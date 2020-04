Jyväskylän keskustaa myllätään uuteen uskoon – Kirkkopuistosta kaadetaan 40 puuta, parkkiluolan louhiminen alkanee kesällä

Jyväskylän kultturihistoriallisesti tärkeä Kirkkopuisto laitetaan uuteen uskoon parin vuoden sisään. Kaupungintalon edusta ja paraatiaukion seutu kokevat täydellisen myllerryksen.

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkosken Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kirkkopuistosta poistetaan noin 40 huonokuntoista puuta.

Tilalle istutetaan kuitenkin uusia, noin viisimetrisiä puita, mutta maisema muuttuu kuitenkin useiksi vuosiksi.

– Jo kymmenessä vuodessa ne näyttävät ihan kunnon puilta, sanoo Vallinkoski.

Sen sijaan Kirkkopuiston Kauppakadun puoleinen osa remontoitiin jo parikymmentä vuotta sitten, eikä siihen osaan nyt kosketa.

Puiston Kilpisenkadun puoleiselle reunalle on tulossa lasten leikkipuisto.

Se herättää jo suunnitteluvaiheessa monenlaisia mielipiteitä. Toiset pitävät sitä tarpeettomana, toiset taas pitävä leikkipuistoa liian pienenä, kertoo Vallinkoski.

Työt alkavat näillä näkymin tänä kesänä ja valmistuvat vuoden 2022 lopulla.

Kirkkopuiston reunalta poistetaan huonokuntoisia puita. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Kirkkopuiston uudistaminen (siirryt toiseen palveluun) on odottanut pitkään alueen kaavoitus- ja parkkihalliratkaisuja.

Puiston kunnostaminen tehdään valmiiksi sen jälkeen kun parkkihalli valmistuu noin puolentoista vuoden kuluttua.

Parkkihalli odottaa rakennuslupia

Kaupungintalon edustalle kaavailtu pysäköintilaitos odottaa nyt rakennuslupia. Pysäköintilaitoksen rakennusluvat ovat parhaillaan käsiteltävinä.

Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen toivoo, että päätös saataisiin touko-kesäkuun taitteessa.

– Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa alkukesästä.

P-paraatiksi nimettyyn pysäköintiluolaan on tulossa 216 autopaikkaa. Pysäköintilaitoksen rakentaminen katu- ja puistotöineen maksaa noin 20 miljoonaa euroa.

Alustavasti rakentamisen arvioidaan kestävän noin puolitoista vuotta.

P-paraatin rakentamista perustellaan muun muassa sillä, että Kirkkopuiston viereen on valmistumassa suuri kerrostalo ja alueelta on poistettu paljon pysäköintipaikkoja.

Uuteen Reimarin kiinteistöön tulevan ruokakaupan avaaminen siirtyy jopa kahdella vuodella parkkitilojen puuttumisen vuoksi.

Parkkihalli osa keskustan elävöittämistä

Jyväskylän kaupungilla on suuria suunnitelmia keskustan elävöittämiseksi (siirryt toiseen palveluun). Vireillä on muun muassa paljon asuntorakentamista. Kaupungin tavoitteena on keskustan asukasmäärän kaksinkertaistaminen.

Parkkihalli louhitaan paraatiaukion alle Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Ydinkeskusta on yksi varteenotettava sijoituspaikka suurelle kulttuurikeskukselle, johon olisi tulossa muun muassa kauan kaivattu musiikkisali ja museoita. P-paraatista olisi suora yhteys kulttuurikeskukseen.

– Jyväskylän keskustan kehittämisen kannalta P-paraati on keskeinen hanke, sanoo projektipäällikkö Ora Nuutinen.

Uuden parkkihallin vieressä ovat myös kaupunginteatteri ja hiljattain peruskorjattu, Alvar Aallon suunnittelema Valtiontalo.

P-paraati ei valmistuttuaan tuo suuria muutoksia Kirkkopuiston maisemaan. Puiston reunamille tulee kolme porrasrappua parkkihalliin. Ne on suunniteltu niin, että maisemahaitta olisi mahdollisimman vähäinen.

Nykyinen paraatiaukio säilyy kivituhkapintaisena.

Sisään- ja uloskäynti parkkihalliin tulee Gummeruksenkadulta kaupungintalon vierestä.

Parkkiluola kaukana suojellusta kirkosta

Jyväskylän kaupunki kerää Kirkkopuiston suunnitelmista palautteita asukaskyselyllä. Lisäksi suunnitelmia esiteltiin suorassa nettistriimissä, koska koronarajoitusten aikana varsinaisia esittelelytilaisuuksia kaupunkilaisille ei voida pitää.

Vallinkosken mukaan kaupunki on saanut netin kautta vain kolmisenkymmentä kannanottoa Kirkkopuiston suunnitelmista. Useissa niissä arvostellaan P-paraatin rakentamista.

Kaupunki on saanut kyselyitä myös siitä, miten rakentaminen vaikuttaa puiston keskellä olevaan kirkkoon.

– Meille on tullut kyselyjä siitä, rakennetaan parkkiluolaa kirkon alle, sanoo projektipäällikkö Ora Nuutinen.

Kirkkopuiston keskellä olevaan kirkkoon rakennustyöt eivät vaikuta. Petri Aaltonen / Yle

Nuutisen mukaan P-paraati tulee paraatiaukion ja Vapaudenkadun alle ja on kaukana suojeltavista rakennuksista.

Kaupunkilaisilla nyt olisi hyvä aika päästä vaikuttamaan Kirkkopuiston suunnitelmiin

– Suunnitteluratkaisuja piirustuspöydällä on nyt helppo tehdä, sanoo Vallinkoski.

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kirkkopuiston uudistaminen ja P-paraatin rakennuslupa-asia on jo poikinut kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Jyväskylän ex-apulaiskaupunginjohtaja Ahti Vielma ja kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen haluavat oikeuasiamiehen kannanoton muun muassa siihen, toteutuuko hankkeen tiedoksianto ja kuulemisperiaate koronaviruuksen aiheuttamien liikkumisrajoitusten aikana.

Kantelussa todetaan, että kaikilla ihmisillä ei ole internettiä käytössään.

Kantelussa ihmetellään myös sitä, miksi Kirkkopuiston alueen rakentaminen toteutetaan poikkeusluvilla asemakaavoituksen sijaan.

Kantelijoiden mielestä kaupungin hallinnolla on erittäin voimakas tahtotila saada Kirkkopuiston alle pysäköintialue ilman kuntalaisten laajempaa kuulemista.

