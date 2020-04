Uudenmaan rajan aukeaminen ei avannutkaan Pandoran lipasta, grafiikka paljastaa syyn – yksi ennustus näyttää ensitietojen valossa menneen pieleen

Uudenmaan rajan sulkeminen vajaaksi kolmeksi viikoksi käynnisti Suomessa ennennäkemättömän ihmiskokeen.

Pysähtyvätkö koronatartunnat, pysyvätkö ihmiset kotona ja miten käy tartuntojen, kun raja aukeaa?

Nyt rajan aukeamisesta on kulunut kaksi viikkoa ja ensimmäisiä tuloksia on näkyvissä. Koronavirusinfektion itämisaika on keskimäärin 5 vuorokautta ja vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä.

Yle selvitti teleoperaattori Telian laatimien tilastojen perusteella, miten Uudellemaalle ja sieltä pois liikuttiin ennen rajan sulkemista, sen aikana ja rajan avautumisen jälkeen.

Ylen grafiikassa mukana ovat kunkin viikon päivät torstaista sunnuntaihin, joten näet liikenteen sekä arkena että viikonloppuna. Voit tutkia itse rajoituksen vaikutusta matkoihin vetämällä aikajanaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Yle Plus Plain App

Luvuista selviää, että rajan sulkeminen romahdutti matkat Uudeltamaalta muualle Suomeen. Ennen rajan sulkemista 12. maaliskuuta Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä tehtiin lähes 132 500 matkaa.

Rajan sulkeuduttua määrä väheni kymmenesosaan eli noin 14 000 matkaan. Rajan avaamisen jälkeen matkojen määrä nousi noin 62 000:een, mutta on yhä alle puolet siitä liikenteestä, mitä se oli ennen. Ihmiset eivät vapauden huumassa rientäneetkään joukottain mökeille.

Professori: Näyttöä rajoitustoimien tehokkuudesta

Uudenmaan rajojen avaaminen ei siis pahentanut koronatilannetta. Siltä ainakin nyt näyttää.

Professori Pekka Nuorti johtaa kansainvälistä epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelmaa Tampereen yliopistossa. Hän vahvistaa, ettei tautimäärä ole ryöpsähtänyt uuteen lentoon.

– Näyttää siltä, että ihmiset ovat kuunnelleet pääministerin suositusta välttää matkustamista.

Uudenmaan rajat suljettiin 27.– 28.3. yöllä. Tämä kuva on kuvattu Helsinki– Turku-moottoritiellä Lohjalla Sammatin eritasoliittymässä. Silja Viitala / Yle

Nuorti uskoo, että ihmiset ovat noudattaneet muitakin ohjeita, kuten pesseet käsiään ja välttäneet ihmiskontakteja.

Hallituksen arvosteltiin hätiköivän rajan aukeamisessa ja tautimäärän ennustettiin nousevan kaikkialla Suomessa. Tämä ennustus näyttää ensitietojen valossa osoittautuneen turhaksi peloksi.

Nuortin mukaan koronatilanteessa kannattaa seurata todettujen tartuntailmoitusten sijaan sairaalahoidossa olevien ihmisten määrää ja hoitojaksoja. (siirryt toiseen palveluun)

Nämä luvut eivät ole nousseet Uudenmaan rajan avauksen jälkeen, vaan jatkaneet laskuaan muiden sairaanhoitopiirien erityisvastuualueilla sekä tasoittuneet Uudellamaallakin.

– Hallituksen tekemät rajoitustoimet ovat olleet tehokkaita. Siitä on nyt näyttöä, Nuorti sanoo.

Mikä osuus tästä on Uudenmaan rajan sulkemisella? Sitä ei professorin mukaan pysty erittelemään, koska muut rajoitukset ovat olleet voimassa samanaikaisesti.

Pirkanmaa on koronakevään kummajainen

Erityisen paljon vähenemistä koronapotilaissa on tapahtunut tällä viikolla THL:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Oulussa, Kuopiossa ja Tampereen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla.

Näistä TAYSin erityisvastuualue on ollut koko koronakevään kummajainen. Samaan alueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. Tehohoidossa alueen kolmessa keskussairaalassa oli tällä viikolla vain yksi potilas ja sairaalahoidossa kaksi.

HYKSissa sitä vastoin sairaalahoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan yli 150 potilasta ja tehohoidossa yli 40.

Pirkanmaalla on kuollut vahvistetusti vain yksi potilas koronavirukseen, koko erityisvastuualueella kolme.

Uusimaa eristettiin vajaaksi kolmeksi viikoksi suluilla. Ilkka Klemola / Yle

Uudenmaan rajan avaamisen uskottiin lietsovan tautitilannetta etenkin Pirkanmaalla, koska moni pendelöi Tampereelta Helsinkiin töihin. Ylen pyytämistä Telian tiedoista selviää kuitenkin, että Uudellemaalle suunnataan tosiasiassa paljon enemmän Kanta-Hämeestä, Päijät-Hämeestä ja Varsinais-Suomesta kuin Pirkanmaalta.

Ovatko tamperelaiset myytin mukaisesti hitaita hämäläisiä ja siksi välttyneet taudilta?

Neljä syytä Pirkanmaan "ihmeeseen"

TAYSin tartuntataudeista vastaavalle ylilääkärille Jaana Syrjäselle matkustustiedot ovat hienoinen yllätys Pirkanmaan osalta. Tämä voi olla yksi syy, miksi Pirkanmaa on säästänyt pahalta epidemialta.

– Voi olla, että loppujen lopuksi Tampereen ja Helsingin välillä liikennettä on vähemmän kuin Hämeenlinnasta, Lahdesta tai Turusta Helsinkiin.

Infektiolääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että altistuneiden jäljittäminen on ollut nopeampaa kuin ennen, koska ihmiset ovat vähentäneet kontaktien määrää. Petra Ketonen / Yle

Toinen syy on tuuri, koska tamperelaiset eivät tee itsestään numeroa.

Pirkanmaalla oli hiihtoloma viikkoa myöhemmin kuin Uudellamaalla, mistä syystä Pohjois-Italiasta ja Itävallasta palanneiden matkailijoiden roolista koronavirustartunnoissa oli tietoa. Syrjäsen mukaan Pirkanmaa sai tavallaan kaksi viikkoa etumatkaa, koska rajoitustoimet alkoivat yhtä aikaa.

Infektiolääkäri Syrjänen tulkitsee Pekka Nuortin tavoin, että rajan avaaminen ei ole johtanut tautien lisääntymiseen.

– Mitään merkittävää tautiryöpsähdystä ei ole syntynyt, kun Uudenmaan raja avautui.

Kolmas syy on lukujen perusteella ihmisten käyttäytymisessä.

– Ei se niin mene, että kaikki ryntäilisivät paikasta toiseen. Minusta tuntuu, että suomalaiset ovat varsin harkitsevaisia ihmisiä ja miettivät toisenkin kerran ennen kuin toimivat.

Kontaktien vähentäminen on infektiolääkärin mukaan ollut tärkein tapa vähentää tartuntoja. Se on tuonut myös uuden merkittävän hyödyn. Koska ihmiset tapaavat vähän ihmisiä, karanteeniin asetettavia altistuneita ei ole paljon. Pirkanmaalla siis ne vähätkin tartunnan saaneiden lähipiirissä olleet on jäljitetty alusta asti, mikä on neljäs syy hyvään tautitilanteeseen.

– Nyt jäljittäminen on ollut paljon helpompaa. Kontakteja ei ole ollenkaan sitä luokkaa kuin viikoilla 10–11, kun yhdellä tartunnan saaneella saattoi olla kymmeniä altistuneita, Syrjänen sanoo.

Mökkikunnassa ei tiedossa tartuntoja

Koronakevään pahiksia ovat yleisessä keskustelussa olleet parveilevat teinit ja kapinoivat mökkiläiset. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kehotti olemaan menemättä mökille, mutta silti moni meni.

Miten tämä ohje näyttää toteutuneen 4 000 asukkaan Ruovedellä, jossa mökkiläisiä on noin 6 000?

Kunnanjohtajaa sijaistava Riku Rekonen sanoo, että noin puolet Ruoveden mökeistä sopii ympärivuotiseen käyttöön. Korona-aikana mökeillä on vierailtu ahkerasti.

Mökkikunta Ruoveden kunnantalolla ei ole vielä saatu harmaita hiuksia koronaviruksesta. Matias Väänänen / Yle

Suurin osa mökkiläisistä tulee Tampereen seudulta, ei Uudeltamaalta.

– Tutkittua tietoa ei ole, mutta sellainen käsitys minulla on, että rajan avautuminen ei ole juurikaan vaikuttanut Ruoveden mökkiläisten määrään. Ruoveden mökkiläisistä reilut 10 prosenttia tulee pääkaupunkiseudulta ja heidän mökkeilynsä todennäköisesti painottuu kesäaikaan, Rekonen sanoo.

Mökkeilijöillä ei ole ollut vaikutusta koronatartuntoihin. THL:n tautikartta listaa yli viiden tapauksen kunnat, eikä Ruovesi ole niiden joukossa.

– Olemme Ruovedellä tartuntojen suhteen ainakin vielä toistaiseksi rauhallisessa tilanteessa, Rekonen sanoo.

Virus ei ole hävinnyt mihinkään

Koska koronavirus on todistetusti aika pirulainen eikä ennustettavissa, loppuun on pakko lisätä varoitus.

– Virus ei ole meiltä hävinnyt mihinkään. Pirkanmaaltakin löytyy yksittäisiä tartuntatapauksia koko ajan, infektiolääkäri Jaana Syrjänen sanoo.

Vappu on tulossa ja ylilääkäri kehottaa noudattamaan valtiovallan määräyksiä.

– Joskus kun on ilo ylimmillään, saattaa unohtua nämä asiat. Toivoisin, että rajoituksia jaksetaan noudattaa, kunnes jotain toivon mukaan voidaan purkaakin. Purku pitää tehdä askel kerrallaan, Syrjänen sanoo.

Voit keskustella aiheesta 1.5. kello 22. asti.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronavirukset

Kahteen päivään ei yhtään tartuntaa: Hiihtolomassa voi piillä syy, miksi Pirkanmaa on ollut koronakevään kummajainen

THL:n tutkija arvioi: Koronaepidemian huippu on ohitettu – mutta jos rajoituksia löyhennetään, taudin eteneminenkin muuttuu

Uudenmaan rajojen avaaminen ei aiheuttanut ryntäystä mökeille perjantaina – mökkikunnissa toivotaan tulijoilta vastuullisuutta

Ylen selvitys: liikenne pääteillä kasvoi yli 50 prosenttia, kun Uudenmaan raja aukaistiin – määrät palautuivat samoihin lukuihin kuin ennen rajoitusta

Miksi Uudenmaan rajat avattiin jo tänään? Perkasimme asiantuntijaselvitykset ja löysimme 5 syytä

Ylen selvitys: liikenne pääteillä kasvoi yli 50 prosenttia, kun Uudenmaan raja aukaistiin – määrät palautuivat samoihin lukuihin kuin ennen rajoitusta