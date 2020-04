Nuorisotyöntekijät valmistautuvat vapun juhlimiseen epätietoisuuden vallassa: “Tätä vappua leimaa se, että emme tiedä kokonaiskuvaa”

Tiina-Liisa Vehkalahdella on kokemusta nuorten vappuhulinasta jo viidentoista vuoden ajalta. Tänä vuonna epätietoisuutta on enemmän kuin yleensä.

Tampereen kaupungin nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta katsottuna täydellinen vappusää olisi seuraavanlainen:

– Hyvin kylmä ja raaka pohjoistuuli, räntäsadetta ja pikkupakkanen, kohdennetun työn johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti sanoo.

Kyseessä on huumorimielellä heitetty toive. Todellisen sääennusteen perusteella vapusta on tulossa poutainen tai jopa aurinkoinen, joskaan ei kovin lämmin.

Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa varaudutaan siihen, että keskustassa liikkuu tänäkin vuonna nuoria juhlijoita. Vehkalahden mukaan on tosin hyvin vaikea arvioida, kuinka paljon heitä on ja miten vappu etenee.

– Tätä vappua leimaa se, että me emme tiedä kokonaiskuvaa. Yleensä poliisin ja sosiaalipäivystyksen kanssa on aika selvät sävelet ja tiedämme nuorten kokoontumispaikat. Nyt me emme tiedä, missä nuoret liikkuvat, vai liikkuvatko. Se asettaa tietysti haasteita nuoriso-ohjaajien jalkautumiselle.

Ymmärrystä nuoria kohtaan

Tiina-Liisa Vehkalahdella on työnsä puolesta kokemusta nuorten juhlimisesta jo viidentoista vapun ajalta. Kokemus tuo realismia varautumiseen.

– Toki me toivomme, että nuoret viettäisivät vappua kotona tai hyvin pienellä porukalla niin, ettei kokoontumisrajoituksia rikota. Mutta olettamus on se, että osa nuorista tulee kaupungille, halusimme me sitä tai emme.

Vehkalahti sanoo ymmärtävänsä nuoria, joille kokoontumisrajoitusten noudattaminen tuntuu vaikealta – onhan se sitä myös aikuisille.

Hän huomauttaa, että ystävien tapaaminen on paitsi mukavaa, myös hyvin tärkeä osa nuoren kehitystä.

– Nuoruuteen kuuluu, että lähdetään pois vanhempien luota ja hengataan yhdessä. Nuoret heijastavat omaa kehitystään ja kasvamistaan ikätovereihinsa. Heiltä saa aivan eri tavalla vertaistukea kuin kotoa tai ammattikasvattajilta.

"Enemmän liepeillä kuin keskellä"

Poikkeusolot vaikuttavat myös nuorisotyön tekemiseen.

Vappuna keskustassa pareittain päivystävät aikuiset lähtevät liikkeelle eri paikoista, eivätkä vietä taukoja yhdessä. Työturvallisuudesta huolehditaan, joten mukana on suusuojaimet, kertakäyttöhansikkaat ja desinfiointiainetta.

– Olemme varautuneet siihen, että nuoria kerääntyy kaduille, puistoihin ja koulujen pihoille. Tänä vuonna olemme ehkä enemmän nuorisojoukkojen liepeillä kuin keskellä, Vehkalahti sanoo.

Tavoitteena on hänen mukaansa ohjata nuoria pysymään pienissä porukoissa ja kehottaa heitä viettämään keskustan sijaan aikaa kotona tai omalla asuinalueella. Muuten työ on samanlaista kuin ennenkin.

– Toimimme poliisin tukena ja kohtaamme nuoria siellä, missä he liikkuvat. Pääpaino on kuulumisten kyselyssä ja tarvittaessa avun järjestämisessä.