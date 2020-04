Polttoaineita varastoidaan nyt maatiloille ja jopa vuosikymmeniä pois käytöstä olleeseen kallioluolaan

Matalan öljytuotteiden hinnan takia polttoaineita varastoidaan nyt kovaa tahtia maatiloille.

Etelä-Pohjanmaalla neljää Lantmännen Agro -maataloustarvikekauppaa pyörittävä yrittäjä Arto Tervahauta laskee, että kevyt polttoöljy on halventunut vuoden takaisesta noin 40 prosenttia.

– Meillä on kevyen polttoöljyn kauppa kasvanut viime kevääseen verrattuna 290 prosenttia. Tiloilla otetaan nyt säiliöitä täyteen. Samalla säiliökauppa käy kiivaana.

Säiliöautot ovat ajaneet Tervahaudan myymää kevyttä polttoöljyä tiloille kahdessa vuorossa myös viikonloppuisin. Toimitusajat ovat venähtäneet normalista kolmesta päivästä jopa pariin viikkoon.

– Viime vuonna on 7000 litran säiliöön otettu esimerkiksi 2000 litraa, mutta nyt se otetaan täyteen.

Maatatalouskonekauppias Arto Tervahaudan mukaan maatiloilla täytetään nyt öljysäiliöitä täyteen. Pasi Takkunen / Yle

Maatilojen kustannuksista jopa kolmasosa voi koostua polttoaineista

Tilatankkien täyttäminen myös kannattaa. Traktorin tai viljankuivaajan käyttö halvemmalla polttoöljyllä voi näkyä merkittävästi viljelijän yrittäjätulossa, ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Henri Honkala sanoo.

– Maatilat ovat isoja energiankäyttäjiä, mutta oikeastaan merkitys korostuu vasta jos tämä halpa hinta jatkuu. Tilojen varastokapasiteetti on rajallinen, ja osa maatiloista on jo täyttänyt säiliöt loppuvuodesta sesongin jälkeen.

Jos polttoöljy on halpaa myös loppuvuodesta, merkitys on suurempi, koska viljan kuivaaminen syö runsaasti energiaa.

Säästyneillä kustannuksilla on iso merkitys yrittäjätuloon, joka on tiloilla jäänyt Honkalan mukaan vaatimattomaksi viime vuosina. Lisäksi polttoaineen hinta näkyy eri tavalla eri tuotantosuuntien tiloilla.

– Viljatiloilla jopa 30 prosenttia kustannuksista voi muodostua energiasta, jos on märkä vuosi ja viljankuivaus kuluttaa paljon energiaa. Kotieläintilalla kustannukset ovat 10 prosentin luokkaa, Honkala sanoo.

Kanäsin varmuusvarasto ensi kertaa käyttöön tällä vuosituhannella

Samaan aikaan öljy-yhtiöt etsivät kuumeisesti säilytystilaa öljytuotteilleen. Uudessakaarlepyyssä Kanäsin öljyn kalliosäiliö on ollut viimeksi käytössä 1990-luvulla, mutta nyt se kannattaa täyttää.

Kaupunki on vuokrannut sen 25-vuotisella vuokrasopimuksella tänä vuonna perustetulle Uusikarleby Tank Storage -nimiselle yritykselle.

Marinetraffic.com -sivuston mukaan Kristiinankaupungin edustalla on ankkurissa saksalainen Seamullet-öljytankkeri. Sivuston mukaan alus on lähtenyt matkaan Primorskista Venäjältä.

Kanäsin terminaalipäällikkö Rauno Väisäsen mukaan tankkerin dieselöljylasti puretaan pienempiin aluksiin, jotka mahtuvat kulkemaan Kanäsin satamaan.

– Tulliluvat uupuvat vielä. Asiaa on kiirehditty, mutta byrokratia vie aikansa. Kun varastolle saadaan tullistatus, niin lasti päästään purkamaan Kristiinankaupungin satamassa ja sitten kuljettamaan kalliovarastoon Kanäsiin.

Kanäsiin varastoitava dieselöljy ei Väisäsen mukaan tule Suomen markkinoille. Yhteensä yhtiö aikoo varastoida Uuteenkaarlepyyhyn 96 000 kuutiota dieselöljyä.

– Käytännössä se tulee laivalla ja laivalla lähtee pois, eikä jää kotimaan markkinoille ollenkaan. Kyseessä on transitovarasto. Me olemme vuokranneet sen edelleen isolle trading-yhtiölle. He pitävät dieselin siellä niin kauan, kun katsovat aiheelliseksi.

Väisäsen mukaan se tarkoittaa käytännössä muutamaa vuotta ja sen jälkeen varasto vaihtuu.

Lue seuraavaksi:

Öljy-yhtiöt etsivät epätoivoisesti säilytystilaa öljylleen – "Kaikki säiliöt ovat täynnä, enää löytyy vain kuppeja ja kattiloita"