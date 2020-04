Onko Suomi onnistunut koronaviruksen torjunnassa "liian hyvin"? Asiantuntijan mukaan jotain "jarrua" on pidettävä jatkossakin

Ruotsalainen epidemiologi: "Suomessa on havahduttu siihen, että ongelmaa on vain siirretty eteenpäin."

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuuden osaston johtaja Mika Salminen on alkanut puhua siihen malliin, että Suomen koronavirusrajoituksia olisi ehkä hyvä höllätä.

Maanantain A-studiossa esiintynyt Salminen tasapainotteli sanamuotojensa kanssa, kun hallitus on vasta ensi viikon taitteessa tekemässä lisäpäätöksiä rajoitusten mahdollisesta purkamisesta. Erityisesti on keskusteltu koulujen avaamisesta vielä tämän kevätlukukauden päätteeksi.

– Epidemia on hidastunut todella voimakkaasti. Jos tällä [rajoitustasolla] mennään, tautihuippu on todella, todella pitkällä tulevaisuudessa. Jos tehdään vähän muutoksia, niin myös epidemian huipun paikka vaihtuu.

Salminen tarkentaa kommenttiaan vielä arvioimalla mitä tapahtuisi, jos nykytasoiset koronakriisin aiheuttamat rajoitustoimet pidettäisiin nykytasolla koko kesän läpi:

– Huippu tulisi vasta sinne. Tämä ei ole ehkä kaikkein optimaalisin tilanne.

Mika Salminen muistuttaa kuitenkin, että jonkinlaista "jarrua" on kuitenkin jatkossakin pidettävä päällä.

– Täysin tätä [tilannetta] ei saa päästää käsistä leviämään.

Samassa keskustelussa maanantain A-studiossa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta kysyttiin, onko Suomi onnistunut tartuntojen taltuttamisessa jopa "liiankin hyvin".

– En tiedä, voiko koskaan sanoa "liian hyvin". Tällä haettiin sitä, että terveydenhuollon kapasiteetti saadaan nostettua siihen kuntoon, että tilanteen pahentuessa sairaanhoitopaikat ja tehohoitopaikat riittävät. Siinä olemme onnistuneet hyvin.

Varhilan mukaan saavutettu tilanne puoltaa sitä, että rajoituksia lähdetään purkamaan rajoitus kerrallaan. Jokaisen purun jälkeen on katsottava purun vaikutukset tautitilanteeseen, jotta ei päädytä hallitsemattomaan tilanteeseen.

"Suomi on siirtänyt ongelmaa eteenpäin"

Mika Salmisen viime päivien lausuntoja on Ruotsissa tulkittu jopa niin pitkälle (siirryt toiseen palveluun), että Suomi on ollut oman etunsa kannalta liiankin tehokas.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin apulaisvaltionepidemiologi Anders Wallensten kommentoi Suomen tilannetta maanantain lehdistötilaisuuden yhteydessä Tukholmassa (siirryt toiseen palveluun). Wallensten sanoi, että sitten kun Suomi luopuu rajoituksistaan, ihmiset ovat edelleen alttiita virukselle.

– Heillä ei ole mitään immuniteettia. On jatkuva riski siitä, että tartunnat alkavat levitä uudelleen. Jos ihmisillä on jonkinlainen vastustuskyky virusta vastaan, sen on vaikeampi saada jalansijaa. Suomessa on ehkä havahduttu siihen, että ongelmaa on vain siirretty eteenpäin.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

THL:n arvio koronasta: Jos epidemian hidastuminen jatkuu pitkään, tulee suuri riski isoon epidemiaan myöhemmin