Trump palasi koronaviruskatsaukseen parin päivän tauon jälkeen – joutui vastaamaan kysymykseen desinfiointiaineen piikittämisestä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump palasi maanantaina paikallista aikaa median eteen päivittäiseen koronavirustiedotustilaisuuteensa.

Trumpin pressitilaisuudet ehtivät olla pari päivää tauolla sen jälkeen kun presidentti oli tviitissään kyseenalaistanut niiden mielekkyyden.

Ennen taukoa Trump aiheutti torstaina kansainvälisen kohun ehdottamalla tiedotustilaisuudessa selvitystä siitä, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta.

Aiheeseen palattiin myös maanantaina toimittajien kysyessä presidentin vastuuta siitä, että lausunnon jälkeen joidenkin ihmisten on kerrottu väärinkäyttäneen desinfiointiaineita. Trumpin mukaan hän ei ota vastuuta asiasta.

"Vastuu pandemiasta on Kiinalla"

Presidentti kertoi tilaisuudessa lisäksi hallintonsa aloittaneen ”erittäin vakavan tutkimuksen” Kiinan toimista pandemian leviämisessä maailmalle. Trumpin mukaan ”he olisivat voineet suojella koko maailmaa.”

Pääosin tiedotustilaisuus keskittyi koronan testauskapasiteetin ylistämiseen Yhdysvalloissa.

Trumpilta tiedusteltiin lisäksi sitä, aikooko hän yrittää siirtää marraskuun presidentinvaaleja. Demokraattien todennäköinen tuleva presidenttiehdokas, ex-varapresidentti Joe Biden varoitti muutama päivä sitten Trumpin mahdollisesti yrittävän toimia näin välttyäkseen vaalitappiolta.

Lehdistötilaisuudessa Trump tyrmäsi väitteen ja korosti, ettei ole edes harkinnut asiaa.

CNN:n mukaan presidentti ei yksin voi päättää vaalien siirtämisestä, vaan siihen tarvittaisiin kongressin hyväksyntä. Asia on joka tapauksessa huolestuttanut demokraattipuoluetta.

Yhdysvalloissa jo noin 56 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Luku on korkein maailmassa. Maailman koronavirustilannetta seuraavana Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 171 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli tiistaiaamuna 35.

Vahvistettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on noin miljoona.

