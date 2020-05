Japanilainen vaatebrändi rakastui Finlaysoniin, ja nyt forssalaisia kuoseja myydän 2000 myymälässä ympäri maailmaa

Finlayson on enimmäistä kertaa maailmanlaajuisessa levityksessä.

Japanilaiset ovat löytäneet Finlaysonin kuosit. Forssassa suunnitellut kuosit ovat päässeet esille kansainvälisessä vaatemuodissa, kun Finlayson on saanut vauhtiin yhteistyön maailmanlaajuisen vaatebrändin Uniqlon kanssa.

Uniqlo on japanilainen tekstiiliyritys, jolla on maailmalla noin 2 000 omaa myymälää. Se käyttää jo noin kymmentä Finlaysonin kuosia. Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila sanoo, että Uniqlon kanssa solmitulla lisenssisopimuksella on Finlaysonille iso merkitys.

– Tämä on Finlaysonin 200-vuotisessa historiassa ensimmäinen kerta, kun Finlayson lähtee globaaliin levitykseen. Asia on merkittävä, ja on myös henkisesti hienoa huomata, että nyt kun olemme avautuneet ulospäin, vientiponnisteluissa saavutetaan merkittävä virstanpylväs, sanoo Jukka Kurttila.

Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila on tyytyväinen mies. Henrietta Hassinen / Yle

Kurttila kertoo Finlaysonin työskennelleen määrätietoisesti Japanin suuntaan muutoinkin.

– Vuonna 2014 aloitettiin Japaniin lisensointi, ja olemme onnistuneet saamaan jo 24 yhteistyökumppania kodintekstiileistä muotiin.

Finlayson on perannut vanhoja Forssan kangaskuoseja

Jukka Kurttila sanoo, että päänavaukset Japaniin merkitsevät taloudellisesti paljon.

Tärkeää on myös suuri markkinointipotentiaali ja tunnettuusmerkitys. Uniqlo käyttää kymmenkuntaa Finlaysonin kuosia noin 40:ssä erilaisessa tuotteessa.

– Kävimme Forssassa ja Tampereella katsomassa kuoseja, jotka voisivat sopia tällaiseen mallistoon. Tuotteita syntyi vauvojen potkupuvuista erilaisiin vapaa-ajan asuihin ja naisille työoloihin sopivia vaatteita, kertoo Jukka Kurttila.

Forssassa kudottujen kankaiden kuosit on säilötty Forssan kuosikeskukseen. Ville Välimäki / Yle

Osa tuotteista loppui ensimmäisten päivien aikana, kun ne olivat tulleet myyntiin Uniqlon verkkokauppaan.

Forssassa kudottujen kankaiden kuosit on säilötty Forssan kuosikeskukseen. Jukka Kurttila sanoo, että kuosikeskus on nyt ollut Finlaysonille valtava resurssi ja innostuksen lähde. Nykyiset finlaysonilaiset ovat myös käyneet tapaamassa entisiä suunnittelijoita.

Japanilaisen suuren Uniqlon mallistossa näkyvät esimerkiksi forssalaisen Aini Vaarin rakastettu, 1950-luvulta peräisin oleva Coronna-kuosi.

– Olemme yrittäneet ymmärtää 1950-luvun ajattelua, sitä aikaa jolloin ateljee Forssaan perustettiin – mitä silloin ajateltiin ja millä hengellä siellä suunniteltiin, Kurttila sanoo.

Finlaysonin kuosit uppoavat japanilaiseen sielunmaisemaan, sanoo Jukka Kurttila. Ville Välimäki / Yle

Kauneudenkaipuu yhdistää suomalaisia ja japanilaisia

Jos katsotaan japanilaista ja suomalaista mielenmaisemaa, on yhteneväisyyksiä yllättävän paljon. Molemmat rakastavat luontoa, eivätkä turhaan pullistele ja pröystäile. Japanilainen ja suomalainen kuuntelevat mielellään toista ihmistä.

Kauneuskäsityksessä on paljon yhteistä. Luontoon liittyvistä kuoseista löytyy helposti yhteinen kieli. Yhteistä on myös kiintymys skandinaaviseen designiin, missä on viivaa, palloa ja neliötä ja aika vähän värejä, kertoo Jukka Kurttila.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen kertoo, että Finlaysonin lisäksi Japaniin on pää auki muiltakin suomalaisyrityksiltä. Ivana Helsinki on löytänyt yhteistyökumppaneita. Marimekolla on Uniqlon kanssa mallisto.

Japani on auennut muillekin suomalaisyrityksille. Ville Välimäki / Yle

Tämä kertoo siitä, että Japaniin pääsevät kuitenkin vain harvat ja valitut.

– Aasiassa kiehtoo suomalainen kuosimaailma, samoin kuin suomalainen ja pohjoismainen elämäntapa. Kiehtovia sikäläisille ovat myös yrityksiin liittyvät tarinat, sanoo Auvinen.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin klo 23:een asti.