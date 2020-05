Punkkitarkastukset ovat taas ajankohtaisia – Pia Sillanpää tarkastaa lemmikkinsä päivittäin: "Sesonki on vasta edessä"

Eri puolilla maata on taas tarpeen tehdä ulkoilun jälkeen punkkitarkastus itselle ja lemmikille.

Puutiaistutkija Jani Sormunen Turun Yliopistosta kertoo, että leuto talvi tai esimerkiksi Etelä-Suomen lähes talvettomuus ovat jo saaneet punkit aktiivisiksi.

– Tällaiset talvet suosivat rusakoita ja metsäkauriita, jotka ovat puutiaisten tärkeitä lisääntymisisäntiä, Sormunen sanoo.

Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin mahdollisia, sillä punkit ovat hyvin paikkasidonnaista.

Pohjanmaan rannikolla Kokkolan Öjassa asuvan Pia Sillanpään mukaan punkkeja on ollut tänä keväänä vähemmän kuin viime vuonna.

Viime vuonna Sillanpää löysi kissastaan 20 punkkia päivässä. Nyt punkkisyyni on paljastanut vain muutamia puutiaisia eläintä kohden.

– Tähän asti on ollut aika hiljaista. Nyt saa etsimällä etsiä, jos niitä haluaa löytää, mutta sesonki on vasta edessä, Sillanpää toteaa.

Sillanpään Kempeleessä asuva ystävä on puolestaan raportoinut ennätysmäärästä puutiaisia.

Elli on laumanvartijakoira. Ville Viitamäki / Yle

"Missä liikkuu paljon eläimiä, siellä on paljon punkkeja"

Punkkien määrät ovat olleet Suomessa jatkuvassa kasvussa viime vuosina.

Sormusen mukaan talvien kylmyys, leutous tai lumitilanne eivät näy jarruttavan asiaa.

Tarkkaa syytä kannan kasvuun ja punkkien levittäytymiseen ei Sormusen mukaan tiedetä. Todennäköisin selitys on iilmastonmuutos; mitä leudompi talvi, sitä helpommin puutiaiset selviävät.

Korkeammat lämpötilat vaikuttavat myös niiden kehittymisnopeuteen.

– Punkit eivät itse liiku mihinkään. Levittäytyminen tapahtuu muiden eläinten välityksellä eli missä liikkuu paljon eläimiä, siellä on paljon punkkeja, Sormunen sanoo.

Pia Sillanpää on nähnyt tänä keväänä kolmen värisiä punkkeja. Ville Viitamäki / Yle

Suomessa punkit ovat levinneet jo lähes koko maahan. Runsas lisääntyminen on kuitenkin keskittynyt erityisesti meren ja suurten järvien rantaan.

Sormunen selittää ilmiötä sillä, että vesi on eläinten kululle este, joten ne jäävät rannoille ja niin puutiaisille löytyy helposti isäntiä.

Myös kuivuus voi vaikuttaa puutiaisten aktiivisuuteen. Näin saattaa olla esimerkiksi Kokkolan Öjassa.

– Yleisesti on niin, että varsinkin kuivien jaksojen jälkeen tulee kosteampaa ja ne lähtevät liikkeelle. Paikallisesti on kuitenkin voinut tapahtua jotain merkittävää, mikä on vähentänyt puutiaisten määrää, Sormunen kertoo.

Luonnolla on myös taipumus tasata.

– Usein, jos on huono alkuvuosi ja touko-kesäkuussa on vähän puutiaisia, syksyllä tulee erittäin korkea huippu, Sormunen ennakoi.

Pia Sillanpään mukaan puutiaiset eivät ole tänä keväänä kiinnittyneet ihoon yhtä helposti kuin aiempina vuosina. Ville Viitamäki / Yle

Puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia

Suomen perinteiset punkkilajit ovat taigapunkki ja puutiainen.

– Taigapunkit, joita esimerkiksi on paljon pohjalaismaakuntien rannikolla, lähetevät liikkeelle heti, kun lumet sulavat, Jani Sormunen sanoo.

Taigapunkit ovat aktiivisimmillaan loppukevään ja alkukesän, jolloin luunnossa liikkuvien kannattaa olla erityisen tarkkana.

Tosin punkkisuduilla on syytä tehdä ihotarkastukset aina talven tuloon saakka.

Punkkien levittämät yleisimmät taudit ovat borrelioosi ja puutiaisaivokuume.

Borrelioosi on bakteeriperäinen infektiotauti, johon puree antibiottilääkitys, kunhan se aloitetaan mahdollisimman pian pureman saatua. Viruksen aiheuttamaan puutiaisaivokuumeeseen on olemassa rokote.

Puutiaisaivokuumeesta ja borrelioosista löytyy tietoa esimerkiksi Terveyskirjaston sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

