Ruotsin poliisi aloitti syksyllä operaation jengiampumisten estämiseksi – nyt tuloksena huume- ja asetakavarikkoja sekä ampumisten lisääntyminen

Osana Rimfrost-operaatiota poliisi on tehnyt ratsioita ja kotietsintöjä löytääkseen aseita, huumeita ja etsintäkuulutettuja rikollisia. Kuva on otettu asuintaloon Malmön Augustenborgissa viime viikon tiistaina tehdystä tutkintaiskusta. Johan Nilsson / TT

15-vuotiaan Jaffarin teloitusta muistuttanut ampuminen malmöläisessä pizzeriassa viime marraskuussa oli viimeinen pisara. Sen jälkeen Ruotsin poliisi aloitti Rimfrost- eli Kuura-nimellä tunnetun erikoisoperaation järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Voimat on keskitetty etenkin eteläiseen ja keskiseen Ruotsiin. Poliisi on osana puoli vuotta kestävää Rimfrostia tehnyt näyttäviä ratsioita yhdessä muiden viranomaisten, muun muassa tullin ja verottajan, kanssa.

Parhaillaan poliisilla on käynnissä tällainen suuroperaatio (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Ruotsin Växjössä. Viime viikolla laajoista ratsioista raportoitiin (siirryt toiseen palveluun) Malmössä.

Poliisi tiedotti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) joulukuun 12. ja huhtikuun 24. päivän välisenä aikana tekemänsä työn tuloksista. Se kertoi tehneensä yli 600 kotietsintää, joiden tuloksena on takavarikoitu 545 asetta, satoja kiloja huumausaineita ja yli sata kiloa räjähdysaineita.

Poliisin hallussa on nyt esimerkiksi 149 kiloa amfetamiinia, 13 kiloa ekstaasia ja 3,8 kiloa kokaiinia. Määriä voi verrata siihen, että Suomessa takavarikoitiin koko vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) noin 200 kiloa amfetamiinia ja kymmenen kiloa kokaiinia.

Käteistä rahaa poliisi on takavarikoinut 2,3 miljoonaa kruunua eli yli 210 000 euroa. Lisäksi viranomaisten haltuun on päätynyt 15 kalliimman luokan autoa ja 32 ylellistä kelloa. Yksi kelloista on poliisin mukaan noin miljoonan kruunun arvoinen.

Poliisi on ottanut kiinni yli 400 ihmistä, joista puolet on sittemmin vangittu.

Malmössä viime marraskuussa ammutun 15-vuotiaan pojan kuolinpaikalle jätettiin 10. marraskuusta kukkia ja kynttilöitä. Taustalla ravintolan työntekijä lakaisee lasinsiruja. Johan Nilsson / EPA

Ampumisia alkuvuodesta aiempaa enemmän

Poliisin urakoinnista huolimatta rikollisjengeihin liittyvät ammuskelut ja teloituksia muistuttavat murhat ovat jatkuneet. Ampumistapauksia on itse asiassa ollut Rimfrostin aikana enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan, osoittaa Ruotsin television SVT:n yhteenveto (siirryt toiseen palveluun).

Tammikuun ensimmäisen päivän ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana Ruotsissa rekisteröitiin 86 ampumista. Niissä haavoittui 32 ihmistä ja kuoli 15.

Kuolleiden määrä oli sama kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Ampumisten määrä kasvoi viidellä ja haavoittuneiden määrä kahdeksalla tammi–huhtikuuhun 2019 verrattuna.

"Olemme estäneet vakavia väkivaltarikoksia"

Poliisi pitää erikoisoperaatiotaan ampumisten määrän pienestä kasvusta huolimatta onnistuneena.

– Voin varmuudella sanoa, että olemme estäneet vakavia väkivaltarikoksia ja vähentäneet kuolemaan johtavaa väkivaltaa, Rimfrostia johtava Stefan Hector sanoo SVT:lle.

– Jengiväkivallan määrä näyttää vakiintuneen kohonneelle tasolle. Meillä on ollut viime vuosina vuosittain hieman yli 40 ampumalla tai räjäyttämällä aiheutettua kuolemaa, kommentoi tilannetta kriminologi Manne Gerell Malmön yliopistosta Ylelle.

Jag skulle rubricerat detta på annat sätt, siffrorna är ju same same som tidigare år.

Mitt förslag:

Trots Rimfrost -

Skjutvapenvåld på fortsatt hög nivå https://t.co/tFi6Xfc5a0 — Manne Gerell (@ManneGerell) 27. huhtikuuta 2020

SVT:n uutista poliisin operaatiosta huolimatta lisääntyneistä ampumistapauksista kommentoivassa Twitter-viestissään Gerell kirjoittaa, että parempi otsikko uutiselle olisi, että Rimfrostista huolimatta ampuma-aseväkivalta jatkuu korkealla tasollaan.

– Emme tiedä millainen vaikutus Rimfrostilla on. Valtakunnallisesti ampumiset eivät ole vähentyneet. Sen sijaan Malmössä on tapahtunut selvä vähentyminen, joka saattaa osin johtua Rimfrostista. Samaan aikaan ampumiset ovat sitten lisääntyneet maan muissa osissa, Gerell kommentoi Ylelle Malmöstä.

Poliisit tutkivat 9. marraskuusta pizzeriassa Malmössä tapahtunutta murhaa. Tapettu poika oli vasta 15-vuotias. Toinen samanikäinen poika haavoittui. Johan Nilsson / EPA

Jengit murhaavat korona-aikanakin

Korona-aika on näkynyt joidenkin poliisin tietoon tulevien rikostyyppien vähentymisenä. Esimerkiksi väkivaltarikokset, liikennerikokset, petokset ja myymälävarkaudet vähenivät poliisin mukaan (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sen sijaan vakavassa järjestäytyneessä rikollisuudessa korona-aika ei ole tuonut taukoa. Huomiota herättäviä murhia tehdään edelleen.

Esimerkiksi maaliskuussa Göteborgissa naamioituneet miehet ampuivat 16-vuotiaan pojan (siirryt toiseen palveluun) ja Malmössä ammuttiin kaksi parikymppistä miestä (siirryt toiseen palveluun).

Huhtikuun puolivälissä tukholmalaiselta hautausmaalta löytyi teloitustyyliin murhattu, sidottu mies. Ruumis löytyi lyhyen matkan päässä maaliskuun lopulla murhatun jengirikollisen haudasta.

Aftonbladet-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) viranomaiset epäilevät järjestäytyneen rikollisuuden kostaneen aiemman murhan teloittamalla sen tekijäksi epäillyn miehen hautausmaalla. Kyseisen miehen kahvilassa Tukholman keskustassa sattui aiemmin tänä vuonna räjähdys.

Poliisin mukaan tällä hetkellä rikollispiireissä liittoumat vaihtuvat nopeasti, ja entisistä rikoskumppaneista ja ystävistä voi hetkessä tulla toistensa pahimpia vihollisia.

Omalta osaltaan tilannetta kiristävät koronapandemian vuoksi eri maissa asetetut rajoitukset, jotka hankaloittavat esimerkiksi huumeiden salakuljetusta. Aftonbladetin poliisilähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) järjestäytynyt rikollisuus on siirtynyt sen myötä vaikkapa kiristämiseen rahaa saadakseen.

