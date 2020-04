Koronakriisi uhkaa lykätä maksutonta lukio- ja ammattikoulutusta – oppivelvollisuuden laajentaminen lausuntokierrokselle 

Hallituksen tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittaisivat toisen asteen tutkinnon.

Hallituksen tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittaisivat toisen asteen tutkinnon. Kati Ala-Renko / Yle

Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen ja toisen asteen maksuton koulutus on Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallituksen tärkeimpiä uudistuksia.

Hallituksen tavoitteena on ollut, että uudistus koskisi nuoria, jotka valmistuvat peruskoulusta keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opintonsa saman vuoden syksyllä.

Hallituksen esitys oppivelvollisuusiän nostamisesta 18 ikävuoteen ja toisen asteen maksuttomasta koulutuksesta on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä.

Lakiesitys oppivelvollisuuden laajentamisesta lähtee lausuntokierrokselle torstaina ja lausuntoaikaa on varattu kesäkuun puoliväliin saakka.

SDP:n Eloranta: Jokaisesta nuoresta kiinni

Oppivelvollisuuden pidentäminen on ollut erityisesti sosiaalidemokraattien hellimä ajatus. Nyt unelma on lähellä toteutua.

Eduskunnassa oppivelvollisuuden laajentamisesn yksityiskohtia viilaa sivistysvaliokunta, jonka varapuheenjohtajana on SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta.

– Pidetään kaikista nuorista kiinni. Jokaisella nuorella on mahdollisuudet sitten pärjätä elämässään, päästä töihin ja tavoitella niitä unelmia, Eloranta kuvailee uudistuksen tavoitteita.

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korostaa, että kaikista nuorista on pidettävä kiinni. Kimmo Brandt / Eduskunta

Eloranta puolustaa maksuttoman koulutuksen ulottamista kaikkin nuoriin.

– Monet kriitikot ovat kritisoineet, minkä takia nyt koko luokalle tulee maksuttomat oppimateriaalit. Me ollaan tässä nyt kymmeniä vuosia yritetty toteuttaa täsmätoimia pudokkaille, jotta heitä saataisiin pidettyä mukana, mutta se ei ole kuitenkaan tehonnut. Meillä on todellakin kuusitoista prosenttia ikäluokasta, joka jää ilman sitä toisen asteen koulutusta, Eloranta muistuttaa

Eloranta uskoo, että maksuton opetus tukee koronakriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneita perheitä.

– Monissa perheissähän on tosi vaikea taloustilanne tällä hetkellä, kun on lomautuksia, niin tämä tietenkin tuo mukanaan myös sen, että koulutus on täysin maksutonta. Lukiokirjat eivät enää maksa perheille, ammattikoulussa erilaiset tarvikkeet, kuten kokkiveitset tai kampauspäät, tulevat maksuttomiksi. Tämä tuo erittäin myönteisiä uudistuksia perheiden talouteen, Eloranta kiittelee.

Kokoomuksen Risikko: Rahat käytettävä perusopetukseen

Uudistuksen käsittelyä eduskunnan sivistysvaliokunnassa johtaa oppositiossa olevan kokoomuksen Paula Risikko. Hän tyrmää hallituksen kaavailut.

– En ole oppivelvollisuuden pidentämisen kannattaja lainkaan, Risikko jyrähtää

Risikon mielestä koronakriisin varjossa niukkenevat varat on käytettävä perusopetukseen.

– Oen kyllä sitä mieltä, että jos tästä koronasta vähäkin rahaa jää, niin kyllä sitten satsataan nimenomaan niihin varhaisiin vuosiin. Perusopetukseen, siihen, että on lähiopetusta mahdollisimman paljon, erityisopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Me tarvitaan tosi paljon tukea, Risikko arvioi.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko kohdistaisi rahar perusopetuksen tukemiseen. Tuomo Björksten / Yle

Risikko korostaa, että koulumaailmassa oli paljon ongelmia jo ennen koronakriisiä.

– Ja sitten maksuton toinen aste. Minkä ihmeen takia se jaetaan kaikille. Eikö pitäisi nyt tukea vähävaraisia perheitä, Risikko heittää kysymyksen hallitukselle.

Hallitus odottaa näkemyksiä aikataulusta

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on puolustanut voimakkaasti oppivelvollisuuden laajentamista nopeassa aikataulussa, vaikka koronavirus uhkaa mullistaa koko julkisen talouden.

Opettaja-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)viime viikolla Andersson sanoi, että lähtökohtana on oletus, että syksyllä koulutuksessa olisi mahdollisuus palata mahdollisimman normaaliin päiväjärjestykseen.

– Silloin koulutuksen järjestäjillä olisi vuosi aikaa valmistautua oppivelvollisuuden laajennuksen voimaantuloon. Se on ihan kohtuullinen siirtymäaika, Andersson totesi.

Andersson haluaa varmistaa, että uudistuksen toimeenpano ei siirry seuraaville hallituksille.

– Toki katsomme lausuntokierroksen yhteydessä, minkälaisia näkemyksiä aikataulusta esitetään, Andersson pohti uudistuksen etenemistä.

Keskusta: Uudistuksia tarkistetaan budjettiriihessä

Hallituksen sisällä erityisesti keskustan ministerit ovat valtiovarainministeri Katri Kulmunin johdolla puhuneet, että uudistuksia on tarkistettava elokuun budjettiriihessä, kun koronaviruksen vaikutuksista julkiseen tallouteen on enemmän tietoa.

Hallitus on varannut uudistukselle julkisen talouden suunnitelmassa lisämäärärahaa vuonna 2021 yhteensä 22 miljoonaa euroa, vuonna 2022 yhteensä 65 miljoonaa euroa, vuonna 2023 yhteensä 107 euroa ja vuonna 2024, kun kaikki ikäluokat ovat täysimääräisesti oppivelvollisuuden piirissä, yhteensä 129 miljoonaa euroa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi maanantaina 27.4. julkaistussa Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hallituksessa ei ole yksimielisyyttä siitä, toteutetaanko hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen opiskelijoihin.

– Ei se ole vielä selvä asia. Se ratkaistaan syksyn riihessä, Lintilä sanoi viitaten elokuun lopun budjettiiriiheen.

Kunnat ovat vaatineet uudistuksen lykkäämistä. Kuntaliiton vuonna 2018 tekemien laskelmien mukaan uudistus maksaisi vähintään 180 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkästään oppimateriaaleihin kuluisi Kuntaliiton mukaan noin 114 miljoonaa euroa.

Lausuntokierrokselle lähtevässä hallituksen esityksessä oppimateriaaleista, tietokoneista ja opiskelutarvikkeista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia lukiokoulutuksessa noin 55 miljoonaa ja ammatillisessa koulutuksessa noin 18 miljoonaa euroa vuodessa.

Opettajat: Tärkeää saada uudistus käyntiin

Opettajien ammattijärjestö, OAJ, tukee oppivelvollisuuden laajentamista. Puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen on tärkein koulutuspoliittinen uudistus vuosikymmeniin.

– Merkittävyydessään se vastaa peruskoulun ja ammattikorkeakoulujen synnyttämistä. Korona alleviivaa entisestään uudistuksen tärkeyttä, Luukkainen kuvaili blogissaan (siirryt toiseen palveluun)15. huhtikuuta.

Luukkainen arvioi, että korona todennäköisesti vain kiihdyttää työmarkkinoiden murrosta.

– Pelkkä perusasteen tutkinto ei työmarkkinoilla enää riitä, vaan oppivelvollisuus pitää laajentaa siten, että jokainen saa vähintään toisen asteen tutkinnon, Luukkainen linjaa.

Luukkainen viittaa tietoihin, joiden mukaan toisen asteen tutkinnon suorittaneilla työttömyyttä on puolet vähemmän kuin pelkän perusasteen varassa olevilla. Tulevaisuudessa työelämään tarvitaan Luukkaisen mukaan yhä enemmän korkeasti koulutettuja osaajia.

– Kerralla uudistus ei tule valmiiksi, kuten ei tullut peruskoulukaan. Siksi tällä hallituskaudella tärkeintä on saada uudistus käyntiin, Luukkainen aikatauluttaa uudistusta.

Lue myös:

Oppivelvollisuuden pidentämisen kustannukset uhkaavat karata käsistä – eniten maksavat materiaalit ja koulumatkat