Bangladeshin vaateteollisuus suurissa vaikeuksissa: Kansainväliset brändit peruneet tilauksia, isot suomalaisostajat eivät

Koronavirusepidemian takia keskeytyksissä ollutta tuotantoa on jatkettu arviolta tuhannessa vaatetehtaassa Bangladeshissa. AOP

Koronakriisin takia suljettuja tehtaita on alettu avata Bangladeshissa.

Bangladeshissa noin tuhat vaatetehdasta jatkoi uutistoimistojen mukaan maanantaina tuotantoaan maassa määrättyjen rajoitusten vastaisesti. Nyt pelkona on, että koronavirus alkaa levitä voimakkaasti suurissa ja ahtaissa tehtaissa.

Suurin osa noin 4 000 vaatetehtaasta on ollut kiinni maaliskuun loppupuolelta saakka. Monet niistä jatkoivat toimintaansa talous- ja tilauspaineiden takia.

Köyhän Bangladeshin taloudelle elintärkeä tekstiiliteollisuus on erittäin suurissa vaikeuksissa koronaviruspandemian takia. Koko Bangladeshia koskevat tiukat rajoitustoimet jatkuvat tällä tietoa ensi tiistaihin saakka.

Uutiskanava CNN:n mukaan jotkut (siirryt toiseen palveluun) jotkut suuret kansainväliset vaatebrändit ovat peruneet tai keskeyttäneet tilauksiaan Bangladeshista. PennState Center for Global Workers Rights -tutkimuskeskuksen (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa tekemään kyselyyn vastanneista tuottajista noin puolet oli menettänyt toimeksiantoja pandemian takia.

Bangladeshin vaatetehtaissa työskenteli yli neljä miljoonaa ihmistä ennen koronavirusepidemiaa. AOP

Vaateteollisuus muodostaa yli neljä viidesosaa Bangladeshin viennistä. Tilausperuutusten takia teollisuuden on arvioitu menettävän miljardeja dollareita kuluvana vuonna.

Suomesta ei peruutuksia

Suomessa S-ryhmä ostaa noin 15 prosenttia myyntiin tulevista vaatteista Bangladeshista. S-ryhmän pukeutumisen ryhmäpäällikkö Rauno Pentikäinen sanoo, ettei ostoja ole koronakriisin takia peruttu Bangladeshista.

– Emme ole peruneet ostoja, mutta joitain siirtoja toimitusaikoihin olemme joutuneet tekemään koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun takia. Pyrimme sopeuttamaan tavaravirtaa kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan.

S-ryhmän asiakkaina on alle kymmenen bangladeshilaista vaatetehdasta. Pentikäisen mukaan S-ryhmä odottaa tilanteen pikku hiljaa normalisoituvan, kun rajoitustoimia on määrä helpottaa Bangladeshissa ensi viikolla.

– Tarkkaa tietoa toimitusten jatkosta ei ole, mutta ne tulevat viivästymään Suomeen useita viikkoja. Siitä, kun tuote on valmis Bangladeshissa, menee karkeasti laskien seitsemän viikkoa ennen kuin tavara on Suomessa.

Pentikäinen kertoo seuranneensa uutisia suurten kansainvälisten ketjujen tilausten peruutuksista Bangladeshista. Hän ei kuitenkaan osaa arvioida sitä, kuinka paljon peruutuksia on tehty.

– Tiedämme sen, että peruutuksia on tehty. Tämä koskee varmasti muitakin alueita kuin Bangladeshia. Se on ymmärrettävää, kun kysyntä on vähentynyt joillakin toimijoilla lähes totaalisesti.

K-Citymarketeissa myytävistä vaatteista vajaa kymmenen prosenttia tulee Bangladeshista.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg kommentoi sähköpostitse, ettei yhtiö ole perunut tilauksia Bangladeshista koronakriisin takia.

Tällä hetkellä tilauksia Bangladeshista ei Keskolle tule, sillä K-Citymarketin käyttämät tehtaat ovat Åbergin mukaan suljettuina.

– Seuraamme tilannetta ja odotamme lisätietoja jatkosta tehtailta.

Yli kaksi miljoonaa lomautettu

Bangladeshin vaateteollisuuden etujärjestön johtaja Mohammad Hatem sanoi uutistoimisto AFP:lle, että jos tehtaita ei avata, on edessä talouskriisi. Hänen mukaansa koronavirus on hyväksyttävä osaksi elämää.

Vaateteollisuutta edustavan järjestön mukaan yli puolet Bangladeshin 4,4 miljoonasta vaatetyöläisestä on lomautettu tai irtisanottu. Järjestö arvioi, että tilauksia on peruttu tai siirretty 3,17 miljardin dollarin arvosta (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi britannialaiselle Primarkille vaatteita toimittava MB Knit –yhtiö jatkoi sunnuntaina tuotantoaan. Tehtailla on kova paine toimittaa vaatteita sopimusten mukaisesti. Pelkona on, että tilaukset siirtyvät Bangladeshista esimerkiksi Vietnamiin ja Kiinaan.

Viime vuonna maan tuhannet tehtaat toimittivat vaatteita 35 miljardin dollarin arvosta maailman suurimmille vähittäismyyntiketjuille, kuten H&M:lle ja Walmartille. Vain Kiina tuottaa vaatteita Bangladeshia enemmän.

Vaatetyöläiset ovat protestoineet kaduilla

Tuotantoaan viikonloppuna jatkaneet tehtaat sijaitsevat Ashulian ja Gazipurin teollisuusalueilla lähellä pääkaupunki Dhakaa sekä Chittagongin satamakaupungissa. Poliisin tiedottaja Jane Alam arvioi AFP:lle sunnuntaina, että pelkästään Ashuliassa töihin on palannut 200 000 ihmistä.

Protestoivat vaatetehtaan työntekijät tukkivat kadun Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa perjantaina. AOP

Tekstiilityöntekijä Mofazzal Hossain sanoi AFP:lle, että hänen oli palattava takaisin töihin koronaviruksen pelosta huolimatta. 115 dollaria kuussa ansaitseva mies kertoi olevansa enemmän huolissaan työnsä menettämisestä kuin koronaviruksesta.

Bangladeshin työlain mukaan vähintään vuoden samassa tehtaassa työskennellyt työntekijä on töiden loppuessa oikeutettu korvaukseen kahden kuukauden ajan.

PennState Center for Global Workers Rights -tutkimuskeskuksen selvityksen perusteella suurin osa lomautetuista ei maaliskuussa ollut saanut korvauksia.

Maaliskuussa Bangladeshin hallitus ilmoitti vajaan 600 miljoonan dollarin tukipaketista tekstiiliteollisuuden työntekijöiden palkanmaksuun. Teollisuuden mukaan paketti ei ole riittävän suuri hillitsemään kriisiä.

Ilman palkkaa jääneet vaatetehtaiden työntekijät ovat viime aikoina osoittaneet mieltään eri kaupungeissa.

164 miljoonan asukkaan Bangladeshissa oli tiistaihin mennessä todettu 6 462 koronavirukseen sairastunutta. Tautiin oli kuollut 155 ihmistä.

