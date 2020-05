Kesän päällystystyöt tuplaantuvat viime vuodesta – romahtanut öljyn hinta voi pienentää maanteiden asfaltointilaskua

Kesän asfaltointiurakat ovat käynnistyneet leudon talven ansiosta jo pari viikkoa sitten, hieman normaalivuotta etuajassa. Tämän vuoden kunnostusohjelma kohdistuu koko Suomeen, pääteistä seututeihin ja pienemmille teille.

– Työt painottuvat tietysti sinne, missä on eniten liikennettä, koska siellä tiepäällyste kuluu nopeimmin. Mutta koko maassa päällystetään, sanoo kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård Väylävirastosta.

Väyläviraston Magnus Nygård toivoo, että ensi vuonna päällystetään vähintään tämän vuoden verran, jotta maanteiden korjausvelka ei ala taas kasvaa. Toni Määttä / Yle

Valtionvaroilla päällystetään maanteitä nyt yli tuplasti enemmän kuin viime vuonna, noin 4 000 kilometriä. Vuosi sitten jäätiin noin 1 700 kilometriin. Maanteiden korjausvelka ei kasva tänä vuonna.

– 4 000 kilometrin päällystystöillä pystytään turvaamaan se, että ensi vuonna teiden kunto ei ole heikompi kuin tänä vuonna. Olisi hyvä, jos pääsisimme vuosittain tekemään tämän verran, toteaa Nygård.

Edellisen kerran yli 4 000 päällystyskilometrin mentiin 15 vuotta sitten, vuonna 2005. Mutta ennätyksistä ollaan vielä kaukana. 1990-luvun lamassa maata elvytettiin asfaltointitöillä yli 6 000 kilometrin vuosivauhtia.

Samuli Huttunen / Yle

Asfaltti halventunut

Nyt olisi taas saumaa asfaltoida jo päätettyä enemmän, sillä romahtanut öljyn hinta on laskenut myös asfaltin raaka-aineen hintaa. Raakaöljy maksoi vielä maaliskuun alussa noin 50 dollaria tynnyriltä, mutta huhtikuussa tynnyrihinta on pyörinyt 20 dollarin tietämissä.

– Bitumin hinta on puolittunut ja sitä kautta asfaltin hinta on halventunut 10-15 prosenttia valtateillä päällystettävissä kohteissa, sanoo asfalttitöitä urakoivan Peab Asfaltin Suomen maajohtaja Markku Lilja.

– Valtion tilaamissa töissä päällysteet on sidottu bitumi-indeksiin ja sitä kautta jos öljyn hinta laskee, asfaltti on halvempaa silloin ja veronmaksajat hyötyvät, Lilja kertoo.

Markku Lilja on Peab Asfaltin Suomen maajohtaja. Toni Määttä / Yle

Väyläviraston Nygårdin mukaan korjattavaa kyllä riittää ja uusia pikitien pätkiä voidaan kilpailuttaa nopeallakin aikataululla. Kaikki riippuu hinnasta.

– Jos bitumin hinta pysyy halpana, me pystymme tekemään varovaisen arvion mukaan 100-200 kilometriä enemmän päällystettä ja sitten lähikuukaudet näyttävät mitä tapahtuu, Nygård toteaa.

Päällystekorjaukseen on tänä vuonna käytettävissä noin 200 miljoonaa euroa. Mittavin kohde on Nelostien osuus Orimattilan liittymästä Vierumäen kohdalle. Korjattavalla pätkällä on pituutta 47 kilometriä.

Helsinkiin 60 kilometriä

Myös kunnat kunnostavat kesäisin paljon katujaan ja teitään uudelleenpäällystyksillä. Koottua tietoa kuntien asfaltoinneista ei kuitenkaan ole saatavilla.

Helsingin kaupungin mukaan se tekee uudelleenpäällystyksiä tänä vuonna kutakuinkin saman verran kuin aikaisempina vuosina. Noin 4,5 miljoonalla eurolla saadaan päällystettä vajaat 60 katukilometriä.

Kaupungin mukaan Helsinki kilpailutti päällystysurakat hiukan ennen öljyn hinnan suurinta romahdusta ja urakan hintaa ei ole sidottu (bitumi)indeksiin. Öljyn halventunut hinta ei juuri vaikuta asfaltointimääriin.

Tampere päällystää kesäkaudella huonokuntoisia katuosuuksia 15-20 ajoratakilometriä 1,5-2 miljoonalla eurolla. Rahaa kuluu muutama satatuhatta euroa edellisvuotta enemmän.

Tampereen mukaan halventunut öljyn hinta vaikuttaa positiivisesti: samalla rahamäärällä saadaan enemmän päällystettä.

Oulun kaupunki kunnostaa katuja ja pyöräteitä tänä vuonna päällystämällä noin 20 kilometriä. Pintaukset ja paikkaukset maksavat 1,4 miljoonaa euroa, kun viime vuonna niihin kului 1,9 miljoonaa euroa.

Oulun mukaan pintauksiin käytettävä määräraha on nyt pienempi kuin viime vuosina, vaikka edullisen bitumin vuoksi kannattaisi päällystää enemmänkin.

– Toisaalta syksyllä voidaan kenties tehdä lisäkohteita, jos hinta pysyy edullisena, Oulussa tuumitaan.

Kaikkien päällystystöiden (sisältää myös uudisrakennuskohteet) ennätysvuosi on ollut Oulussa 2001.

Perinteiset käsityökalut ovat edelleen kovaa valuuttaa myös asfalttitöissä. Kuva Lohjalta alkuviikosta. Toni Määttä / Yle

Nettikartoissa päällystystietoa

Väylävirasto on tehnyt verkkoon kartan hankkeista (siirryt toiseen palveluun), jonne on koottu myös tietoa ely-keskusten tämän vuoden päällystystöistä. Karttaa päivitetään päällystysohjelmien tarkentuessa.

Traffic Management Finlandin Liikennetilannepalvelusta (siirryt toiseen palveluun) tienkäyttäjät voivat tarkistaa milloin tahansa käynnissä olevat päällystystyöt muiden tietöiden ja häiriöiden ohella.

Lue lisää:

Kesänopeudet käyttöön – huonokuntoisille teille jätetään talvirajoitukset

Asfalttityöt käynnistyvät vapun jälkeen Keski-Suomessa

Päällystystyöt alkamassa Lounais-Suomessa – päällystettävää yli 400 kilometriä

Asfalttikoneilla pitkästä aikaa kuuma kausi – syynä bitumin alhainen hinta