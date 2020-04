Poikkeustila vähensi liikennemääriä – törkeät liikenteen vaarantamiset lisääntyneet silti alkuvuonna

Poliisi on huolestunut (siirryt toiseen palveluun) liikenneturvallisuuden heikentymisestä.

Ilmiö on valtakunnallinen ja ollut nähtävissä koko alkuvuoden ajan – ei vain koronan aiheuttamana poikkeusaikana.

Kovat, törkeiksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi luokiteltavat ylinopeudet lisääntyivät poliisin mukaan tammi-maaliskuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna koko maassa noin 60 prosentilla.

Rattijuopumuksissa kasvua oli noin 11 prosenttia.

Esimerkiksi Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella kovien ylinopeuksien tai vaarallisten ohitusten tapaisia liikennerikoksia kirjattiin huhtikuun puoliväliin mennessä yhteensä 89. Siitä huolimatta, että korona-ajan liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet liikennemääriä maaliskuusta alkaen.

Vuosi sitten törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia olii 75 ja kaksi vuotta sitten 54 kappaletta.

Kovia ylinopeuksia on mitattu esimerkiksi Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä.

– Tällä tieosuudella on mitattu 100 kilometrin nopeusrajoitusalueella nopeudeksi 177 kilomertiä tunnissa. Tilastoon sopii hyvin, että kyseessä oli nuori kuljettaja, sanoo vanhempi konstaapeli Ari Jussila Pohjanmaan poliisista.

Poliisihallituksen tilastojen mukaan automaattisessa liikennevalvonnassa on jäänyt kiinni lähes kaksi kertaa enemmän yli 50 km/h ylinopeutta ajaneita kuljettajia kuin vuotta aiemmin. Eniten ylinopeuksia on kirjattu Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

"Teillä on ollut enemmän tilaa"

Pohjanmaan poliisilaitoksen konstaapeli Ari Jussila osaa sanoa yksittäistä syytä kasvaneeseen liikennerikosten määrään.

– Siihen ei ole helppoa vastausta. Olosuhteet varmasti vaikuttavat. Teillä on ollut nyt myös enemmän tilaa, kun koronatilanne vaikuttaa, Jussila arvioi.

Myös poliisihallituksessa on pohdittu syitä ylinopeuksien lisääntymiseen.

– Voimme esittää vain arvailuja syistä. Poikkeustila varmasti vaikuttaa, kun teillä on mahdollista ajaa lujempaakin, kun on vähemmän liikennettä. Lumitilanne on lisäksi ollut osassa Suomea aika heikko ja talven ajo-olosuhteet paremmat kuin takavuosina, arvioi poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta.

Poliisissa on huomattu, että kun liikennettä on vähemmän, kansalaiset huomaavat ja ilmoittavat liikennekäyttäytymiseltään epäilyttävistä kuljettajista herkemmin.

– Myös poliisin on nyt helpompi tunnistaa riskikuljettajat entistä paremmin hiljentyneestä liikennevirrasta, Kallio sanoo.

Vanhempi konstaapeli Ari Jussila Pohjanmaan poliisista valvoo ryhmineen liikennettä Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä. Pasi Takkunen / Yle

Kaikkein nuorimpien kohdalla piikki

Pohjanmaan poliisin alueella nousee tilastoista esiin myös kaikkein nuorimpien kuljettajien suuri osuus alkuvuoden törkeistä liikennerikkomuksista.

– Siellä näkyvät nämä 17-vuotiaat, jotka ovat saaneet poikkeusluvalla ajokortin. Pelkästään alle 18-vuotiaita on tilastossa kymmenkunta, Jussila sanoo.

Sama ilmiö näkyy törkeiden liikennevaarantamisten tilastoissa myös valtakunnallisesti. Poliisihallituksen tilastoissa noin 20-vuotiaiden kuskien kohdalla on Kallion mukaan piikki verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

– Hyviä arvailuja syistä voi esittää, Kallio miettii.

Myös huumerateissa ja rattijuopumuksissa kasvua

Poliisihallituksen tilastojen mukaan rattijuopumusrikoksia tuli poliisin tietoon tammi-maaliskuussa noin 5 000 kappaletta eli noin 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Poliisi kertoo, että rattijuopumusrikoksista suurempi osa oli nyt ensimmäistä kertaa historiassa huuumerattijuopumuksia eikä alkoholirattijuopumuksia.

– Alkoholi on ollut vuosikymmeniä suomalaisten lempipäihde, mutta nyt se on kääntymässä huumeiden puolelle. Kumpikaan ei tietenkään ole missään nimessä tavoiteltu päämäärä, Kallio sanoo.

Rattijuopumusrikosten määrä kasvoi viime vuodesta eniten Pohjois-Karjalassa (+47%), Kymenlaaksossa (44%) ja Lapissa (40%).

Poliisin tiedotteen mukaan nuorten 18–24-vuotiaiden rattijuopumusrikoksista noin puolet on ollut huumeperusteisia. Alueellisesti huumetapauksia on ollut paljon muun muassa Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla.

Suurinta kasvu on ollut viime vuodesta Keski-Suomessa.

Etelä-Savossa jopa puolet nuorten rattijuopumuksista on ollut törkeitä. Valtakunnallisesti törkeitä nuorten rattijuopumuksista on noin neljännes.

Tuomo Rintamaa / Yle

Tavallista suurempi kiinnijäämisriski

Vaikka poikkeusoloja eletään, poliisi muistuttaa, että liikennettä valvotaan normaalisti.

Poliisihallituksen arvioiden mukaan ehkä jopa tavallista enemmän.

– Itse asiassa poliisi on pystynyt lisäämään liikennevalvontaa, koska rikosten ja hätäkeskuksen välittämien tehtävien vähenemisen takia partioilla on entistä enemmän aikaa liikenteen valvontaan. Kiinnijäämisriski on nyt poikkeusoloissa suurempi kuin normaalisti, Heikki Kallio sanoo.

Liikennevalvontaa tehdään tottakai myös Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella.

– Liikenteen valvonta ei ole vähentynyt, mutta ratsioita joissa seulotaan paljon ihmisiä emme nyt tee. Puhallutukset kohdistuvat nyt yksittäisiin pysäytyksiin, Jussila sanoo.

Lisäksi, kun tiedetään, että törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin liittyy nyt erityinen riski, valvontaa voidaan kohdentaa ongelmakohtiin.

– Kun ongelma tiedostetaan, sen kitkemiseen voidaan suunnata lisää valvontavälineita ja -joukkoja. Esimerkiksi automaattivalvontakalustoa ja poliisipartioita. Poliisilaitokset tuntevat alueensa, Kallio sanoo.

Kallio muistuttaa tielläliikkujia asiallisesta sääntöjenmukaisesta liikennekäyttäytymisestä. Ja, jos oma hillintä ei riitä, rangaistuksista, joita törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista voi seurata.

– Siinä vaiheessa, kun jää kiinni, sanktiotkin on kovia. Nämä eivät ole sakkojuttuja, vaan menevät aina käräjäoikeuteen ja sietä tulee ihan huomattavia sanktioita ja ajokiellotkin ovat pitkiä.

