10 prosenttia kansanterveysviranomaisen lukuja enemmän.

Uutisesta kertovat useat ruotsalaismediat, muun muassa sanomalehdet Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) ja Expressen (siirryt toiseen palveluun) sekä kaupallisen TV4:n uutiset (siirryt toiseen palveluun).

Erot viranomaisten luvuissa johtuvat siitä, että Kansanterveysviranomainen rekisteröi vain laboratorioiden varmistamat covid-19-kuolemat, kun taas Sosiaalihallituksen luvuissa ovat mukana kuolintapaukset, joissa lääkärit arvioivat kuolinsyyksi koronan.

Kansaterveysviranomaisen Anders Wallensten vahvistaa tilastoimiseron sanomalehti Dagens Nyheterille ja arvioi, että lopulliset kuolonluvut saadaan tietää vasta, kun viranomaiset voivat tarkistaa koko vuoden kuolleisuusluvut ja niiden pandemian vuoksi osoittaman ylikuolleisuuden.

Ruotsin tilastoskeskus (siirryt toiseen palveluun) kertoi aiemmin maanantaina, että maan kuolleisuusluvut olivat pääsiäisenä nousseet korkeimpaan viikoittaiseen ennätykseen 2000-luvulla. Maassa kuoli pääsiäisviikolla eli viikolla 15 yhteensä 2 505 ihmistä.

Tilastokeskuksen luvut osoittavat myös, että huhtikuun kahden ensimmäisen viikon kuolleisuusluvut olivat joka päivä kymmeniä korkeammat kuin vastaavien viikkojen luvut viitenä viime vuonna.

Kuolonuhreilla verenpainetautia

Sosiaalihallitus on esitellyt myös yksityiskohtaista tietoa koronaan kuolleista henkilöistä.

Yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotias, ja suurella osalla oli yksi tai useampi perussairaus. Noin kahdeksan kymmenestä kärsi korkeasta verenpaineesta, ja noin puolet sydän- ja verisuonisairauksista.

Sosiaalihallituksen tiedot perustuvat yli 1 700 kuolonuhriin.