Poliisi varautuu työlääseen vappuun: kokoontumisiin liittyvät häiriöt ja rattijuopumukset erityisvalvonnassa

Isot automiitit ovat työllistäneet poliisia viime viikonloppuina ja poliisi on varautunut siihen, että nuoret kokoontuvat myös vappuna.

Edellisten viikonloppujen kaltaiset automiitit tulevat työllistämään poliisia myös vappuna. Näin arvioi Pohjanmaan poliisi, joka on varautunut vappuun lisäämällä resursseja valvontaan.

Poliisi aikoo puuttua kokoontumisiin, jos ne aiheuttavat häiriötä. Periaatteessa autoilla ajelu on sallittua, mutta raja kulkee siinä, ovatko kokoontumiset järjestettyjä vai satunnaisia. Viime viikonloppuina kyse on ollut usein järjestetystä kokoontumisesta, jossa on aiheutettu häiriötä.

– Poliisi tulee puuttumaan, jos kokoontumisilla aiheutetaan häiriötä yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kotirauhaan, toteaa ylikomisario Vesa Ojanperä.

Lain mukaan poliisin tehtävä on valvoa yleistä turvallisuutta. Hallituksen antama alle kymmenen hengen kokoontumiskielto korostaa jokaisen omaa vastuullisuutta ryhmäkokoontumisissa.

Sakkoja ja paikalta poistamisia

Isoja automiittejä on järjestetty viikonloppuisin muun muassa Vaasassa, Seinäjoella, Kristiinankaupungissa, Närpiössä ja Pietarsaaressa.

Kokoontumisten häiriöiden takia on jopa määrätty sakkoja. Viime viikonloppuna Seinäjoella otettiin myös kiinni pari nuorta.

– Ensi sijassa poliisi puuttuu neuvoin ja kehotuksin, mutta jos se ei riitä, keinoja joudutaan koventamaan. Se on tarkoittanut sakkoja ja paikalta poistamisia, mutta myös kiinni ottamisia, kuten viime viikonloppuna, myöntää Ojanperä.

Poliisi kehottaa viettämään vappua kotona ja vaikka virtuaalisesti.

Pohjanmaan poliisin työntäyteiseksi ennakoitua vappua voi seurata myös somessa. Vappu näkyy poliisin silmin twiterissä torstaina kello 16 alkaen Pohjanmaan poliisin virallisella Twitter-tilillä (siirryt toiseen palveluun). Seurantaa jatketaan vappupäivän puolelle klo 02 asti.

Lue myös: Korttelirallin hinnaksi 100 euroa – uusi tieliikennelaki kieltää tarpeettoman ja metelöivän ajon koko Suomessa

Poliisi varoittaa automiittien järjestäjiä seuraamuksista – tutkittavana jo useita kokoontumisrikkomuksia

Tööttäilyä ja älämölöä usean auton voimin – nuorten kokoontumiset työllistivät jälleen poliisia Pohjanmaalla

Mopoja, traktoreita ja kymmeniä autoja – katso, miltä näytti nuorten automiitti myöhään lauantai-iltana Vaasassa