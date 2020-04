"Tilanne on kauhistuttava" – Sisällissodan repimää Jemeniä uhkaa koronan lisäksi koleraepidemia

Köyhän Jemenin asukkaita ei uhkaa yksin koronavirus. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren muistuttaa, että rankkasateet tuovat myös toisen vitsauksen:

– Tilanne Jemenin eteläosan kaupungeissa on kestämätön. Toistakymmentä ihmistä kuoli tulvissa, jotka toivat likaveden kaduille ja vaurioittivat vesihuoltoa. Tämä johti puolestaan koleraepidemioihin.

Dahlgren muistuttaa, että Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan jopa miljoona ihmistä on vaarassa sairastua koleraan.

Lentoliikenne Jemeniin on sotatilan vuoksi keskeytynyt, mikä on osaltaan jarruttanut koronaviruksen leviämistä. Varmistettuja tapauksia on vasta yksi, mutta taudin leviämistä pelätään.

Eteläisen Jemenin siirtymäkauden neuvoston Berliinin-toimiston edustaja Amr Al-Bidh sanoo Ylen haastattelussa, että Jemenissä on epäilyjä kymmenestä covid-19-tapauksesta. Potilailla ilmenneet hengitysvaikeudet viittaavat koronaan, mutta tietoa ei ole vielä voitu vahvistaa.

Jemenissä ei ole juuri mahdollisuuksia testata potilaita. Maailman terveysjärjestö WHO on tuomassa maahan kolme tuhatta testiä. Määrä on vähäinen, samoin mahdollisuudet saada hoitoa. Esimerkiksi Adenin kaltaisessa suurkaupungissa on Amr Al-Bidhin mukaan vain seitsemän hengityskonetta.

Sisällissota on saattanut Jemenin tilanteeseen, joka on jo vuosia pidetty yhtenä maailman vakavimmista humanitaarisista kriiseistä. Koronaepidemia olisi maalle kohtalokas.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinaattori Lise Grande sanoo BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että viruksen leviämisellä Jemenissä olisi katastrofaaliset seuraukset.

"Viikkoja olemme pelänneet tätä"

– Viikkoja olemme pelänneet tätä, ja nyt se on tapahtunut, kuvaa Grande ensimmäiseen tapaukseen viitaten.

– Viiden sotavuoden jälkeen väestön vastustuskyky on alhaisimmillaan, ja akuutti haavoittuvaisuus on maailman korkeinta tasoa.

BBC:n haasattelussa myös Pelastakaa lapset -järjestön toimintaa Jemenissä johtava Xavier Joubert muistuttaa, että covid-19-sairauden leviäminen rasittaisi äärimmilleen maan vaurioitunutta terveydenhuoltoa ja olisi tuhoisaa siviiliväestölle.

Maassa toimii yhä kansainvälisiä järjestöjä, kuten WHO, Unicef ja Lääkärit ilman rajoja. Väkivaltaisuuksien vuoksi ne ovat kuitenkion joutuneet supistamaan toimintaansa.

Myös Susanne Dahlgren kavahtaa ajatusta kahden tautiepidemian samanaikaisesta esiintymisestä:

– Tulvat edistävät koleran puhkeamista, kun sisällissota on vielä romahduttanut terveydenhuollon. Kun tähän lisätään vielä korona, niin tilanne on kauhistuttava. Minulla ei ole enää ilmausta kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu.

Dahgrenin mukaan tämä on yksi syy siihen, miksi Etelä-Jemenin voimatekijä, Siirtymäkauden neuvosto, antoi viikonlopulla itsehallintojulistuksen.

Tampereen yliopistossa yliopistonlehtorina työskentelevä Dahlgren on aiemmin asunut Jemenissä yhteensä kolmen vuoden verran. Hän on pyrkinyt edistämään maan sisällissodan ratkaisuyrityksiä rauhansuunnitelmalla, ja antaa tunnustusta Etelän siirtymäkauden neuvostolle.

Dahlgrenin mukaan Siirtymäkauden neuvoston tavoitteisiin kuuluu jopa hyvinvointivaltio ja naisten oikeuksien huomioiminen. Kolme vuotta sitten perustettu neuvosto ajautui viime vuonna yhteenottoon Saudi-Arabian tukeman hallituksen kanssa, ja sitä on pidetty separatistisena. Itsehallintojulistus ei kuitenkaan vielä merkitse irtautumista:

– Etelän siirtymäkauden neuvoston julistus on pikemminkin yritys saada marraskuussa solmittu sopimus maan hallituksen kanssa toimimaan, tulkitsee Dahlgren.

"Etelä ei tavoittele itsenäisyyttä"

Myös Etelän siirtymäkauden neuvoston Berliinin-toimistossa työskentelevä Amr Al-Bidh kiistää, että kyseessä olisi itsenäisyysjulistus:

– Nyt ei ole aika sotia, emmekä halua sulkea neuvotteluilta ovea, sanoo hän Ylen haastattelussa.

Vielä elokuussa etelän joukot ja presidentin kaarti kahakoivat Adenissa. Vihollisuudet Saudi-Arabian tukeman hallituksen ja Etelän siirtymäkauden neuvoston välillä saatiin loppumaan marraskuussa, mutta sopu on jäänyt laihaksi.

Siirtymäkauden neuvostoa edustava Amr Al-Bidh sanoo, että etelässä on turhauduttu korruptoituneen hallituksen tehottomuuteen:

– Meidän on itse autettava omaa väkeämme, huolehdittava hallinnosta ja turvallisuudesta. Pelkäämme, että hallituksen joukot pyrkivät valtaamaan Adenin, joten meidän on oltava valmiita puolustautumaan.

Julistuksellaan Etelän siirtymäkauden neuvosto pyrkii vahvistamaan valtaansa maan eteläosassa ja Adenin satamakaupungissa, jossa myös Saudi-Arabian tukema hallitus on pitänyt majaansa.

Tämä kärjistää osapuolten välejä entisestään.

Asevoimat jakavat Jemeniä

Jemenia jakaa nyt ainakin kolme voimatekijää. Etelän siirtymäneuvoston ohella näitä ovat Saudi-Arabian tukema hallinto, sekä vahvat huthikapinalliset. Nämä pitävät hallussaan pääkaupunki Sanaata sekä laajoja alueita maan pohjoisosassa. ** **

Huthit ovat Jemenin pohjoisosan heimokansoja. Etelässä hutheja pidetään Dahlgrenin mukaan vanhakantaisina maaseudun edustajina, joille muun muassa ajatus naisten oikeuksista on vieras.

Huthien kapinaliikkeen ulottuminen vuonna 2014 pääkaupungin Sanaan valloitukseen oli muille liikaa, ja maa suistui vuosia jatkuneeseen sisällissotaan – jonka loppu ei ole näkyvissä.

Sodan runtelemassa maassa ei ole tietoa kansalaisoikeuksista.

– Kaikilla osapuolilla on omia laittomia pidätyskeskuksiaan, Dahlgren sanoo.

"Presidentti on Saudi-Arabian talutusnuorassa"

Dahlgren muistuttaa, että maanpaossa Riadissa elävä presidentti Abdrabbuh Mansur Hadi on Saudi-Arabian talutusnuorassa.

– Saudi-Arabian tavoitteena on öljyputken rakentaminen Jemenin halki sekä Iranin vaikutuksen torjuminen.

Toisaalta Arabimiraatit tukee Dahgrenin mukaan Etelän siirtymäkauden neuvostoa, joten myös Jemenin ulkopuoliset voimat vetävät eri suuntiin. Arabiemiraatit on pyrkinyt vetäytymään konfliktista taka-alalle.

Saudi-Arabia jatkoi juuri yksipuolisesti julistamaansa tulitaukoa, jonka se ilmoittaa tähtäävän koronaviruksen leviämisen estämiseen.

Susanne Dahlgren muistuttaa, että myös hiljattain alkanut paastokaudi ramadan on yksi syy julistaa tulitauko – siviiliuhreja aiheuttavat ilmaiskut, kun sopivat huonosti yhteen uskonnollisen juhla-ajan kanssa. Huthikapinalliset eivät ole liittyneet tulitaukoon.

Nyt myös Siirtymäkauden neuvoston ja Jemenin hallituksen välien heikkeneminen vaikeuttaa yrityksiä estää huthikapinallisten hyökkäyksiä.

